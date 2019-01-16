英国：脱欧之争进入下一轮

（德国之声中文网）这是一场前所未有的权力斗争：下院试图剥夺政府对退欧下一步骤的控制权。就传统而言，在英国的权力架构中，政府拥有优先处置权，而议院只能对政府的决策表示赞成或反对。然而这一传统似乎已经遭到摒弃：周二，议长将从议员们提出的一系列草案中挑选出供讨论和表决的草案。如果此举成功，将意味着下院将自行为脱欧危机寻找出路。

不要硬脱欧和延期

工党议员库珀（Yvette Cooper）的提案很有可能获准接受讨论，甚至有可能会获得跨党派的支持。其核心内容是，以议会决议的形式禁止没有和欧盟达成协议的硬脱欧。

该草案主张"两级火箭"方案：首先政府将在二月底前出台一个脱欧妥协方案，供议会审批。如果方案没有获得通过，则向欧盟提出延期至夏季的申请。为此目的，伦敦必须提出一个非常好的理由，而这个理由则要经得起第二轮公投或重新大选的考验。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 “肃静！肃静！” 这些天，英国国会下议院为脱欧事宜吵得不可开交，这可苦透了56岁的议长伯考(John Bercow)。每次他高声咆哮“肃静”(Order!)时，一定会回想起他念小学时的某位崩溃的老师，徒劳地试图让一群捣蛋鬼遵守课堂秩序。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 突破传统 我就不穿！ 议长负有维护下议院秩序之责，应当恪守中立。在围绕脱欧争议的辩论中，伯考被认为似乎站在了反对梅首相的阵营一边。他2009年上任就职时，曾拒绝按照传统佩戴假发、穿传统长袍。像图中这样的华丽服饰，他只有在有重要国事活动时才肯穿。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 人事斗争 无法免俗 伯考议长的用词极富戏剧性，议员们往往忍俊不禁。当然，也有不少保守党议员指责他试图“颠覆”脱欧计划，认为议长没能恪守中立。强硬派甚至表示，当前局面要是持续下去，女王陛下应当解散国会。还有人威胁要取消伯考卸任后晋升上议院贵族的资格。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 孩子们，不要吵，一个一个慢慢说！ 这幅照片，好似一幅巴洛克时期的油画：大臣们和议员们正在努力使议长伯考相信，反对党工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)确实对梅首相出言不逊。科尔宾真的轻声咒骂梅首相是“蠢货”？谁又听到了科尔宾的嘟囔？科尔宾真的是性别歧视者？不管怎样，最终，工党领袖不得不表示出了一点歉意。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 挠光头发也没用 伯考是网球巨星费德勒的球迷，每当偶像输球时，议长大爷就会绝望地挠头。如今让他挠头的事情还真不少：他和保守党内同僚们的关系，已经因脱欧争议而十分紧张。许多人已经在呼吁他尽早辞职。也许这不是坏主意：要是他干到2022年任期结束，议长大爷是否会成为光头大爷？ 作者: Barbara Wesel



该草案一旦获得通过，对梅首相将具有约束力，因为其部分内容具有法规性质。库珀的方案已经在工党党内获得绝大多数的支持，但党主席杰尔米·科尔宾（Jeremy Corbyn）尚未明确表态。其他反对党和保守党内的温和派也对这一方案表示赞同，因为他们也不希望出现无序脱欧的场景。就目前的情况来看，该草案可能会得到微弱多数支持。

为梅减轻负担的一场演练

保守党议员主席布拉迪（Graham Brady）期望能为特雷莎·梅减轻负担。布拉迪建议，将引起广泛争议的北爱尔兰同爱尔兰是否恢复边境检查的内容从退欧协议中删除出去，他希望以此测试一下议院能否形成多数。

布拉迪期望以"其他规范"取而代之。尽管欧盟一直在强调，北爱尔兰边境保障措施（Backstop)是退欧协定不容改变的内容，而且无限期有效，任何一方都不可以单方面改变现状。但布鲁塞尔的反对意见似乎毫无效果。

一些保守派议员相信，如果特雷莎·梅获得虚拟的多数支持，并携带这一"换汤不换药"的协议文本重返布鲁塞尔，她的"战斗力"将得以大大加强。这样一来，她就可以说，只要欧盟能够在爱尔兰问题上展示灵活性，有序脱欧就可以实现。

梅会再次做出无法兑现的承诺吗？

周一晚间有迹象显示，特雷莎·梅有可能会将这一方案提交议院一探虚实，看一看修正后的退欧协定能否得到多数支持。

这是一个很大胆的主意：因为她对议员们做出的承诺，正是她本人所无法左右的：取消或强化爱尔兰边境。强硬退欧派已经向梅表达了拒绝态度：他们不会支持这样一次试验性表决，而是会在下一次退欧协定真正表决中投弃权票。但问题在于，只有欧盟同意梅对退欧协定进行实质性修正后，才会有这样的表决。

至少现在还完全没有这样的势头。因此梅的这一策略有可能会以全盘失败而收场。

周三就能知道未来路线吗？

就目前而言，各方对英国议院能为脱欧僵局找到出路抱以极大希望。但另一方面，毕竟各方都在打各自的算盘，形成共识谈何容易。

工党领导层目前仍不愿意明确表明立场，继续在支持脱欧和就脱欧举行第二次公投之间犹豫不决。而保守党内仍同两周前表决时一样，处于严重分裂状态。强硬脱欧派、愿意妥协的中间派以及一小撮亲欧派议员之间仍然存在着无法逾越的鸿沟。

迄今为止，特雷莎·梅拒绝了一切妥协方案，也拒绝同反对派展开开诚布公的对话。种种迹象显示，她将一如既往地坚持这一路线。