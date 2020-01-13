 ″أمير الحرب″ حفتر .. هل يصبح صانع سلام في ليبيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"أمير الحرب" حفتر .. هل يصبح صانع سلام في ليبيا؟

أعاد فشل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو تسليط الضوء على دور القائد العسكري خليفة حفتر في الصراع الليبي. فما الحسابات السياسية التي أثنته عن فعل ذاك؟ وهل يتحول إلى صانع سلام في ليبيا أم سيواصل استفراده بالسلطة؟

خليفة حفتر

ما الذي قد يخفيه عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار؟

انتهت المحادثات بشأن شروط وقف إطلاق النار بين رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً، بقيادة فايز السرّاج، التي جرت في موسكو يوم أمس بعد سبع ساعات من المحادثات غير المباشرة، بالفشل في إحراز التقدم المنشود. ففي تطور مفاجئ أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) غادر موسكو من دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وضعت مسودته أثناء المحادثات في روسيا أمس الإثنين.

وعلى الرغم  من قراره إرجاء التوقيع على وثيقة الاتفاق لوقف إطلاق النار إلى صباح اليوم التالي لدراستها، لم يمنع ذلك موسكو المتهمة بدعم الجنرال الليبي خليفة حفتر، من الإعراب عن تفاؤلها وأملها في تحقيق دفعة في هذه الملف، الذي سرعان ما خيبه الجنرال الليبي الذي هم بالمغادرة من دون ترك توقعيه على الاتفاق.

فشل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، سلط الضوء من جديد على دور الجنرال الليبي خليفة حفتر في الصراع الليبي وتأثيره على التوصل إلى حل سلمي للملف. فما الذي قد يخفيه عدم توقيع حفتر على الاتفاق؟ وما الحسابات السياسية التي أثنت الجنرال الليبي عن فعل ذلك؟ المحلل السياسي و أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج مسين بواشنطن، محمد الشرقاوي، يقرأ سببين رئيسيين في هذه الخطوة، كما قال في حواره مع DW عربية: "السبب الأول يكمن في اقتراب الموقف الروسي من الموقف التركي أكثر فأكثر وهو ما بعثر حسابات الجنرال حفتر، الذي لم يكن يتوقع هذا القرب بين موسكو وأنقرة في الخطة الجديدة. خاصة وأن روسيا منذ ظهور الجنرال حفتر عقب انتخابات 2014 كانت تدعم ضمنياً صعود نجم هذا الجنرال وأيضاً اقتناعه بأن ما سيحصل عليه من هذا الاتفاق ليس في مستوى توقعات الجيش الليبي ومجلس النواب في طبرق الذي يدعمه منذ انتخابات صيف 2014".

حسابات الربح والخسارة

يرى المحلل السياسي أن حفتر لا يريد أن يلتزم أيضاً خشية من ردود فعل بعض العواصم التي تؤيده وحتى لا يظهر بأنه يتصرف من دون العودة إلى من يعتبرون داعميه الأساسيين في التوسع باتجاه طرابلس. ومن وجهة نظر عسكرية بحتة يرى البروفيسور أندرياس ديتمان، من المعهد الجغرافي في جامعة غيسن، أن الجنرال حفتر، الذي أبدى موافقته على اتفاق الهدنة في البداية، كان سيخسر في حالة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لأن تركيا كانت ستنقل المزيد من الإمدادات نحو طرابلس. وأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا كان سيكون في صالح تركيا التي كانت ستستغله بشكل أساسي لنقل الإمدادات إلى طرابلس. وقال: "الاتفاق لم يكن ليساعد حفتر، وإنما معارضيه".

المفاوضات في موسكو بين الخصمين الليبيين أسفرت عن تمديد "غير محدد" لوقف إطلاق النار، الذي تم بمبادرة من تركيا التي تدعم حكومة طرابلس بقيادة فايز السراج، وروسيا التي يشتبه في دعمها حفتر. رغم رفض حفتر توقيع اتفاق رسمي على الفور. وقد طلب بضعة أيام قبل أن يتخذ قراره.

المعارك في ليبيا

المفاوضات في موسكو بين الخصمين الليبيين أسفرت عن تمديد "غير محدد" لوقف إطلاق النار

ويذكر أنه منذ بدء هجوم حفتر على طرابلس، قُتل أكثر من 280 مدنياً ونحو ألفي مقاتل، كما تقول الأمم المتحدة. كما نزح حوالي 150 ألف شخص.

الأيام المقبلة ستزيح الستار أكثر وأكثر عن الحسابات السياسية للجنرال الليبي، الذي يتساءل مراقبون ومحللون حول ما إن كان سيتحول إلى شريك في السلام في ليبيا أم أنه سيواصل هجومه للاستفراد بالسلطة؟ وعن هذا التساؤل يجيب محمد الشرقاوي، الذي يرى أن الجنرال حفتر لديه ازدواجية في الشخصية: "وهو يتذبذب ويتأرجح بين الشخصية العسكرية للجنرال القوي الذي يستطيع أن يدك الأرض ويقضي على خصومه، وبين الشخصية الأخرى والتي يريد أن يظهر بها أحياناً بزي مدني ويبدو وكأنه الزعيم المرتقب بأن يوحد ليبيا". الدعم الخارجي يزيد من هذا التذبذب، بحسب المحلل السياسي، الذي يرى أنه "طالما لم تتغير مواقف الدول التي ترعى معسكر الشرق في ليبيا لن يتغير موقف حفتر". ويضيف الشرقاوي: "لا يجب أن نقرأ إرادة حفتر لوحده وما يحققه أو ما يفشل في تحقيقه، بل يجب النظر إلى منبع القوة والدعم المادي واللوجيستي له. تلك العواصم هي من يغير التفاعل مع الأزمة وما لم تتوافق المصالح الكبرى لتلك الدول لا أعتقد أن الأزمة الليبية ستصل إلى مخرج".

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة"

من جهتها أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في برلين الأحد برعاية الأمم المتحدة، بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في هذا البلد الذي يعيش حرباً أهلية. وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن من بين المشاركين في المؤتمر ممثلين للولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والإمارات والجزائر والأمم المتحدة. وأضافت أنها وجهت الدعوة أيضا لفايز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

بعد فشل محادثات موسكو، تنتقل الأنظار نحو العاصمة الألمانية، فكيف تبدو فرص مؤتمر برلين؟ ديتمان يرى في هذا المؤتمر "فرصة جيدة" ما لم يتم ارتكاب الخطأ الذي ارتُكب في مؤتمرات سابقة حول سوريا والمتمثل في عدم دعوة جميع الفاعلين في الأزمة ومنهم إيران، على الرغم من أنها واحدة من الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد في سوريا. ويقول الباحث الألماني: "في البداية لا يبدو أن هذا الخطأ تكرر في برلين، لأن كل فاعل يلعب في مكان ما في الخلفية مدعو إلى المؤتمر. لكن هذا لا يعني أن جميع الأوراق وضعت على الطاولة. إذ لا يوجد فقط الروس والأطراف الغربية التي تعمل ضد بعضها في ليبيا، ولكن أيضاً دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل ضد بعضها داخل ليبيا، خاصة فرنسا وإيطاليا".

من جانبه يرى الشرقاوي أن هذا المد والجزر الذي تعرفه الأزمة الليبية منذ سنوات، والتي باتت تصل إلى مرحلة التفاؤل ثم تتحرك خطوتين إلى الخلف، راجع إلى مشكلة أساسية تكمن في ازدواجية الشرعية من ناحية. ومن ناحية أخرى تعدد التدخلات وتباين الاستراتيجيات من دول أوروبية وخليجية. "فتعدد الأدوار الخارجية هذا يجعل من الصعب ايجاد صيغة توفيقية أوعلى الأقل تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة بين هؤلاء الزعماء لأن كل طرف يعتد بأن لديه ما يكفي من الدعم الخارجي. وكما يقال كثرة الطباخين تفسد الطبخة".

وفي ختام حواره قال الأستاذ الجامعي: "أعتقد أن هذا من سوء حظ الليبيين، الذين لو تركوا وشأنهم قد يتوصلون إلى حل، كما أن الصراعات الدموية الميدانية تغطي على أي تقدم يمكن إحرازه (...) الوضع الميداني قد يكون أكثر تأثيراً من التفاعل الديبلوماسي".

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار  

أردوغان يتوعد حفتر بـ"تلقينه درسا" إذا استأنف هجماته في ليبيا

قال الرئيس التركي إن بلاده لن تتوانى عن "تلقين" خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) "درسا" إذا واصل هجماته على الحكومة الليبية المعترف بها دوليا. ورد أردوغان على من يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا. (14.01.2020)  

المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد الأحد في برلين وميركل توجه الدعوات

أطلقت المستشارة أنغيلا ميركل الدعوة لعقد مؤتمر ليبيا في برلين لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة. ميركل دعت حفتر والسراج إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ودول أوروبية والأمم المتحدة. (14.01.2020)  

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

Bildkombo Haftar und as-Sarradsch

ماذا يعني إرجاء حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار؟ 13.01.2020

قرر رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر إرجاء التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال محادثات موسكو. بيد أن ذلك لم يمنع موسكو المتهمة بدعم حفتر، من الإعراب عن تفاؤلها، فهل تنجح في إقناعه بالتوقيع أسوة برئيس حكومة الوفاق؟

Kombibild - Putin, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

السراج وحفتر في موسكو لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار 13.01.2020

تستضيف موسكو مباحثات مهمة بين الجنرال خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج بشأن ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الأحد بين الجانبين، حسب ما أكدت وزارة الخارجية الروسية الاثنين.

بحضور حفتر والسراج.. انطلاق المحادثات الليبية في موسكو 13.01.2020

يشارك خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير الخارجية التركي في قمة موسكو لبحث وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  