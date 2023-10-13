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Facebook

知名社交网站

由Mark Zuckerburg创办

社媒充斥以哈冲突假消息 欧盟对X展开调查

社媒充斥以哈冲突假消息 欧盟对X展开调查 13.10.2023

以哈冲突发生后，社媒上与之相关的假信息激增。欧委会要求脸书、X等社媒公司限期改善。Meta已着手删帖，富豪马斯克的X则尚未积极做出回应。德国反歧视机构开出第一枪，宣布退出X平台，并呼吁联邦政府跟进。

社群媒体如何成为普京的政治宣传工具 09.09.2023

欧盟的一份报告显示，Meta、X和Telegram未能阻止俄罗斯在社群媒体上的政治宣传，甚至自2022年起，越来越多人开始关注与普京或俄罗斯政府相关的社媒帐户，这是为什么？

推動親中大外宣 逾7千帳戶遭Meta刪除

推動親中大外宣 逾7千帳戶遭Meta刪除 30.08.2023

臉書的母公司發現了一個與中國執法部門有關的網路影響力行動，總計刪除了數千個帳戶。Meta公司稱，中國這波行動還針對YouTube和Reddit等其他平台。
马斯克：笼斗将在X上直播 扎克伯格：需要更靠谱的

马斯克：笼斗将在X上直播 扎克伯格：需要更靠谱的 07.08.2023

特斯拉创办人马斯克在社交平台X上称，他与Meta CEO扎克伯格之间约定的格斗将在X上直播。此外，直播带来的所有收益将捐给退伍军人慈善机构。扎克伯格则在Threads上回应称：“难道我们不应该使用一个更可靠、能真正为慈善事业筹款的平台吗？”
Meta推新應用程序Threads 傳推特將提告

Meta推新應用程序Threads 傳推特將提告 07.07.2023

Meta近日推出了新的應用程序Threads，上線1天已吸引數千萬用戶。不過，推特認為這款程序盜用其商業機密及知識產權，揚言將對Meta提告。
柬埔寨首相洪森: 曾经的活跃用户 如今威胁禁脸书

柬埔寨首相洪森: 曾经的活跃用户 如今威胁禁脸书 30.06.2023

在Facebook表示将删除柬埔寨首相洪森威胁要殴打政治对手的视频之后，洪森宣称可能会在柬埔寨禁用该社交平台。人权观察组织表示，这一事件体现了“大型科技公司与独裁者的对峙”。
特朗普重返脸书Youtube 自称下周二将被逮捕

特朗普重返脸书Youtube 自称下周二将被逮捕 19.03.2023

美国前总统特朗普的脸书和Youtube账号终于被解禁。他周五在脸书上发表了12秒的短视频，标题是大写的“我回来了”。随着社媒账号相继回归，已宣布参加2024总统选举的特朗普再次掌握了政治筹款的关键工具。此外，这位前总统语出惊人，称他将于下周二被逮捕。
脸书母公司Meta再裁员1万名

脸书母公司Meta再裁员1万名 15.03.2023

继去年解雇1.1万雇员后，脸书母公司周二公布再次裁员1万名的决定。这意味这这家科技巨头向其四分之一的员工说再见。
美參議員就中俄開發者能獲取臉書個資質疑Meta

美參議員就中俄開發者能獲取臉書個資質疑Meta 07.02.2023

相關文件顯示，Meta早在5年前，就知道中俄等國家的開發人員能獲得該公司大量的用戶數據，美國參議員稱資料可能被用於「間諜行動」。
Meta宣布將恢復特朗普Facebook帳號

Meta宣布將恢復特朗普Facebook帳號 26.01.2023

美國國會2021年初發生致命暴動，特朗普的Facebook和Instagram帳戶遭停權至今，但Meta近日宣布該帳戶將在未來幾週內重啟。對此，特朗普回應表示，帳戶停用「不應該再發生在現任總統身上」。
科技業寒冬不止 微軟加入大規模裁員潮

科技業寒冬不止 微軟加入大規模裁員潮 19.01.2023

全球力抗通膨，緊縮貨幣政策，經濟陷入衰退邊緣，科技業首當其衝。行業巨頭Facebook母公司Meta、亞馬遜（Amazon）已然裁員上萬人，如今微軟（Microsoft）也跟進裁員1萬人，市場需求前景令人擔憂。
互联网凛冬已至？Meta宣布裁员超过1.1万

互联网凛冬已至？Meta宣布裁员超过1.1万 09.11.2022

Facebook母公司Meta宣布将裁减13%的员工，这意味着将有超过1.1万名员工离职。这也成为该公司创办以来最大规模的裁员。CEO扎克伯格表示，他要为公司的失误负责。
谷歌停止在中国大陆的翻译服务

谷歌停止在中国大陆的翻译服务 03.10.2022

谷歌以使用率低为由，停止了在中国大陆的翻译服务。由于中国政府对互联网的审查，谷歌早在2010年就关闭了在中国大陆的搜索引擎服务。2017年，谷歌开始向中国用户提供翻译服务，试图探索如何在中国市场保持立足点。
Meta称阻止了中国、俄罗斯的假信息行动

Meta称阻止了中国、俄罗斯的假信息行动 27.09.2022

拥有脸书和Instagram的美国公司Meta集团称，近日阻止了一些伪装成美国人的中国帐号，以及一个源于俄罗斯的大型政治宣传行动。
美媒：脸书推特删除一批推送亲西方内容的账号

美媒：脸书推特删除一批推送亲西方内容的账号 26.08.2022

以子之矛，攻子之盾？——脸书和推特过去曾经多次移除涉嫌为中国、俄罗斯或伊朗进行政治宣传的账号。而一份报告显示，这两个社交平台近两个月也删除了一些宣传亲西方论调的账号，它们的来源地可能是美国。
被控「煽動」叛亂 香港公務員專頁管理員遭捕

被控「煽動」叛亂 香港公務員專頁管理員遭捕 10.08.2022

近來受到香港網友歡迎的公務員資訊專頁「公務員Secrets」，其貼文也受到香港傳媒關注，不過現在卻傳出一夜間消失。港警國安週二處以煽動罪拘捕兩名公務員，指他們所管理的這個社交平台涉嫌引起香港居民之間的敵意。
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