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Christoph Hasselbach
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SIPRI:中国的邻国扩充军备 乌战改变全球军火流动
SIPRI:中国的邻国扩充军备 乌战改变全球军火流动
斯德哥尔摩和平研究所最新报告指出，2019-2023年，欧洲的军火进口几乎翻了一番，基本是因为乌克兰战争。与此同时，中国的亚洲邻国因担心地区紧张情势而扩充军备。
政治
2024年3月11日
2024年3月11日
中东、俄乌、中国：德国外交进入危机模式
中东、俄乌、中国：德国外交进入危机模式
德国外交政策的平静时期已经结束：柏林必须为正在发生的两场战争、日益具侵略性的中国、动荡的世界秩序寻找解方。
政治
2023年12月17日
2023年12月17日
以军发起地面攻势 巷战已经开始
以军发起地面攻势 巷战已经开始
以军对哈马斯发起的攻势进入了巷战阶段，双方可能都将付出惨重代价。死于战火的巴勒斯坦平民也将进一步增多。
政治
2023年11月7日
2023年11月7日
中东危机愈演愈烈 乌克兰担心西方累了
中东危机愈演愈烈 乌克兰担心西方累了
国际社会的注意力已从乌克兰战争转向中东冲突。与此同时，乌克兰的西方支持者似乎显示出疲惫的迹象，这让乌克兰感到担心。乌克兰总统泽连斯基近日敦促北约不要放松支持，称俄罗斯将试图利用中东局势。
政治
2023年10月22日
2023年10月22日
真成“病夫”？德国必须奋起直追
真成“病夫”？德国必须奋起直追
德国亟待解决的问题有很多，说“百废待兴”也不为过：破败不堪的基础设施，进展迟缓的数字化进程，以及波及众多行业的人才短缺等等，不一而足。难道德国真的成了“欧洲病夫”吗？
社会
2023年8月26日
2023年8月26日
德国历史上划时代的一天：国民议会酝酿产生第一部宪法
德国历史上划时代的一天：国民议会酝酿产生第一部宪法
175年前，第一个自由选举的德国议会在法兰克福的保罗教堂召开会议，制定了第一部现代的民主宪法。它也是今天联邦德国基本法的样本。
历史
2023年5月18日
2023年5月18日
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