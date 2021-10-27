 የአሐዱ ሁለት ጋዜጠኞች መታሰር | ኢትዮጵያ | DW | 27.10.2021

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ኢትዮጵያ

የአሐዱ ሁለት ጋዜጠኞች መታሰር

አርብ ዕለት በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው «ሐይቅ ከተማ በሕወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ሥር ገብቷል» የሚል ዘገባ የሠራች ጋዜጠኛ እና በወቅቱ አርታዒ የነበረው የአሐዱ ራዲዮ 94.3 የዜና ክፍል ኃላፊ በወንጀል ተጠርጥረው በፖሊስ ታሰሩ።

Symbolbild Radiogerät, Stereoreceiver

አርብ ዕለት በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው «ሐይቅ ከተማ በሕወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ሥር ገብቷል» የሚል ዘገባ የሠራች ጋዜጠኛ እና በወቅቱ አርታዒ የነበረው የአሐዱ ራዲዮ 94.3 የዜና ክፍል ኃላፊ በወንጀል ተጠርጥረው በፖሊስ ታሰሩ። የኤፍ ኤም ሬድዮ ጣቢያው ለዘገባው ምንጭ የሆነው የመንግሥት የሥራ ኃላፊ ለዘጋቢዋ የሰጠው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ዜናው ከተላለፈ በኋላ ከከተማዋ ከንቲባ እና ከነዋሪዎች እንዳረጋገጠ አድማጮቹን ይቅርታ ጠይቆ እርምት ወስዶ እንደነበር የጣቢያው ዋና አዘጋጅ ሊድያ አበበ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።

ተጠርጣሪዎቹ ጋዜጠኞች ፍርድ ቤት ቀርበው ለምርመራ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል። ፓሊስ ተጠርጣሪዎቹን ለምን እንደያዛቸው ለፍርድ ቤት ሲያስረዳ ሁለቱም ጋዜጠኞች ከዜናው መልዕክት ውጪ በሽብርተኛነት ከተፈረጀው ድርጅት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ጠርጥሯቸው መሆኑን እንዳስረዳ ተገልጿል። የጣቢያው ጠበቃ ደግሞ የኤፍ ኤም ሬድዮ ጣቢያው የተሠራው ዘገባ ላይ እርምት መወሰዱ እንዳለ ሆኖ ጉዳዩ በፍትሃብሔር እንጅ በወንጀል የሚያስጠይቅ እንዳልነበር ተናግረዋል። ስለጉዳዩ ከመንግሥት አካላት በኩል መረጃ ለማግኘት የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ያደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።

ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ

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ፍርድ ቤት ቀርበው ለምርመራ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bild: Internally displaced Persons (IDPs) in Dessie,Amhara Titel:- Internally displaced Persons (IDPs) in Dessie,Amhara Autour/Copyright:- Alemnew Mekonnen (DW correspondent in Bahirdar) 211021 Schlagworte: Äthiopien, Dessie, Amhara via M. Negash

በጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ሮሮ በደሴ 27.10.2021

አማራ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የገቡ የአካባቢው ተፈናቃዮች ለርሀብና እርዛት ተዳርገናል አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቂ ባይሆንም ርዳታ እያገኙ እንደሆነ አመልክተዋል። በሰሜንና ደቡብ ወሎ አስተዳደሮች የተፈናቃዩ ቁጥር እጅግ እየጨመረ በመሆኑ ለማስተዳደር አስቸጋሪ መሆኑም ተገልጧል።

dpatopbilder - 20.10.2021, Äthiopien, Mekelle: Menschen stehen nach einem Luftangriff auf die Hauptstadt der Region Tigray im Norden Äthiopiens vor schwarzen Rauchschwaden. Die äthiopische Armee hat am Mittwoch (20.10.2021) einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt der Krisenregion Tigray geflogen. Damit wurde die Stadt Mekelle zum zweiten Mal binnen drei Tagen bombardiert. Foto: ---/UGC/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ስለ ወሎ ቀውስ፤ ስለ መቐለ የአየር ድብደባ እና የቦረና ድርቅ ምን ተባለ? 22.10.2021

በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች፤ ውጊያ በበረታበት የአማራ ክልል የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞን የተቀሰቀሰው ሰብዓዊ ቀውስ እና የቦረና ድርቅ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሣምንቱ መነጋገሪያ ከሆኑ መካከል ይገኙበታል።

ወሎ የደረሰበትን ልቁጠር ብል በአገሬ ሰው የቀለድኩ ይመስለኛል ከመርሳ የተፈናቀሉ ነጋዴ

ወሎ "የደረሰበትን ልቁጠር ብል በአገሬ ሰው የቀለድኩ ይመስለኛል" ከመርሳ የተፈናቀሉ ነጋዴ 21.10.2021

ከትግራይ ኃይሎች ውጊያ በሚደረግባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ነጋዴዎች ሥራቸው ተስተጓጉሎ በሥጋት ውስጥ ይገኛሉ። መሠረታዊ የአገልግሎት ተቋማት በቅጡ እየሰሩ አይደለም። የወሎ ገበሬ እና ማሳ የገባበት ቅርቃርም ለብዙዎች ሥጋት ሆኗል። ወሎ "የደረሰበትን ልቁጠር ብል በአገሬ ሰው የቀለድኩ ይመስለኛል" ሲሉ ከመርሳ የተፈናቀሉ ነጋዴ ተናግረዋል