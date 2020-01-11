أردوغان: الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر بلاده". وأضاف أردوغان في مقال كتبه لمجلة "بوليتيكو" الأوروبية، نشرته اليوم السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2020)، إن "ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا"، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم. ومن الواضح أن أردوغان يشير بذلك لرجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر". وأشار أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية. وذكر: "ينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا"، في إشارة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكتب أردوغان محذرا: "المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التي منيت بهزيمة عسكرية في سوريا والعراق، ستجد تربة خصبة (في ليبيا) وستقف على قدميها". كما قال الرئيس التركي: "إذا واصل الصراع تأججه في ليبيا، فإن العنف وعدم الاستقرار سيشعلان أيضا الهجرة غير المنظمة صوب أوروبا".

وأضاف أردوغان "إذا كانت هناك شكوك مفادها بأن أوروبا قليلة الاهتمام بدعم ليبيا عسكريا، فإن من الواضح أنها ستتعاون مع تركيا التي كانت قد وعت بالفعل بتقديم مساعدة عسكرية".

يذكر أن اردوغان كان قد أعلن مؤخرا عن البدء في ارسال قوات إلى ليبيا بموجب اتفاق أمني مع حكومة السراج.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)