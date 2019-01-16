英国：脱欧之争进入下一轮

脱欧问题最终将由谁来拍板：政府还是议院？周二，脱欧引发的英国权力斗争将进入关键时刻。
（德国之声中文网）这是一场前所未有的权力斗争：下院试图剥夺政府对退欧下一步骤的控制权。就传统而言，在英国的权力架构中，政府拥有优先处置权，而议院只能对政府的决策表示赞成或反对。然而这一传统似乎已经遭到摒弃：周二，议长将从议员们提出的一系列草案中挑选出供讨论和表决的草案。如果此举成功，将意味着下院将自行为脱欧危机寻找出路。
不要硬脱欧和延期
工党议员库珀（Yvette Cooper）的提案很有可能获准接受讨论，甚至有可能会获得跨党派的支持。其核心内容是，以议会决议的形式禁止没有和欧盟达成协议的硬脱欧。
该草案主张"两级火箭"方案：首先政府将在二月底前出台一个脱欧妥协方案，供议会审批。如果方案没有获得通过，则向欧盟提出延期至夏季的申请。为此目的，伦敦必须提出一个非常好的理由，而这个理由则要经得起第二轮公投或重新大选的考验。
该草案一旦获得通过，对梅首相将具有约束力，因为其部分内容具有法规性质。库珀的方案已经在工党党内获得绝大多数的支持，但党主席杰尔米·科尔宾（Jeremy Corbyn）尚未明确表态。其他反对党和保守党内的温和派也对这一方案表示赞同，因为他们也不希望出现无序脱欧的场景。就目前的情况来看，该草案可能会得到微弱多数支持。
为梅减轻负担的一场演练
保守党议员主席布拉迪（Graham Brady）期望能为特雷莎·梅减轻负担。布拉迪建议，将引起广泛争议的北爱尔兰同爱尔兰是否恢复边境检查的内容从退欧协议中删除出去，他希望以此测试一下议院能否形成多数。
布拉迪期望以"其他规范"取而代之。尽管欧盟一直在强调，北爱尔兰边境保障措施（Backstop)是退欧协定不容改变的内容，而且无限期有效，任何一方都不可以单方面改变现状。但布鲁塞尔的反对意见似乎毫无效果。
一些保守派议员相信，如果特雷莎·梅获得虚拟的多数支持，并携带这一"换汤不换药"的协议文本重返布鲁塞尔，她的"战斗力"将得以大大加强。这样一来，她就可以说，只要欧盟能够在爱尔兰问题上展示灵活性，有序脱欧就可以实现。
梅会再次做出无法兑现的承诺吗？
周一晚间有迹象显示，特雷莎·梅有可能会将这一方案提交议院一探虚实，看一看修正后的退欧协定能否得到多数支持。
这是一个很大胆的主意：因为她对议员们做出的承诺，正是她本人所无法左右的：取消或强化爱尔兰边境。强硬退欧派已经向梅表达了拒绝态度：他们不会支持这样一次试验性表决，而是会在下一次退欧协定真正表决中投弃权票。但问题在于，只有欧盟同意梅对退欧协定进行实质性修正后，才会有这样的表决。
至少现在还完全没有这样的势头。因此梅的这一策略有可能会以全盘失败而收场。
周三就能知道未来路线吗？
就目前而言，各方对英国议院能为脱欧僵局找到出路抱以极大希望。但另一方面，毕竟各方都在打各自的算盘，形成共识谈何容易。
工党领导层目前仍不愿意明确表明立场，继续在支持脱欧和就脱欧举行第二次公投之间犹豫不决。而保守党内仍同两周前表决时一样，处于严重分裂状态。强硬脱欧派、愿意妥协的中间派以及一小撮亲欧派议员之间仍然存在着无法逾越的鸿沟。
迄今为止，特雷莎·梅拒绝了一切妥协方案，也拒绝同反对派展开开诚布公的对话。种种迹象显示，她将一如既往地坚持这一路线。