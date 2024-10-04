调查：近六成德国人会考虑购买中国产汽车

调查：近六成德国人会考虑购买中国产汽车2024年10月4日
（德国之声中文网）据德国汽车俱乐部ADAC的一项具有代表性的调查，59%的受访者原则上会考虑购买中国汽车。他们表示，决定因素是价格：认为中国汽车具有价格优势的比例为83%。
最近，德国电动汽车的销量出现下滑局面。有专家认为，主要原因是电动汽车的价格仍然比燃油车高很多，而政府对购买电动汽车的补贴已经停止。
调查发现，中国制造的汽车对较年轻的人群更具吸引力。18岁至39岁的这组人群中，考虑购买中国车的比例超过72%。相比之下，70岁以上的人群中只有31%考虑购买。
根据调查，在全电动汽车领域，高达80%的受访者甚至倾向于购买中国制造的电动车。
除价格因素外，根据ADAC的这次调查，超过一半的受访者（55%）还将中国电动车的创新技术作为购买的理由。37%的受访者表示，像比亚迪、吉利这样的造型设计也很有吸引力。
法新社评论道，如今，中国在电动汽车领域已被视为领跑者。
ADAC：安全碰撞测试中得到最高分
但另一方面，54%的受访者提到对中国汽车的普遍顾虑，40%认为维修和经销商网络不足，39%担心质量，26%对数据安全表示忧虑。
这项调查由ADAC的市场与民意研究部于今年7月进行。调查对象是1079名主要居住在德国有驾照的成年人。
在ADAD今年4月进行的一次汽车测试中，中国汽车的表现相当不俗。相关的报告写道，当前的中国电动车早已不是技术过时、且不安全的廉价车。恰恰相反，大多数车型在安全碰撞测试中获得最高分，电池技术显得成熟，续航裡程相当令人满意，即便是加工质量，也不逊色于老牌竞争对手。
根据这个报告，中国产电动车的不足之处主要集中在驾驶辅助系统和空调系统上。
（法新社、Tagesschau、ADAC等）
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