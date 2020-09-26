 مجموعات نازيين جدد محظورة في المانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.01.2021

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سياسة واقتصاد

مجموعات نازيين جدد محظورة في المانيا

نشروا الكراهية وروجوا للعنف وأرادوا إلغاء الديمقراطية وإعادة النازية من جديد. إنها عشرات المجموعات اليمينية المتطرفة، التي تم حظرها في العقود الماضية في ألمانيا. هنا تعريف بأهم تلك المجموعات.

صورة لعناصر من أنصار اليمين المتطرف في ألمانيا، رافعين أعلاما ومستخدمين عبارات وطريقة كتابة تعود للحقبة النازية.

المجموعات اليمينية المتظرفة والنازية ترفض الديمقراطية وتبث الأحقاد تجاه الأجانب واليهود والمسلمين وغيرهم، وتسعى لإعادة إحياء الحقبة النازية.

في عام 1933 وقفت الديمقراطية الألمانية مكتوبة الأيادي أمام الاشتراكيين القوميين (النازيين) الذين استغلوا نقاط ضعف النظام لتشييد نظام شمولي. وبعد الحرب العالمية الثانية تراهن المانيا بالتالي على مبدأ الديمقراطية "المحصنة" التي تضع قيودا على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع؛ وذلك من أجل حماية النظام الدستوري.

وبناء عليه؛ يمكن في ألمانيا حظر مجموعات، عندما تكون أهدافها أو أنشطتها موجهة ضد النظام الدستوري أو فكرة التفاهم بين الشعوب. وعلى هذا الأساس القانوني قامت السلطات في السنوات الأخيرة بحظر العديد من المجموعات اليمينية واليسارية ومجموعات أخرى متطرفة. وحتى الأحزاب السياسية يمكن حظرها ـ لكن ذلك يخضع لشروط مشددة.والمجموعات اليمينية المتطرفة خصوصا هي التي قوبلت مع مرور السنوات بالحظر. وبحسب إيديولوجية تلك المجوعات فإن انتماء الشخص لمجموعة عرقية محددة أو أمة معينة هو من يحدد قيمة ذلك الشخص. وهذا التصور يتعارض مع القانون الأساسي (الدستور) الذي يؤكد على أن كرامة الانسان "غير قابلة للمساومة" وحمايتها واجب على الدولة.

لواء العاصفة 44 (بالألمانية Sturmbrigade 44)

هذه المجموعة تعرف أيضا باسم "سرية الذئاب" وقد تأسست في عام 2016. وظهر أعضاؤها باللباس العسكري النازي. والرقم 4 يرمز إلى الحرف الرابع من الأبجدية الألمانية (D)، لذا فإن الرقم 44 (DD) هي اختصار لـ"Division Dirlewanger"، بمعنى "وحدة ديرليفانغر"، وهي وحدة خاصة في الجيش النازي كانت تمارس التعذيب ضد الأطفال وتقتل الناس خلال الحرب العالمية الثانية. وهذه المجموعة تم حظرها في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وخلال مداهمات رصدت الشرطة أسلحة وشارات نازية وصلبانا معقوفة. "من يحارب القيم الأساسية لمجتمعنا الحر، يحصل على رد الفعل الحازم من دولة القانون"، كما أعلن وزير الداخلية  هورست زيهوفر. وفي حالة هذا النوع من الحظر؛ يتم حل المنظمة ومصادرة ثروتها ولا يمكن استخدام شاراتها. كما لا يحق تأسيس مجموعة محلها.

بعض رموز العنف اليميني المتطرف في المانيا

بعض رموز العنف اليميني المتطرف في المانيا

نسر الشمال (Nordadler)

نسر الشمال تم حظرها في يونيو/ حزيران 2020. ونفذت الشرطة مداهمات في عديد من الولايات الألمانية. وحسب معطيات النيابة العامة خططت المجموعة لتنفيذ اعتداءات وحاولت الحصول عل أسلحة وذخيرة ومتفجرات. كما أنها أدرجت قائمة من أسماء سياسيين يجب تقديمهم للمحاسبة في حالة انهيار الدولة. وتروج مجموعة نسر الشمال لمعاداة السامية وأشاد أتباعها في الشبكة بالاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة هاله، عندما حاول مسلح يبلغ من العمر 28 عاما خلال أهم عيد لليهود "يوم كيبور" (عيد الغفران) اقتحام كنيس يهودي في تلك المدينة.

مواطنو الريخ (Reichsbürger)

حركة مواطني الرايخ تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وتنفي سلطة الحكومة الألمانية. وتعتقد المجموعة أن الإمبراطورية الألمانية، بما في ذلك المناطق التي كانت تتبعها قبل الحرب العالمية الثانية ماتزال قائمة. والأفكار التي يروج لها مواطنو الرايخ تختلط فيها الأيدولوجية اليمينية المتطرفة بنظريات المؤامرة. ومنذ 2016 تخضع الحركة لمراقبة شرطة حماية الدستور؛ وذلك بسبب أنشطة منافية للدستور .

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كومبات 18 (Combat 18)

هذه المجموعة تأسست في 1992 في بريطانيا، وظهرت لها فروع في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبلدان أخرى. وكلمة "كومبات" كلمة إنجليزية ولها معان عديدة منها "قتال أو اشتباك". أما رقم 18 فيشير إلى الحرف الأول والحرف الثامن في الأبجدية ـ A  و H، وهما الحرفان الأولان لاسم أدولف هتلر. وفي ألمانيا عملت المجموعة على نشر موسيقى يمينية متطرفة ونظمت مهرجانات نازية. وتم حظر هذه المجموعة في يناير/ كانون الثاني 2020. وباتت طلبات الحظر ضرورية بعد مقتل السياسي المحلي فالتر لوبكه في بلدة كاسيل في يونيو/ حزيران 2019. ويبدو أن القاتل المفترض لفالتر لوبكه كانت له اتصالات مع أعضاء في المجموعة.

عصابة الذئاب البيضاء الإرهابية (Weisse Wölfe Terrorcrew)

مختارات

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى محاربة شبكات اليمين المتطرف في البلاد "بمزيد من الحزم"، مؤكدا بأنه "لا يجب التسامح مع أعداء الحرية والديمقراطية.. وبذل كافة الجهود للكشف عن شبكات اليمين المتطرف أينما وجدت".

كشفت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية أنه تم تنفيذ إجراءات تأديبية ضد رجال شرطة في الولاية بسبب تداول صور ورموز يمينية متطرفة عبر مجموعة دردشة. واكتشفت مؤخرا سلوكيات مماثلة داخل أجهزة الشرطة في ولايات أخرى. 

هذه المجموعة عرضت نفسها لأول مرة عبر الشبكة العنكبوتية في 2011 وكانت ناشطة في عشر ولايات ألمانية. وتفيد وزارة الداخلية بأنها متسمة باستعداد كبير لممارسة العنف ضد المعارضين السياسيين والأشخاص من أصول أجنبية وممثلي الدولة. وهدف هذه المجموعة هو القضاء على الديمقراطية وإيجاد "مجموعة شعبية" حسب النموذج النازي. وتنشر المجموعة في نشاطها "إيديولوجية معادية للأجانب ومحتقرة للبشر، وتقوم بالتحريض اليميني المتطرف ولا تتورع عن القيام بأعمال عنف"، كما قال وزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير، وتم حظر المجموعة في 2016. 

ألترميديا (Altermedia)

من خلال الحظر المفروض على مجموعة "ألترميديا دويتشلاند" (إعلام ألمانيا القديم) في عام 2016، تكون السلطات الألمانية قد قامت للمرة الأولى بتصنيف الواقفين على تشغيل موقع إلكتروني كمجموعة يمينية متطرفة. وهذا الموقع في الانترنت روج لمضامين عنصرية ومعادية للأجانب واليهود والمثليين والمسلمين. وهذه المنصة لها جوانب ذات صلة بالنازية، وهي موجهة ضد النظام الدستوري في البلاد. والحظر يرسل "إشارة واضحة" بأن دولة القانون لا تتسامح مع جرائم الكراهية، كما قال وزير الداخلية دي ميزيير.

أسلحة مصادرة من قبل الشرطة أثناء مداهمة مجموعة Combat 18

أسلحة مصادرة من قبل الشرطة أثناء مداهمة مجموعة Combat 18

منظمة مساعدة السجناء وذويهم (HNG)

اسمها بالكامل يعني "منظمة مساعدة السجناء السياسيين الوطنيين وذويهم"، وتختصر باسم "HNG"، وكانت أكبر ناد نازي في ألمانيا عندما واجهت الحظر في عام 2011. والأعضاء الـ 600 تقريبا قدموا الدعم ليمينيين متطرفين معتقلين. وهدف المجموعة التي تأسست في 1979 هو تقوية اعتقاد السجناء في أفكارهم اليمينية المتطرفة وتحفيزهم في حربهم ضد النظام الديمقراطي. وتحت شعار "في الداخل والخارج أمام جبهة" حاول النادي تحت ستار الرعاية الخيرية لجناة معتقلين تقوية المشهد اليميني المتطرف.

عمليات حظر قبل 2011

وبين إعلان قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 وإعادة توحيد ألمانيا في 1990 تم حظر ست مجموعات يمينية متطرفة في ألمانيا. وإحدى تلك المجموعات كانت الميليشيا النازية "مجموعة هوفمان الرياضية الدفاعية"  (Wehrsportgruppe Hoffmann)، التي يتم ربطها مع الاعتداء الدموي على احتفاليات أكتوبر في ميونيخ في عام 1980. كما تم حظر العديد من المجموعات النازية الناشطة إقليميا في ولايات ألمانية. وعلى خلفية العنف المتزايد ضد مهاجرين وأشخاص من أصول أجنبية زاد عدد عمليات الحظر في التسعينيات. وفي منتصف الألفية الجديدة حصلت موجة حظر جديدة بعدما كبُر شأن المشهد اليميني المتطرف في المانيا.

بيتر هيله/ م.أ.م

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

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  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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