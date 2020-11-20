 ألمانيا – تصاعد خطر منكري كورونا وأنصار نظرية المؤامرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.02.2021

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ألمانيا – تصاعد خطر منكري كورونا وأنصار نظرية المؤامرة

حذر المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية الألمانية من وجود خطر متزايد قد يتعرض له سياسيون وعلماء من جانب منكري وجود فيروس كورونا والمؤمنين بنظريات المؤامرة. وقال المكتب إنه يراقب تطور مشهد احتجاجات كورونا عن كثب.

من مظاهرة لـحركة التفكير الجانبي المناهضة للإجراءات ضد كورونا (ديسمبر الماضي)

من مظاهرة لـ"حركة التفكير الجانبي" المناهضة للإجراءات ضد كورونا (ديسمبر الماضي)

حذر المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية (BKA) من وجود خطر متزايد على السياسيين والعلماء من أشخاص وجهات متطرفة تنكر وجود فيروس كورونا.

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رغم إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط انتقادات حادة، يعقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مؤتمره العام على مدار يومين. وتم تسجيل مظاهرة ضد سياسات الحزب بمشاركة حوالي ألف شخص خارج مقر انعقاد مؤتمره.

اتخذت المظاهرات المناوئة لإجراءات الحكومة الألمانية في التعامل مع جائحة كورونا منحى خطيراً، بعد أن اخترق المئات حاجزاً أمام مبنى البرلمان الألماني وصعدوا على سلمه. وشهدت عواصم أوروبية أخرى مظاهرات أقل دراماتيكية.

وقال هولجر مونش رئيس  المكتب لمجلة دير شبيغل السبت (السادس من فبراير/شباط 2021): "إننا نرى ونرصد التزايد المضطرد في عدد التهديدات والأعمال العدائية"، مضيفاً أن "الأمر لا يتعلق بالسياسيين فقط، ولكن أيضًا بأشخاص آخرين مثل علماء الفيروسات، الذين يظهرون بشكل خاص في وسائل الإعلام للحديث عن الوباء."

وأضاف مونش أن مكتب التحقيقات يسجل بشكل متزايد اعتداءات على الصحفيين، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً الأخذ في الاعتبار "النقاشات الحامية" في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً على أن المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية يراقب تطور مشهد احتجاجات كورونا عن كثب.

وقال مونش إن من بين تلك الجهات والأشخاص الذين قد يشكلون خطراً وينطوون تحت ما بات يعرف بـ"حركة التفكير الجانبي" أو Querdenker مثل المؤمنون بنظرية، والغيبيون، وكذلك "مواطني الرايخ" والمتطرفين اليمينيين، مشيراً إلى أن "هناك تقارب مع الراديكاليين، ولكن حتى الآن لم يتم اختراق حركة الاحتجاج تلك بشكل كامل".

وقال إنه في الوقت نفسه أصبح من الواضح أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية قد ارتفع بشكل كبير العام الماضي، بما في ذلك جرائم كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية، وقال إن "هذا يثير قلقنا بشكل كبير لأن الأمر غالبًا ما يبدأ بالتعبئة والتطرف على شبكة الانترنت لتظهر تأثيراته لاحقاً في العالم الواقعي أيضًا."

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كبار السياسيين الألمان ينددون بمحاولة اقتحام مبنى البوندستاغ ويعتبرونه هجوم على الديمقراطية الألمانية

استياء متزايد من الحكومة

من ناحية اخرى، كشف استطلاع حديث للرأي تزايدا في استياء الألمان من إدارة حكومة بلدهم لأزمة جائحة كورونا. وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، صنف50 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع الإجراءات الحكومية على أنها إيجابية، مقابل 57% فى تشرين أول/أكتوبر الماضي، وكانت النسبة قد بلغت 67% خلال موجة كورونا الأولى في نيسان/أبريل الماضي.

وفي المقابل، ذكر حاليا 19% ممن شملهم الاستطلاع أنهم "غير راضين للغاية" عن إدارة الحكومة للأزمة، بينما قال 26% إنهم "غير راضين إلى حد ما". ولم تحدد 5% موقفها من الأمر.

وبلغت نسبة الرضا عن إدارة الحكومة للأزمة بين أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، 70%، مقابل 67% لأنصار حزب الخضر المعارض، و57% لأنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، 54% لأنصار الحزب الديمقراطي الحر، و45% لأنصار حزب "اليسار"، 16% لأنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 3 حتى 5 شباط/فبراير الجاري، 2077 ألمانيا.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)

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ألمانيا: تحذير من استغلال اليمين للاحتجاجات ضد إجراءات كورونا

 

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