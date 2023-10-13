为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
知名社交网站
由Mark Zuckerburg创办
以哈冲突发生后，社媒上与之相关的假信息激增。欧委会要求脸书、X等社媒公司限期改善。Meta已着手删帖，富豪马斯克的X则尚未积极做出回应。德国反歧视机构开出第一枪，宣布退出X平台，并呼吁联邦政府跟进。
欧盟的一份报告显示，Meta、X和Telegram未能阻止俄罗斯在社群媒体上的政治宣传，甚至自2022年起，越来越多人开始关注与普京或俄罗斯政府相关的社媒帐户，这是为什么？
臉書的母公司發現了一個與中國執法部門有關的網路影響力行動，總計刪除了數千個帳戶。Meta公司稱，中國這波行動還針對YouTube和Reddit等其他平台。
特斯拉创办人马斯克在社交平台X上称，他与Meta CEO扎克伯格之间约定的格斗将在X上直播。此外，直播带来的所有收益将捐给退伍军人慈善机构。扎克伯格则在Threads上回应称：“难道我们不应该使用一个更可靠、能真正为慈善事业筹款的平台吗？”
Meta近日推出了新的應用程序Threads，上線1天已吸引數千萬用戶。不過，推特認為這款程序盜用其商業機密及知識產權，揚言將對Meta提告。
在Facebook表示将删除柬埔寨首相洪森威胁要殴打政治对手的视频之后，洪森宣称可能会在柬埔寨禁用该社交平台。人权观察组织表示，这一事件体现了“大型科技公司与独裁者的对峙”。
美国前总统特朗普的脸书和Youtube账号终于被解禁。他周五在脸书上发表了12秒的短视频，标题是大写的“我回来了”。随着社媒账号相继回归，已宣布参加2024总统选举的特朗普再次掌握了政治筹款的关键工具。此外，这位前总统语出惊人，称他将于下周二被逮捕。
继去年解雇1.1万雇员后，脸书母公司周二公布再次裁员1万名的决定。这意味这这家科技巨头向其四分之一的员工说再见。
相關文件顯示，Meta早在5年前，就知道中俄等國家的開發人員能獲得該公司大量的用戶數據，美國參議員稱資料可能被用於「間諜行動」。
美國國會2021年初發生致命暴動，特朗普的Facebook和Instagram帳戶遭停權至今，但Meta近日宣布該帳戶將在未來幾週內重啟。對此，特朗普回應表示，帳戶停用「不應該再發生在現任總統身上」。
全球力抗通膨，緊縮貨幣政策，經濟陷入衰退邊緣，科技業首當其衝。行業巨頭Facebook母公司Meta、亞馬遜（Amazon）已然裁員上萬人，如今微軟（Microsoft）也跟進裁員1萬人，市場需求前景令人擔憂。
Facebook母公司Meta宣布将裁减13%的员工，这意味着将有超过1.1万名员工离职。这也成为该公司创办以来最大规模的裁员。CEO扎克伯格表示，他要为公司的失误负责。
谷歌以使用率低为由，停止了在中国大陆的翻译服务。由于中国政府对互联网的审查，谷歌早在2010年就关闭了在中国大陆的搜索引擎服务。2017年，谷歌开始向中国用户提供翻译服务，试图探索如何在中国市场保持立足点。
拥有脸书和Instagram的美国公司Meta集团称，近日阻止了一些伪装成美国人的中国帐号，以及一个源于俄罗斯的大型政治宣传行动。
以子之矛，攻子之盾？——脸书和推特过去曾经多次移除涉嫌为中国、俄罗斯或伊朗进行政治宣传的账号。而一份报告显示，这两个社交平台近两个月也删除了一些宣传亲西方论调的账号，它们的来源地可能是美国。
近來受到香港網友歡迎的公務員資訊專頁「公務員Secrets」，其貼文也受到香港傳媒關注，不過現在卻傳出一夜間消失。港警國安週二處以煽動罪拘捕兩名公務員，指他們所管理的這個社交平台涉嫌引起香港居民之間的敵意。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式