 被指助长缅甸暴力 脸书承认不足 | 科技环境 | DW | 07.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

被指助长缅甸暴力 脸书承认不足

缅甸罗兴亚人危机因种族和宗教仇恨而起，脸书被指是帮凶之一，如今终于承认不足。在捍卫自由和防范暴力之间，似乎还要一段日子才能找到两全其美的解方。

Myanmar Facebook (Getty Images/AFP/Y. A. Thu)

脸书在缅甸在复盖率很高，对舆论的影响力颇大。图为缅甸首都仰光街头一则脸书广告。

(德国之声中文网) 脸书委託非政府组织Business for Social Responsibility研究其在缅甸的工作和影响，本週發表62页长的报告。

研究报告认同，脸书确实在缅甸被用来煽动种族和挑起宗教冲突，提醒公司要准备应对该国2020年国会选举的「大规模溷乱和操控」。报告指﹕「脸书成为那些散播仇恨和製造伤害的人的工具。另有一小群用户利用这个平台，削弱民主和煽动线下暴力，包括国际法下的严重罪行。」

今年8月，联合国调查指缅甸军兵大规模杀戮罗兴亚穆斯林，直指脸书成为助长暴力的工具。在同一个月，脸书封锁缅甸国防军总司令敏昂兰等20个组织及个人帐户，包括缅甸军事电视台Myawady，那是脸书第一次禁止国家军事或政治领袖使用其服务。

报告發表后，脸书承认没有採取足够措施，防止其在缅甸被用作煽动暴力和散播仇恨。产品政策经理Alex Warofka表示，在保障人权和防止激化对立方面，脸书「可以而且应该做更多工作」。

Bangladesch Myanmar - Grenzgebiet Rohingya - Flüchtlinge (Getty Images/AFP/T. Mustafa)

联合国指缅甸军方指使杀害罗兴亚人，造成人道危机。图为罗兴亚难民逃到邻国孟加拉，义工向他们發放粮食。

DW.COM

就在联合国官员呼吁将缅甸军方领导人送上国际刑事法庭数小时后，脸书封禁了缅甸国防军总司令敏昂兰及其它约20个组织或个人的帐户。脸书在缅甸影响力巨大。 (28.08.2018)

美国中期选举即将在下个月举行。为了打击利用社交平台影响操纵选民的现象，Facebook新增部门封杀假帐号和群组。 (27.10.2018)

现在距离2018年美国期中选举剩下短短三个月。脸书创办人扎克伯格决定将大刀挥向企图操作政治的假帐号和专页。 (01.08.2018)

美国国务院调查显示，五分之一罗兴亚难民曾经目睹过大规模命案。美国驻联合国大使因此宣布双方调查结论一致，认为缅甸军方需要为此负起法律责任。 (29.08.2018)

寒蝉效应

脸书和智能手机在缅甸十分流行，对当地许多人来说，报告形容脸书就等于互联网。在捍卫言论自由和策划社会运动方面，它扮演着重要角色。但是报告也指出，因着仇恨和各种骚扰出现，政治运动者、人权捍卫者、妇女和少数族群等较弱势的团体，也开始出现自我审查的情况。

脸书目前在缅甸没有长驻员工，只是定期派遣职员到当地处理公务。他们解释，是为了避免缅甸政府以此威胁索取用户数据。

脸书近年多次被批评被利用作不当用途，在大本营美国，公司正集中精力消除不实资讯。同一时间，在斯里兰卡和印度等多个地区，它也忙于解决煽动暴力的问题。就在本週一 (11月5日)，公司宣佈关闭30个脸书帐户和85个Instagram帐户，指它们涉嫌连结外国组织干预美国中期选举。

研究报告发表的时候正值美国期中选举，有意见批评脸书挑选这个时机是为了避开公众注目。对此，脸书回应说这份报告聚焦于「缅甸持份者」，承诺会进一步公开相关评估结果。

李芊/杨威廉 (美联社等)

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    担心遭受酷刑

    罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    前进不得　后退不能

    尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    “迷失的一代”

    对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

  • Kutupalong-Flüchtlingslager in Bangladesch (picture-alliance/AP Photo/A. Qadri)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    帐篷之多，一眼望不到边

    在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

  • Bangladesch Rohingya feiern Opferfest im Flüchtlingslager (Reuters/M.P. Hossain)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    为未来祈祷

    艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    含辛茹苦

    就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

  • Myanmar Luftaufnahme eines verbrannten Rohingya Dorfes in der Nähe von Maungdaw (Reuters/S. Z. Tun)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    不返回被毁的家乡？

    作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。


DW.COM

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

一年前，罗兴亚人大规模逃离缅甸；现在，仍有数十万难民滞留在邻国孟加拉。在俗称的“无人地带”—　边境地区，这个穆斯林少数族群前景堪忧。 (26.08.2018)  

相关内容

Neue Sprecherin des Auswärtigen Amtes Sawsan Chebli

德国“表姐”：女政治家陷入舆论漩涡 23.10.2018

现年40岁的社民党政治家、柏林州务秘书萨乌珊·谢卜利（Sawsan Chebli)这些天成了德国社交媒体的热门人物。起因竟是一张她佩戴名表的旧照，政治家是否应当拥有奢侈品，这个话题引发了激烈的讨论。

Myanmar General Min Aung Hlaing

脸书封禁缅军总司令帐户 28.08.2018

就在联合国官员呼吁将缅甸军方领导人送上国际刑事法庭数小时后，脸书封禁了缅甸国防军总司令敏昂兰及其它约20个组织或个人的帐户。脸书在缅甸影响力巨大。

Symbolbild Indien Bangladesh Grenze

国际法庭调查缅甸迫害罗兴亚人罪行 19.09.2018

海牙国际刑事法庭将受理缅甸罗兴亚穆斯林少数民族受迫害一案。法庭首席检察官班苏达（Bensouda）已经在海牙宣布开启对该案的先期调查。联合国下属的一个委员会在8月底建议将涉嫌进行大屠杀的缅甸军队总司令和另外5名将军提交国际法庭受审。

广告

经济纵横

Li Keqiang und Christine Lagarde (Reuters/M. Schiefelbein)

拉加德：贸易战后果严重

本周二，中国总理李克强在北京与包括世界银行、国际货币基金组织、世贸组织等机构的负责人会晤。美中贸易关系紧张是与会者关心的一个话题。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 