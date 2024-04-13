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深度報導
AI: 為什麼眼見不能為憑?
AI: 為什麼眼見不能為憑?
深偽技術 (Deepfake) 背後的科技正高速發展。至今沒有完美的辦法能識破它。Meta正嘗試為AI生成的內容貼標籤，這個方法可行嗎?
技術
2024年4月13日
2024年4月13日
04:53 分鐘
客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？
客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？
經濟學者沈凌發現，中國的網路公司無論從營收還是研發費用來講，都遠不及美國同行。如果美國網路公司算得上是貨真價實的高科技公司，那麼中國同行們或許真的只是一個壟斷平台，並沒有什麼高科技特質在內。但也有例外。
沈凌
評論
技術
2024年4月7日
2024年4月7日
伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶
伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶
儘管伊朗政府禁止民眾使用Instagram、臉書和X等西方社群網站，但是政府官員卻在這些平台上開设账户。Meta集團刪除該國最高領導人哈梅內伊的賬戶之後，伊朗政府譴責其「侵犯言論自由」。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站「撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
DW事實核查: AI還是真人? 如何辨識虛擬網紅?
DW事實核查: AI還是真人? 如何辨識虛擬網紅?
社群平台上虛擬網紅越來越盛行。為何虛擬網紅大行其道? 如何辨識網紅究竟是真人還是虛擬人物?
技術
2024年2月6日
2024年2月6日
07:48 分鐘
社群網站挨批「手染鮮血」 祖克柏向家屬道歉
社群網站挨批「手染鮮血」 祖克柏向家屬道歉
美國參議院司法委員會1月31日就網路兒童性剝削問題召開聽證會。Meta執行長祖克柏等網路社群平台負責人遭到尖銳提問。祖克柏在參議員的連番拷問和敦促下，起身向在场受害者家屬道歉。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
01:44 分鐘
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焦點話題
臉書禁軍事化語言 選後不登政治廣告
雖然臉書過去一直以「捍衛言論自由」為由，不願意禁止政治廣告，但是面對2020美國總統大選可能造成的混亂，臉書也不得不提出一些限制措施。
政治
2020年10月8日
2020年10月8日