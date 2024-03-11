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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Christoph Hasselbach
圖片來源： DW/M.Müller

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Militärübung in Japan I Japanese F 15

SIPRI:中國的鄰國擴充軍備 烏戰改變全球軍火流動

SIPRI:中國的鄰國擴充軍備 烏戰改變全球軍火流動

斯德哥爾摩和平研究所最新報告指出，2019-2023年，歐洲的軍火進口幾乎翻了一番，基本是因為烏克蘭戰爭。與此同時，中國的亞洲鄰國因擔心地區緊張情勢而擴充軍備。
政治2024年3月11日
德國政府正在為動蕩的世界局勢尋找解方，圖為德國總理肖爾茨（左）和德國外長貝爾博克（左）

中東、俄烏、中國：德國外交進入危機模式

中東、俄烏、中國：德國外交進入危機模式

德國外交政策的平靜時期已經結束：柏林必須為正在發生的兩場戰爭、日益具侵略性的中國、動蕩的世界秩序尋找解方。
政治2023年12月17日
Gazastreifen Bodenoperationen der IDF

以軍發起地面攻勢 巷戰已經開始

以軍發起地面攻勢 巷戰已經開始

以軍對哈馬斯發起的攻勢進入了巷戰階段，雙方可能都將付出慘重代價。死於戰火的巴勒斯坦平民也將進一步增多。
政治2023年11月7日
美國總統拜登希望維持對烏克蘭的援助，但面臨國內政治壓力

中東危機愈演愈烈 烏克蘭擔心西方累了

中東危機愈演愈烈 烏克蘭擔心西方累了

國際社會的注意力已從烏克蘭戰爭轉向中東衝突。與此同時，烏克蘭的西方支持者似乎顯示出疲憊的跡象，這讓烏克蘭感到擔心。烏克蘭總統澤倫斯基近日敦促北約不要放鬆支持，稱俄羅斯將試圖利用中東局勢。
政治2023年10月22日
英國《經濟學人》最近再次提出了德國是否是"歐洲病夫"的問題。圖為德國國會大廈

真成「病夫」？德國必須奮起直追

真成「病夫」？德國必須奮起直追

德國亟待解決的問題有很多，說「百廢待興」也不為過：破敗不堪的基礎設施，進展遲緩的數字化進程，以及波及眾多行業的人才短缺等等，不一而足。難道德國真的成了「歐洲病夫」嗎？
社會2023年8月26日
法蘭克福聖保羅教堂：1848年第一次制憲議會

德國歷史上劃時代的一天：國民議會醞釀產生第一部憲法

德國歷史上劃時代的一天：國民議會醞釀產生第一部憲法

175年前，第一個自由選舉的德國議會在法蘭克福的保羅教堂召開會議，制定了第一部現代的民主憲法。它也是今天聯邦德國基本法的樣本。
歷史2023年5月18日
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