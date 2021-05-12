 脸书应用程式大当机 股票暴跌5% | 科技环境 | DW | 05.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

脸书应用程式大当机 股票暴跌5%

脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？

Störung | WhatsApp, Facebook und Instagram

脸书相关的应用程式大当机，影响全球千万使用者。

DW.COM

代表多家跨国科技公司的亚洲互联网联盟上个月发信警告香港政府，称香港提出的数据保护法修正案可能使这些公司的驻港员工因用户在该平台上恶意公开他人资讯，受到法律制裁。

汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。

(德国之声中文网) 脸书、Instagram和Whatsapp周一(10月4日)晚间故障后6小时后已经陆续恢复服务。根据网路状况监测网站Downdetector说，美、德、英、俄、印度和其他一些国家收到了近1400万份中断报告。港台媒体也报道了用户受到影响的信息。

Downdetector也报道，英、意、美、德等国的用户指出Vodafone、T-Mobile和Verizon也有中断服务的现象，主要影响到手机上的互联网使用，或在游戏应用程序和其他使用Facebook登录的网站上，但拨打电话或发送短信则没有受到影响。

稍早，根据《纽约时报》报道，Facebook已经出动了加州数据中心的团队「手动重置」伺服器。脸书在推特上预告应用程式和服务恢复上线时，也同时向用户道歉。「我们正在努力使事情尽快恢复正常，我们对任何不便表示歉意。」WhatsApp和Instagram在推特上也发布了类似的信息。

脸书技术长斯科洛普夫(Mike Schroepfer)也在个人推特道歉。

脸书随后股票暴跌了近5%，不过原因不只是故障，也跟陆续有员工出来爆料这个社交媒体巨头运营的负面新闻。

前雇员豪根（Frances Haugen）3日晚间接受电视节目「60分钟」访问，透露她是内部文件和研究的来源，显示脸书早就知道其平台造成的有害影响。

这位数据科学家说，该公司目前的运营形式助长了仇恨、动乱和错误信息，并说该组织知道这些问题，但没有采取行动。

为何故障？

上次类似的当机问题发生在2019年4月，但时间没有这次这么长。这次官方尚未给出中断的原因。据德新社报道，一些技术专家认为，域名系统（DNS）问题可能是系统崩溃的原因。该系统能将字母输入的网站名称转换为计算机可以处理的IP地址。

云服务Cloudflare的首席技术官葛翰康宁（DJohn Graham-Cumming）说，大量用户拥入是导致了DNS服务过载的原因。

今年7月，互联网公司阿卡麦（Akamai）也出现问题导致几个主要网站短暂瘫痪。当时，该公司表示，这个问题是由于引导浏览器进入网站的DNS所造成。6月，云服务Fastly出现问题使得英国政府、《卫报》、《纽约时报》、Reddit和其他网站短暂中断。

 (综合报道)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

This photo illustration taken on March 22,2018 shows Whatsapp logos on a screen in Kuala Lumpur. / AFP PHOTO / Manan VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

德国禁止脸书动用Whatsapp用户数据 12.05.2021

汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。

06.02.2021 Protesters hold up the three finger salute during a demonstration against the military coup in Yangon on February 6, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

缅甸爆发大规模反军政府示威 06.02.2021

缅甸军方控制政权后，当地爆发大规模反军方的示威活动。为防止民众利用社交媒体组织示威，缅甸军方下令封锁推特和IG。据媒体报道，缅甸互联网线路一度全面瘫痪。

ANKARA, TURKEY - DECEMBER 10: A phone screen displays the logo of WhatsApp application in Ankara, Turkey on December 10, 2019 Ali Balikci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

直逼脸书 WhatsApp用户突破20亿 13.02.2020

脸书旗下的WhatsApp周三宣布，其全球用户数量已超过20亿，成为全世界用户规模第二大的社交工具平台。 

广告

经济纵横

USA Willmington 2020 | Katherine Tai, designierte US-Handelsbeauftragte

戴琪揭对华贸易政策 左手喊对话右手续施压

戴琪说，愿意与中国沟通，并预告未来几天会与中方代表刘鹤对话，但为了让北京全面履行美中「第一阶段贸易协议」，会持续对北京施压。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  