评论：阿富汗是个教训

（德国之声中文网）美国总统特朗普向国人许诺，结束美国的"永久战争"。迄今最昂贵、最长久的军事行动即是在阿富汗。到今年12月，它将进入第20个年头，已导致2000多美国军人丧生、耗费纳税人数千亿美元。特朗普要从阿富汗完全撤军，--或许，只保留象征性的军事存在。在不与北约盟友磋商的情况下，他撤出越来越多的美国官兵，同时，敦促同塔利班这个从前的对敌进行阿富汗内部和平谈判。谈判是否会有成果，塔利班及其意识形态在未来的阿富汗会扮演何种角色，对此，特朗普似乎并不在乎。

军事干预的原定目的是，清除2001年9月11日恐袭事件的可能来源--当时统治着阿富汗的塔利班。当时德国立即自愿与美国结盟。2002年12月，社民党籍的时任国防部长施特鲁克（Peter Struck）的一个表述似乎成为了德国新的军事教条："德国的安全也需在兴都库什山脉被捍卫"。此后，西方还宣示，要使阿富汗成为民主制国家，军事干预由此罩上了更多光环。尤其在德国，这一点颇能打动对军事议题持批评态度的公众。

乏善可陈

但是，2001年，军事干预满10年之际，时任联邦国防军总监库雅特（Harald Kujat）在接受媒体采访时指出，德军参与阿富汗使命主要是为了凸显与美国的团结，"而若把稳定一个国家和一个地区的这个目标作为尺子恒量，则相关使命是失败的。"直到今天，这一判断没有改变。

有关该国的政治发展，今年8月底，社民党国防事务专家费尔根特罗伊（Fritz Felgentreu）坦言：阿富汗"未成为民主法治国家"。谈及联邦国防军一名军官对在阿富汗使命中观察到的不良现象的报道，费尔根特洛伊指出，"在阿富汗，侵犯人权和腐败现象在政府方面普遍存在，这不是新认识。" 无一高阶人士出面反驳。

德国之声评论员Christoph Hasselbach

2001年源自阿富汗的全球性恐怖威胁至少暂时得以阻遏。但是，稳定局势和民主化等目标未能实现。随着西方军队渐次撤出，这些目标事实上被放弃了。

顶住诱惑

联邦国防军也付出了巨大代价：近60名官兵丧生、耗资120亿或160亿欧元--就看人们是否仅计算纯军事开支。

从阿富汗吸取的最重要教训是一个原则性教训：将符合西方标准的民主制输入这个国家，这一要求是过高了。而这一教训的意义超越了阿富汗。2003年，阿富汗军事干预2年后，至少是时任美国总统乔治·沃克·布什也设想使用军事手段实现一个国家（伊拉克--译注）的民主化，其结果众所周知。德国所幸未参与此次战争。同样，在寻求针对叙利亚的战略时，也一再有人问及是否有能结束内战并输入民主制的军事干预。现在，涉及利比亚，也有这样的声音。

在每一个案上，将价值输出这一道德诉求置于现实之上，这样的诱惑是巨大的。然而，若阿富汗教会了我们什么，那便是：要认清现实。

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