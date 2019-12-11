80多年前的纳粹"焚书"事件

（德国之声中文网）"这只是一场序幕。焚烧书的地方，最终也会焚烧人。"诗人海涅此前100多年前在其悲剧《阿尔曼索》（Almansor）中所说的话，在纳粹统治下变成现实。1933年，希特勒当权后仅数月，就发生了焚书事件，而这仅仅是一场迫害的开始：数百位作者被迫流亡，有些人付出生命的代价。

准备工作是由戈培尔为首的帝国宣传部以及两个相互敌对、但是都效忠政权的学生联合会完成的。"国家已经夺取了，但大学还没有。"喊着这句战斗的口号，纳粹在1933年初开始征服精神殿堂。他们找到了自愿的帮手，恰恰是在大学里。

"毫不掩饰地迎合"

但不单是在大学。当时就已存在的德国书商和出版商协会现任会长斯齐匹斯（Alexander Skipis）向德国之声表示："我们、我本人要非常清楚地表明：作为书业协会代表，当时，我们积极参与了焚书。我们制定了清单。我们通知了书店不再卖某些书。所以，我们等于支持了纳粹统治和他们的意识形态。"他说，由于希望从政权获取经济上的利益，所以"毫不掩饰地去加以迎合"。

所制定清单上的作者和作品代表的是"非德意志"精神。其中主要是犹太人，但也有其他对纳粹思想持质疑态度的作者。对纳粹而言，他们要么太左、要么太自由化、太和平主义等等：布莱希特（Bertold Brecht）、图霍尔斯基（Kurt Tucholsky）、凯斯特纳（Erich Kästner）、海恩里希·曼（Heinrich Mann）、德布林（Alfred Döblin）等许多人被列入黑名单，但也有一些学者在名单上，如爱因斯坦、弗洛伊德。共有近百位德国作者和近40位外语作家--比如海明威和纪德（Andre Gide）被定为"非德意志"（undeutsch）。

戈培尔称之为"糟粕、垃圾"

集中焚书是在1933年5月10日的柏林歌剧院广场（今Bebelplatz）。两万多本书堆在一起。5000名大学生举着火把，数万人旁观。午夜时分，戈培尔喊道："被夸大的犹太知识分子时代如今终结了……如果你们大学生行使权力，将精神糟粕扔进火焰，那么，你们也要承担义务，在这些垃圾所在的地方，为真正的德意志精神扫清道路。"然后是点火。但在倾盆大雨之下很难点燃，必须得让消防队往上面浇汽油。

但焚书不单单发生在柏林，也不单单发生在这一晚。此前、此后数周，许多德国大学都燃起了焚书的烈焰。在弗莱堡，新任校长海德格尔在致辞中说："火焰，告诉我们，照亮我们，给我们指路，没有回头！火焰被点燃，心灵在燃烧！"

凯斯特纳在焚书现场

作家和作品的清单有时出人意料。作者格拉夫（Oska Maria Graf）绝望地发现，自己的一些作品竟被列在政权所推荐的文学"白名单"上。"烧掉我！"格拉夫呼吁道。还有一些作家，如托马斯·曼，当时还未被禁止，但后来被禁。许多受迫害的作者已经离开了德国。凯斯特纳（Erich Kästner）或许是唯一一位在柏林现场看着自己的作品被焚烧的作者。甚至有人认出了他，但他没有出什么事情。他也是少数留在德国的人，他所选择的移民是逃往自己的内心世界。

其他留在德国的，有些被关押、在狱中死亡，有的被执行死刑，如冯·奥西茨基（Carl von Ossietzky）和米萨姆（Erich Mühsam）。取代他们的是忠于纳粹路线的作者。因此，图霍尔斯基在逃亡瑞典时写道："在那里，他们现在从各个洞口爬出来，那些文学上的附庸之辈……如今犹太人的竞争终于、终于没了，现在机会来了！"

"绝不容许这样的事再发生"？

斯齐普斯说，焚书是"一个信号，原本应该让整个世界都看到，德国正在开始的事情，将会在可怖的混乱中终结"。文学评论家克尔（Alfred Kerr）及时移民至英国，他这样解释"反对'非德意志'精神行动"的意义：希特勒想要让所有艺术家都沉默，'因为从真正的艺术中，良知会更清晰、精神会得到力量、对掺杂真假的谎言会提出批评，因为真正的艺术呼唤的是最高的人性'。

如今，是否有那里存在与1933年5月德国所发生的事情有共同点的情况？

斯齐普斯不愿比较。但他批评"联邦政府的绥靖政策、但还有欧盟也是如此"，以此面对无视人权、却想要与之做生意也包括军火交易的国家，如中国、土耳其和沙特阿拉伯。他说，书业协会1933年背叛了其价值观。"我们的价值观如今看似仅能维持到有限的地步，一旦经济或者权力、地缘战略考量干预，便作罢。"在这一点上，他说，必须防止重蹈覆辙并予以反抗。

注：本文作于2018年5月纳粹焚书85周年