 حملة أمنية في مدن ألمانية ضد ″مواطني الرايخ″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2020

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أخبار

حملة أمنية في مدن ألمانية ضد "مواطني الرايخ"

الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات في عدة مدن ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لحركة "مواطني الرايخ" التي لا تعترف بألمانيا كدولة شرعية. ويتهم الادعاء العام المشتبه بهم بتزوير وثائق والتسبب بأضرار مادية.

جواز السفر الذي يحمله مواطنو الرايخ

مواطنو الرايخ لا يعترفون بألمانيا كدولة شرعية

نفذت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش صباح اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو) على منازل 31 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى حركة "مواطني الرايخ"، التي لا يعترف أعضاؤها بألمانيا الحديثة كدولة شرعية، ويصرون على أن "الرايخ الألماني" ما زال قائماً.

مختارات

تصنف أجهزة الأمن المحلية في ألمانيا أعضاء جماعات مثل حركة "مواطني الرايخ" و"المواطنين المستقلين" بأنهم من "المناهضين للحكومة والمتطرفين". وشهدت الحركتان زيادة إقبال كبيرة عليهما وأغلبها من الرجال فوق سن الأربعين. (24.07.2018)

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بادن - فورتمبيرغ اليوم أن قوات الأمن فتشت 25 منزلاً في ولايتي بادن - فورتمبيرغ وهيسن.

وبحسب البيانات، فإن المتهمين أعضاء قياديون في الحركة وأنصار تنظيمات تابعة لها، مثل "جمهورية بادن" و"دولة فورتمبيرغ الشعبية الحرة" والمنظمة المركزية "اتحاد الدولة للإمبراطورية الألمانية".

ويتهم الادعاء العام في مدينتي شتوتغارت وكارلسروه المشتبه بهم بتزوير وثائق بغرض التربح والتسبب في أضرار مادية. وبحسب البيانات، زوّر المشتبه بهم جوازات سفر ورخص قيادة ووثائق لإثبات الجنسية. كما يواجه المشتبه بهم اتهامات بإرسال عدد كبير من الرسائل عبر الفاكس بمحتوى منكر للدولة إلى سلطات مختلفة.

وشملت حملة التفتيش مناطق اختصاص مديريات الأمن في مدن كارسلروه وكونستانتس ومانهايم وأوفنبورغ وبفورتسهايم ورويتلينغ وأولم، كما شارك في الحملة قوات خاصة.

وسجلت السلطات الألمانية العام الماضي 677 جريمة نفذها أعضاء في حركة "مواطني الرايخ"، كما جاء في جواب للحكومة على طلب إحاطة من برلمانيي حزب الخضر يوم أمس الاثنين. وبحسب الحكومة فإن هذه الجرائم شملت الاعتداء والابتزاز ونشر الكراهية.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


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