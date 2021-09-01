عواصف تضرب أوروبا.. خسائر بشرية وتعطل حركة السفر

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت وسط أوروبا الخميس (17 فبراير/ شباط 2022). ففي بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم بالساعة وألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل.

وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف. وقتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.

وفي ألمانيا المجاورة، لقي سائقان حتفهما نتيجة سقوط أشجار، أحدهما عمره 37 عاما قرب بلدة باد بيفنسن شمال البلاد والآخر عمره 55 عاما في قرية شوندا وسط البلاد.

وضربت العواصف أيضا جمهورية التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك فيما أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.

وانتشرت في ألمانيا على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لأمواج تضرب نوافذ عبارة في نهر إلبه. وقالت الشركة المشغلة أن أحدا لم يصب بأذى. وضربت عاصفة قوية ألمانيا ليل الأربعاء الخميس متسببة في وقف رحلات طائرات وقطارات وإغلاق مدارس في العديد من المقاطعات.

وسجلت أعنف الرياح في بروكن، أعلى قمة في جبال هارتس بوسط ألمانيا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 152 كلم بالساعة.

الرياح الشديدة اقتلعت الأشجار وعطلت حركة القطارات

وطلبت الشرطة الألمانية من الأهالي ملازمة منازلهم وتجنب الذهاب إلى الحدائق أو الغابات بسبب الرياح القادمة من شمال البلاد. وألغت لوفتهانزا 20 رحلة مقررة لهامبورغ وبرلين وميونيخ انطلاقا من فرانكفورت، أكبر مطارات البلاد. وأوقفت رحلات القطارات لمسافات بعيدة في أنحاء شمال ألمانيا ومنها في هامبورغ وبرلين وبريمن حتى منتصف الخميس على أقرب حد، بحسب شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديد.

وقالت بلجيكا إنها سترفع التحذير في مناطقها الساحلية إلى المستوى البرتقالي، ثاني أعلى المستويات بعد الأحمر. كما أصدرت فرنسا تحذيرا عند المستوى البرتقالي في مناطق شمال وشمال غرب البلاد.

ووصلت سرعة الرياح إلى 181 كلم بالساعة في سنيزكا، أعلى قمة في تشيكيا في الشمال. ونقل ثلاثة أطفال إلى المستشفى للعلاج من إصابات بعد حادث مروري في جنوب غرب البلاد. فقد اقتلعت الرياح غطاء محرك سيارة ما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها فانحرفت واصطدمت بسيارة أخرى. وألحقت الرياح أضرارا بأسطح مبان في أنحاء البلاد أو دمرتها.

وفي هولندا تسببت الرياح القوية في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم شرطي. وأصيب الشرطي بعدما اقتلعت العواصف سطح مبنى تجاري في دويفن قرب آرنهيم، حسبما أعلنت الإذاعة العامة إن أو إس. واضطر رجال الإطفاء لقطع سيارة وإخراج شخصين منها، بعدما سقطت عليها شجرة في بلدة ماسلويس جنوب هولندا.

وأفاد مطار سخيبول بأمستردام عن إرجاء رحلات لفترات وصلت إلى 45 دقيقة فيما ألغيت بعض رحلات القطار.

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات وضع الجيش في حال تأهب، في حين أصدر مكتب الأرصاد تحذيرا "أحمر" قلما يصدر ليومي الخميس والجمعة، محذرا من اقتراب عاصفة ترافقها رياح بسرعة 100 كلم بالساعة تمثل "خطرا على الأرواح". وأجبرت العاصفة الوشيكة ولي العهد الأمير تشارلز على إرجاء رحلة إلى جنوب ويلز الجمعة، "حفاظا على المصلحة العامة".

وتشق العاصفة طريقها في المحيط الأطلسي ويتوقع أن تتسبب "بتعطيل كبير للحركة وأحوال جوية خطيرة نظرا للرياح البالغة القوة" مع وصولها الى اليابسة الجمعة، بحسب مكتب الأرصاد. وتسببت عاصفة أخرى هي دادلي في تعطيل حركة النقل في بريطانيا وانقطاع الكهرباء الاربعاء وإن لم تكن الأضرار واسعة النطاق.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! ممنوع المرور حين يصبح خطر الانهيار الجليدي محدقاً، فهذا يعني إغلاق الطريق فمن المستحيل التنبؤ مسبقاً بحصول بالانهيار الجليدي. وإلى جانب الإسراع بغلق الطرق بشكل مؤقت توجد آليات حماية دائمة حين يداهمنا الخطر الأبيض.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! موانع داعمة الوسيلة الأفضل للوقاية من خطر الانهيارات الجليدية هي عدم السماح بحدوثها. من أجل ذلك تساعد ما يُسمى بـ"الموانع الداعمة" المصنوعة من الفولاذ أو الشباك الثلجية على تفرق الانهيارات الجليدية. وتعمل هذه الهياكل على تثبيت الثلوج على المنحدرات وعدم انزلاقها في الأودية.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! تحويل المسار إذا ما حدث انهيار جليدي فيجب على الأقل ألا يتسبب بحدوث أي أضرار. يمكن للسدود أن توقف كتل الثلوج أو أن تعيد توجيهها إلى المناطق الخالية من المباني والسكان.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! أسفين الانهيارات كما يساعد ما يُسمى بـ"إسفين الانهيارات الجليدية" في تغيير مسار كتل الثلوج المنهارة لحماية المنازل وساكنيها من الإصابة بالضرر وحمايتهم من الطَمْر تحت الثلوج المنجرفة.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! طاقة روحية للوهلة الأولى تبدو هذه الأكوام كمقابر ما قبل التاريخ، لكن هذه التلال الصغيرة في بلدة لساش النمساوية وظيفتها كتدبير وقائي من الانهيارات الجليدية. وتعمل هذه التلال كفرامل لإبطاء كتل الثلوج المنهارة. وقد أُقيمت هذه التلال في أربعينات القرن الماضي. ويعتقد سكان المنطقة أن ثمة طاقة روحية تنبعث منها.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! حاجر في مضيق طبيعي كاسحات الانهيارات المصنوعة من الخرسانة يمكن أن تكون حاسمة في الوقاية من الانهيارات الجليدية، لكنها لا تُستخدم وحدها لهذا الغرض. لهذا يضع المتخصصون مصطلح "الإدارة المتكاملة للواقية من الانهيارات الجليدية".

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! سقوف حامية تعد السقوف الحامية من الانهيارات الجليدية من أنجع الوسائل لحماية الطرق الجبلية من الخطر الأبيض الداهم لكن تكاليف إنشائها مرتفعة للغاية. وحين يحدث الانهيار فإنها تنزلق على الجانب الآخر من الطريق دون إعاقة حركة المرور فيه ودون أن يُصاب بأضرار أو الاضطرار إلى إغلاقه.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! مساعدة السلطات المختصة تدخل قوات الوقاية أو الشرطة أو عيرها من السلطات والوحدات المتخصصة تظل عنوانا ضروريا لمن يشعر بخطر انهيار ثلجي، وذلك لمساعدته على إقامة الخطوات الاحترازية من أجل الوقاية.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! الوقاية خير وسيلة للنجاة تصنف الخارطة كل أنحاء سويسرا من حيث درجة تعرضها لخطر الانهيارات الجليدية. ويعني اللون الأحمر ارتفاع مستويات الخطر، لذلك عمدت السلطات إلى منع البناء فيها من أجل تجنب حدوث أضرار أو سقوط ضحايا. أما في المناطق المعلمة باللون الأزرق فيتم تطبيق شروط خاصة في البناء. المناطق الصفراء تشير إلى توقع حدوث أضرار قليلة جراء الانهيارات الجليدية، بينما يشير الأبيض إلى عدم تعرضها لهذا الخطر.

الانهيارات الجليدية...سُبل تمكّن من التصدي للأخطار الطبيعة! تفجير مُسيطر عليه للوقاية من الخطر يُلجأ أحياناً إلى تفرقة الكتل الثلجية بالانفجارات. هذه الطريقة تمنع الانهيارات الجليدية الكبيرة على وجه الخصوص. هذه الطريق منتشرة كثيراً في سويسرا، حيث يوجد نحو 300 وحدة تفجير مثبتة وفق معطيات معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية.



ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)