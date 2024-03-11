Christoph Hasselbach

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圖片來源： DW/M.Müller
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SIPRI:中國的鄰國擴充軍備 烏戰改變全球軍火流動
SIPRI:中國的鄰國擴充軍備 烏戰改變全球軍火流動
斯德哥爾摩和平研究所最新報告指出，2019-2023年，歐洲的軍火進口幾乎翻了一番，基本是因為烏克蘭戰爭。與此同時，中國的亞洲鄰國因擔心地區緊張情勢而擴充軍備。
政治
2024年3月11日
2024年3月11日
中東、俄烏、中國：德國外交進入危機模式
中東、俄烏、中國：德國外交進入危機模式
德國外交政策的平靜時期已經結束：柏林必須為正在發生的兩場戰爭、日益具侵略性的中國、動蕩的世界秩序尋找解方。
政治
2023年12月17日
2023年12月17日
以軍發起地面攻勢 巷戰已經開始
以軍發起地面攻勢 巷戰已經開始
以軍對哈馬斯發起的攻勢進入了巷戰階段，雙方可能都將付出慘重代價。死於戰火的巴勒斯坦平民也將進一步增多。
政治
2023年11月7日
2023年11月7日
中東危機愈演愈烈 烏克蘭擔心西方累了
中東危機愈演愈烈 烏克蘭擔心西方累了
國際社會的注意力已從烏克蘭戰爭轉向中東衝突。與此同時，烏克蘭的西方支持者似乎顯示出疲憊的跡象，這讓烏克蘭感到擔心。烏克蘭總統澤倫斯基近日敦促北約不要放鬆支持，稱俄羅斯將試圖利用中東局勢。
政治
2023年10月22日
2023年10月22日
真成「病夫」？德國必須奮起直追
真成「病夫」？德國必須奮起直追
德國亟待解決的問題有很多，說「百廢待興」也不為過：破敗不堪的基礎設施，進展遲緩的數字化進程，以及波及眾多行業的人才短缺等等，不一而足。難道德國真的成了「歐洲病夫」嗎？
社會
2023年8月26日
2023年8月26日
德國歷史上劃時代的一天：國民議會醞釀產生第一部憲法
德國歷史上劃時代的一天：國民議會醞釀產生第一部憲法
175年前，第一個自由選舉的德國議會在法蘭克福的保羅教堂召開會議，制定了第一部現代的民主憲法。它也是今天聯邦德國基本法的樣本。
歷史
2023年5月18日
2023年5月18日
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