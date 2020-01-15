 سياسة أردوغان في ليبيا تشعل غضبا عارما في دول عربية | سياسة واقتصاد | DW | 17.01.2020

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سياسة واقتصاد

سياسة أردوغان في ليبيا تشعل غضبا عارما في دول عربية

يثير التحالف بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السرّاج غضبأً في الكثير من الدول العربية. وهناك عدة أسباب لهذا الغضب، أهمها حسابات أردوغان السياسية الجريئة.

Türkei | Libyen | Erdogan | al-Sarradsch (DHA)

ما يهم تركيا في ليبيا عدة اعتبارات أولها تأمين مصدر للطاقة

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  قراره وقال يوم الخميس إن بلاده ستبدأ عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة متفق عليها مع ليبيا هذا العام و "في أقرب وقت ممكن". وأشار أردوغان إلى اتفاق تم توقيعه مع الحكومة الليبية في طرابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ووفقًا للاتفاق، لم تعد أجزاء من حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بضع سنوات تابعة للمنطقة البحرية الليبية بل للتركية. تركيا تريد تأمين حصة في استغلال حقول الغاز.

تركيا في عزلة دبلوماسية

أبرمت تركيا هذا الاتفاق مع ليبيا في أوقات دبلوماسية صعبة، حيث شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية توتراً على وجه الخصوص منذ التدخل التركي في شمال سوريا. كما أن هذا الاتفاق لا يجعل العلاقات مع روسيا أقل توتراً. بل واجه البلدان بعضهما البعض في الحرب الأهلية الليبية، لكنهما تجنبا حتى الآن المواجهة المباشرة.

مختارات

رغم أن ألمانيا حاولت التقليل من سقف التوقعات من مؤتمر ليبيا، فإن دبلوماسيتها تحولت لخلية نحل لإنجاحه. وزير الخارجية الألماني نقل عن رجل شرق ليبيا القوي حفتر التزامه بوقف إطلاق النار. فهل تنجح برلين فيما فشلت فيه موسكو؟ (16.01.2020)

نقلت قناة تلفزيونية ألمانية عن وزير الخارجية هايكو ماس قوله إن خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا ملتزم بوقف إطلاق النار رغم عدم توقيعه على اتفاق موسكو. ماس كشف أيضا أن حفتر وافق على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا. (16.01.2020)

العلاقات مع البلدان المجاورة في المنطقة متوترة أيضاً. فالعلاقة مع المملكة العربية السعودية سيئة في الوقت الحالي، بسبب المواقف المختلفة من جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب مقتل الصحفي المنتقد للنظام السعودي، جمال خاشقجي،  في القنصلية السعودية في اسطنبول. كما أن التقارب السياسي بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين يجعل العلاقات مع مصر صعبة ، وكذلك النزاع على رواسب الغاز في البحر المتوسط. وتشكل مصر، إلى جانب إسرائيل واليونان وقبرص، مجموعة من البلدان التي تدير بشكل مشترك حقول الغاز المكتشفة حديثًا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​و التي تريد استبعاد تركيا.

الخريطة الليبية

في النزاع على رواسب الغاز، تعتمد تركيا الآن بشكل أساسي على ليبيا. في مقابل ترسيم الحدود البحرية، تدعم الحكومة في اسطنبول حكومة فايز السرّاج في ليبيا، والتي تتعرض لضغوط متزايدة من قوات الجنرال حفتر.

خرجت الحكومة في طبرق،  المدعومة من حفتر، منتصرة من انتخابات عام 2014 ، لكنها غير معترف بها دولياً. من ناحية أخرى ، يعتبر السرّاج رئيس وزراء شرعي من قبل معظم الدول الغربية والأمم المتحدة. ومع ذلك، تعاني حكومته من مشكلة كبيرة تكمن في نقص الدعم العسكري له من الخارج والذي يحصل عليه فقط من تركيا وحليفتها السياسية قطر.

منذ أن واجهت قطر مقاطعة العديد من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية في صيف عام 2017، أصبحت العلاقات بين الدوحة وأنقرة أقرب. وعلى نهج تركيا، تدعم قطر جماعة الإخوان المسلمين. من وجهة نظر قطر ، ليبيا بلد يمكنها فيه مواجهة السعودية بشكل غير مباشر وإحباط خططها. كما تحاول الإمارة أيضاً رفع تكلفة مقاطعة خصومها بشكل استراتيجي.

انتقادات من الرياض

قبل أيام قليلة، انتقدت الحكومة السعودية التدخل التركي في ليبيا. وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجية في الرياض أن المملكة تدين "التصعيد التركي الأخير في ليبيا" معتبرة ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدت المملكة أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والإقليمي." إنه تدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية وبالتالي "انتهاك واضح للمبادئ الدولية والاتفاقيات ".

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Militär (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

التدخل التركي في ليبيا يشعل غضب دول عربية

دور الإخوان المسلمين

يرى كنعان أتيلغان من مؤسسة كونراد أديناور في تونس إن دعم جماعة الإخوان المسلمين هو أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة مصر بشدة لوجود القوات التركية في ليبيا المجاورة. وأن خلف التوترات الأيديولوجية بين كل من مصر وتركيا سبب أمني أيضاً، وقال في حواره مع DW موضحاً: "مصر لديها مصلحة قوية جدًا في الأمن الذي يضمنه الجيش في ليبيا. إن اهتمام البلاد الأساسي ينصب على حماية الحدود حتى لا يتسلل إليها منها أي من الإسلاميين أو الإخوان المسلمين أو أي متطرفين آخرين".

العثمانية الجديدة؟

تنتقد وسائل الإعلام المصرية، التي تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالقدر نفسه الوجود التركي في ليبيا. هذا "جزء من محاولة للحكومة التركية لتوسيع نفوذها في المناطق التي كانت في السابق تابعة للإمبراطورية العثمانية السابقة" ، كما تقول صحيفة "الأهرام": "أردوغان يواجه مخاطرة هائلة في ضوء المعارضة الدولية لتدخله في ليبيا، لأنه لن يجد نفسه في مواجهة دبلوماسية فحسب، وإنما جزء من هذه المواجهة سيكون عسكرياً أيضاً".

حرب بالوكالة في ليبيا؟

إذا خسر السرّاج المدعوم من تركيا في صراع السلطة الليبي، فسيخسر أردوغان أيضاً رهانه على حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. لأن العقود لن تستمر إلا تحت حكومة السرّاج. في المقابل، لو انتصر حفتر، فإن أول ما سيقوم به هو إلغاء الاتفاق مع تركيا. وهذا الإجراء سيكون سهل التنفيذ، لأن البرلمان في طبرق لم يكن متورطًا في الاتفاق و لم يوافق عليه. ويُضاف إلى هذا كله، وجود مخاوف قانونية دولية كبيرة حول الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

"كل شيء يعتمد على ما يحدث الآن في ليبيا"، كما جاء في مجلة "Foreign Policy" نقلاً عن قول الخبير التركي سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. "إذا سقطت هذه الحكومة، فسوف يختفي اتفاق البحر المتوسط. ولهذا السبب  تعرف ليبيا مرحلة خطيرة يمكن أن تحولها إلى ساحة حرب بالوكالة".

كرستين كنيب/ إ.م

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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