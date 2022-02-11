ألمانيا تستعد لتخفيف قيود كورونا مع اقترابها من ذروة الجائحة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا قد تخفف بعض تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل، مع ظهور بوادر على بلوغ الإصابات ذروتها.



وأضاف شولتس في خطاب ألقاه اليوم الجمعة (11 شباط/ فبراير 2022) أمام مجلس الولايات (البوندسرات): "التوقعات العلمية تبين لنا أن ذروة الموجة أصبحت ماثلة في الأفق"، وتابع: "يسمح لنا هذا باتخاذ الخطوات الأولى لإعادة الفتح ودراسة مزيد من الخطوات استعداداً للربيع، وذلك خلال اجتماع الحكومة الاتحادية مع الولايات الأسبوع القادم". لكن شولتس أكد أنه سيواصل اتباع نهج حذر أثناء تخفيف تدابير مكافحة الوباء.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه على الرغم من مواصلة تسجيل أرقام قياسية في الإصابات اليومية بالفيروس، فإن وتيرة الزيادة في الحالات الجديدة تشهد تراجعاً. كما أشارت بلومبيرغ إلى أن الحالات التي يتم إدخالها حالياً إلى وحدات العناية المركزة هي أقل من نصف المستوى التي وصلت إليها في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما أثار دعوات للتخفيف من تدابير مكافحة الفيروس.

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حكم قضائي بشأن التطعيم الإلزامي

وفي الوقت الذي خففت فيه دول مثل المملكة المتحدة وأيرلندا والدنمارك من قيود مكافحة الفيروس بشكل كبير، فإن ألمانيا أبقت على القيود المفروضة على المطاعم والمتاجر والتجمعات العامة، التي تستهدف بشكل أساسي الأشخاص غير الملقحين. وأقرت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الجمعة قانوناً يفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للعاملين بقطاع الصحة ودور رعاية المسنين، ورفضت طعناً على التشريع في اللحظة الأخيرة.

وسجلت ألمانيا 236 ألفاً و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما سجلت البلاد 228 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليون و68 ألف و411 إصابات، والوفيات إلى 119 ألف و685 حالة. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 167 مليون و416 ألف و348 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، رويترز)