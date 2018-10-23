被指助长缅甸暴力 脸书承认不足

(德国之声中文网) 脸书委託非政府组织Business for Social Responsibility研究其在缅甸的工作和影响，本週發表62页长的报告。

研究报告认同，脸书确实在缅甸被用来煽动种族和挑起宗教冲突，提醒公司要准备应对该国2020年国会选举的「大规模溷乱和操控」。报告指﹕「脸书成为那些散播仇恨和製造伤害的人的工具。另有一小群用户利用这个平台，削弱民主和煽动线下暴力，包括国际法下的严重罪行。」

今年8月，联合国调查指缅甸军兵大规模杀戮罗兴亚穆斯林，直指脸书成为助长暴力的工具。在同一个月，脸书封锁缅甸国防军总司令敏昂兰等20个组织及个人帐户，包括缅甸军事电视台Myawady，那是脸书第一次禁止国家军事或政治领袖使用其服务。

报告發表后，脸书承认没有採取足够措施，防止其在缅甸被用作煽动暴力和散播仇恨。产品政策经理Alex Warofka表示，在保障人权和防止激化对立方面，脸书「可以而且应该做更多工作」。

寒蝉效应

脸书和智能手机在缅甸十分流行，对当地许多人来说，报告形容脸书就等于互联网。在捍卫言论自由和策划社会运动方面，它扮演着重要角色。但是报告也指出，因着仇恨和各种骚扰出现，政治运动者、人权捍卫者、妇女和少数族群等较弱势的团体，也开始出现自我审查的情况。

脸书目前在缅甸没有长驻员工，只是定期派遣职员到当地处理公务。他们解释，是为了避免缅甸政府以此威胁索取用户数据。

脸书近年多次被批评被利用作不当用途，在大本营美国，公司正集中精力消除不实资讯。同一时间，在斯里兰卡和印度等多个地区，它也忙于解决煽动暴力的问题。就在本週一 (11月5日)，公司宣佈关闭30个脸书帐户和85个Instagram帐户，指它们涉嫌连结外国组织干预美国中期选举。

研究报告发表的时候正值美国期中选举，有意见批评脸书挑选这个时机是为了避开公众注目。对此，脸书回应说这份报告聚焦于「缅甸持份者」，承诺会进一步公开相关评估结果。

李芊/杨威廉 (美联社等)