 ፊላ የደራሼ ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያ | ባህል | DW | 25.05.2023

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ባህል

ፊላ የደራሼ ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያ

በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ የተለያዩ ብሄረሰቦች ካላቸው ባህላዊ አሴቶች መካከል ነባር የሙዚቃ መሣሪያዎቻቸው ተጠቃሽ ናቸው ፡፡ ከእነኝህም መካከል ፊላ በመባል የሚታወቀው የደራሼ ብሄር ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያ አንዱ ነው ፡፡ ፊላ ከትንፋሽ የሙዚቃ መሣሪያዎች የሚመደብ ነው፡፡ አጨዋወቱም በጋራ ሲሆን የተለየ ህብረ ድምፃዊ ቃናን ይሰጣል፡፡

«ፊላ»በአካባቢው አጠራር ቆቦ ተብሎ ከሚጠራ ዛፍ የሚሠራ ነዉ

በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ የተለያዩ ብሄረሰቦች ካላቸው ባህላዊ አሴቶች መካከል ነባር የሙዚቃ መሣሪያዎቻቸው ተጠቃሽ ናቸው ፡፡ ከእነኝህም መካከል ፊላ በመባል የሚታወቀው የደራሼ ብሄር ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያ አንዱ ነው ፡፡ ፊላ ከትንፋሽ የሙዚቃ መሣሪያዎች የሚመደብ ነው ፡፡ አጨዋወቱም አንደ አርሞኒካ ከግራ ወደ ቀኝ በከንፈር ላይ በማንቀሳቀስ ሲሆን በተለይ በቡድን ሲጫወቱት የተለየ ህብረ ድምፃዊ ቃናን ይሰጣል፡፡ ለመሆኑ የደራሼዎች የሙዚቃ መሣሪያ ፊላ ከምን ይሰራል ፡፡ በደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ጥናት ባለሙያና የደራሼ ብሄር ተወላጅ የሆኑት አቶ በፍቃዱ ሀብተማሪያም እንደሚሉት ፊላ ቀደምሲል በአካባቢው አጠራር ቆቦ ተብሎ ከሚጠራ ዛፍ ይሠራ ነበር ፡፡ አሁን ላይ ግን የብሄሩ አባላት ፊላን ለመሥራት የቀርቀሃ ግንድን እንደሚጠቀሙ አቶ በፍቃዱ ገልጸዋል፡፡

Befekadu Habtemariam

ፊላ የደራሼ ህዝብ ባህላዊ የሙዚቃ መሳርያ

የፊላ የሙዚቃ መሣሪያ የብሄሩ አባላት ለምን ተግባራት መጫወት እንደጀመሩ አባቶች በአፈ ታሪክ ሥለሚገልጹት ታሪካዊ ዳራም ጥናት መደረጉን የሚናገሩት አቶ በፍቃዱ “ የደራሼ ብሄር ራቅ ባሉ ጊዜያት ፊላን ንጉሱ በጎዳና በሚጓዝበት ጊዜ ከኋላ እና ከፊት እየተጫወቱ ለማጀቢያነት ይጠቀሙበት ነበር፡፡ ይህም ፊላውን የሚጫወቱት በቡድን በመሆንና ሥረዓት ባለው መሥመር በመደርደር ነው ፡፡ ያ ማለት አሁን ላይ ከምናየውና ማርቺንግ ባንድ ተብሎ ከሚጠራው ዘመናዊ የዝግጅቶች ማድመቂያ ሥረዓት ጋር የመመሳሰል ሁኔታ እንዳለው መረጃዎች ያሳያሉ “ ብለዋል፡፡

የፊላ ሙዚቃ የንጉሱን ጎዞ ለማድመቅ ይጀመር እንጂ  አገልግሎቱ በጊዜ ሂደት በዚህ ብቻ ተገድቦ እንዳልቀረ የሚናገሩት የባህል ጥናት ባለሙያውና የደራሼ ብሄር ተወላጅ የሆኑት አቶ በፍቃዱ ሀብተማሪያም “ አሁኑወቅት የብሄሩ አባላት ፊላን በተለያዩ ማህበራዊ ክንውኖቻቸው ላይ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ፡፡ በተለይም እንደ ሠርግ ለመሳሰሉ የደስታ ማድመቂያነትና በእርሻ ሥራ ወቅት ለድካም ማነቃቂያነት እየዋለ ይገኛል “ ብለዋል ፡፡

የፊላ የሙዚቃ መሣሪያ ውበቱ ህብረ ድምጻዊነቱ  ብቻ አይደለም  ፡፡ ፊላ ከሙዚቃው ምት ጋር  አብሮ የሚሄድ አካላዊ እነቅስቃሴንም ያጣመረ ነው ፡፡ ይህ ደግሞ የራሱ ሥረዓት እንዳለው ነው አቶ በፍቃዱ የሚናገሩት ፡፡

Kulturorchester des Derashe-Stammes und verstorbener Ethnologe des Derasé-Volkes

ፊላ የደራሼ ህዝብ ባህላዊ የሙዚቃ መሳርያ

አቶ አብቶ አኒቶ የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ሃላፊ ናቸው ፡፡ ክልሉ አሉኝ ከሚላቸው ቁሳዊ የማህበረሰብ ባህላዊ እሴቶች መካከል  የደራሼ ብሄር የሙዚቃ መሣሪያ ፊላ አንዱ መሆኑን  አቶ አብቶ ይናገራሉ ፡፡  አሁን ላይ የፊላ የሙዚቃ መሣሪያን ከአገር አቀፍ እስከ አለምአቀፍ ባሉ ሂደቶች የሚገባውን ዕውቅና እንዲያገኝ ለማድረግ የሚያስችል ሥራ መጀመሩንም አቶ አብቶ ገልጸዋል፡፡

ፊላ የሙዚቃ መሣሪያ አገራዊና አለም አቀፋዊ እውቅና ማግኘቱ ሊያስገኝ የሚችለው ጠቀሜታ ሠፊ መሆኑን የሚናገሩት አቶ አብቶ “ በተለይ የሙዚቃ መሣሪያው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ ሀብቱን እንዳይጠፋ ያስችላል ፡፡ በተጨማሪም አገር አቀፍ እና አለምአቀፍ ዘፋኞች ፊላን ከዘመናዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች ጋር አዋህደው በመጠቀም ከአድማጮች ጋር እንዲተዋወቅ ዕድል ይፈጥርለታል  “ ብለዋል ፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

አዜብ ታደሰ

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«ፊላ»በአካባቢው አጠራር ቆቦ ተብሎ ከሚጠራ ዛፍ የሚሠራ ነዉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Cultural Orchestra of Derashe Tribe and late Ethnologist of the Derasé people Beschreibung: Derasé people has lost its famous Historiker and Ethnologist after Derasé celebrated their Phila festival and New year three weeks ago. Hansamo Hamala a known Ethnologist of the Derasé [ Gedeo] people . The Phila festival got its name from the Phila instrument. The game is played by a group of women and men forming a circle or making left right formation and moving their legs up and down to make a harmonious melody, with different movements of the different parts of the body with each participant performing his or her own melody with their Phila instruments. When playing Phila, selfishness and egoistic attitudes are unthinkable. Because Phila is not for the individual or for the few, but for the many. The game is beautiful because it is played by a group of people beautifully united The Godfather Of Ethio Jazz, Mulatu Astatke , calls the Derashe “the scientists of music “ and argues that the Derashes created and used the diminished scale in their music for centuries , long before the genius musician and creator of modern jazz. Derashe is one of the special woredas in the Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State of Ethiopia (SNNPR) . Schlagworte: Addis Ababa, Ethiopia , Äthiopien, Derasé Copyright: Mulugeta Tefera = @privat

«ፊላ»በአካባቢው አጠራር ቆቦ ተብሎ ከሚጠራ ዛፍ የሚሠራ ነዉ 25.05.2023

የፍቼ ጫምባላላ በዓል በሲዳማ

የፍቼ ጫምባላላ በዓል በሲዳማ 20.04.2023

አሁን የሚታየውን ቂምና ቆርሾ በመተው ወደ ቀደመ ልቦናችን እንመለስ ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ጥሪ አቀረቡ ። ርዕሰ መስተዳድሩ ምሑራን የመገናኛ ብዙኅን ጥላቻና መገፋፋትን ከመስበክ እንዲቆጠቡ ሲሉ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ በተከበረው የሲዳማ ብሄር የአዲስ ዘመን ማብሰሪያ የፍቼ ጫምባላላ በዓል ላይ ተናግረዋል ።

“ገበታ ለወገኔ” በስዊዘርላን የሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን ተሳትፎ

“ገበታ ለወገኔ” በስዊዘርላን የሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን ተሳትፎ 04.05.2023

በስዊዘርላንድ ኢትዮጵያዉያንን ያሰባሰበዉ “ገበታ ለወገኔ” የተባለዉ በጎ አድራጎት ድርጅት፤ ስለ ኢትዮጵያ ያገባናል፤ ኃላፊነትም አለብን በሚል መርህ በኢትዮጵያ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ ከጀመረ ዓመታትን አስቆጥሯል። ለህዝባችን በተለይ ጦርነት ላደቀዉ ህዝብ መድረስ ከማንም በላይ የኛ ኢትዮጵያዉያን ቀዳሚ ኃላፊነት እና ግዴታ ነዉ።