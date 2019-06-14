Siri 和 Alexa可以用来破案吗?

（德国之声中文网）只要主人发出口头指令，这些装置便可随时提供天气信息、播放主人喜欢的音乐、提醒约会日期。它们的名字就是Siri 或 Alexa。它们是每一个专制政府的梦幻、却是数据保护人士的噩梦：经由联网的语音助手、"智能"冰箱、电视或警报装置，当事人每天都提供了涉及个人生活的宝贵数据。谁若能得到相关数据并细致分析，谁就能对当事人的私人生活几乎无所不晓：他们的习惯、爱好、观点、交往--以及可能的犯罪行为。至少是内政部长们强调了这一点，并认为，这是一种机会。

根据内政部长制定的相关文件，刑事稽查部门应有能力"识别、保护和评估数字线索"，以防止或澄清犯罪行为。联邦内政部一名发言人新近承认，其中也包括获取智能家电数据的能力。

在美国司空见惯

反对派和数据保护人士对此提出强烈质疑。自民党联邦议院党团总干事布施曼（Marco Buschmann）指出，如果国家得到这一新的监控特权，则意味着国家拥有了对每个人的隐私领域的无限侵入权，"配备传感器和麦克风的互联网设备将变成潜在的监听器世界"。联邦数据保护专员、社民党籍政治家埃尔贝尔（Ulrich Kelber）警告说，作为民主国家特征之一的公民不受监控的感觉势将"一去不返"。

新闻网站netzpolitik.org主编贝肯达尔（Markus Beckendahl）担心，公民对新技术的信任感将受到严重打击。他指出，"人们会担心，自己所买的安有麦克风的装置可能也会被改装成监听器，而自己则永远都不会知道，是否会有他人在监听。"他提醒说，在美国，监听行为已然广泛存在。在那里，安全机构"相当喜欢也相当频繁"利用这些装置、窃取所储存的数据。

遥控窃听

对国家而言，公民私宅本是禁区。联邦内政部长泽霍费尔再度强调了这一点，并承诺说，现在和将来，个人生活环境当然都受到特别保护。不过，他同时指出，今天也是这样：一旦对某一个刑事犯罪行为有怀疑理由，国家有权在一个司法确定的严格界限内、依据法官决定对私人住宅实施监听。只不过，在电子语音助手时代，监听的可能性明显增加。

相关设备在互联网上储存什么以及如何储存，因生产商而异。苹果使用的Siri的做法是，尽可能在不利用云储存的情况下就地完成任务，而即使相关程序需要云储存，根据生产商的说法，第三者仍无法回溯到使用者本人。在亚马逊的Alexa那里，则只要说出激活词"Alexa"，数据就会存入云。于是， 根据贝克达尔的说法，监听就会是这样的情况："经由遥控手段，让语音储存不停进行"。

国家应提供保护

可是，康采恩们到底扮演着何种角色？毕竟，谁若配备了语音助手和其它"智能"家电，首先便是将自己的数据提供给了相关设备的研制者，即康采恩，而这些康采恩多半设址海外，尤其是在美国，享有不同的法律环境。德国杂志出版社协会副主席韦尔特（Philipp Welte）指出，"对我们民主制真正的重大威胁来自美国高科技平台完全不受任何规范的数据搜集，这种搜集行为进入我们的家庭，从而进入了人们的隐私。"

贝克达尔希望，面对康采恩，国家应拥有强大管制功能，而在监控方面，则国家应表现出克制。

他承认，语音助手为很多人的生活提供了便利。不过，他自己暂时还不想在家里用上它们。他说，"我不能设想在私人生活领域有这样的一种设备，因为，我无法信任它们。只要还没有强调数据保护的、非中央控制的替代产品，我就情愿放弃语音遥控，并因此在自己的个人生活领域感觉更安全些。"