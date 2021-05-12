脸书应用程式大当机 股票暴跌5%

(德国之声中文网) 脸书、Instagram和Whatsapp周一(10月4日)晚间故障后6小时后已经陆续恢复服务。根据网路状况监测网站Downdetector说，美、德、英、俄、印度和其他一些国家收到了近1400万份中断报告。港台媒体也报道了用户受到影响的信息。

Downdetector也报道，英、意、美、德等国的用户指出Vodafone、T-Mobile和Verizon也有中断服务的现象，主要影响到手机上的互联网使用，或在游戏应用程序和其他使用Facebook登录的网站上，但拨打电话或发送短信则没有受到影响。

稍早，根据《纽约时报》报道，Facebook已经出动了加州数据中心的团队「手动重置」伺服器。脸书在推特上预告应用程式和服务恢复上线时，也同时向用户道歉。「我们正在努力使事情尽快恢复正常，我们对任何不便表示歉意。」WhatsApp和Instagram在推特上也发布了类似的信息。

脸书技术长斯科洛普夫(Mike Schroepfer)也在个人推特道歉。

脸书随后股票暴跌了近5%，不过原因不只是故障，也跟陆续有员工出来爆料这个社交媒体巨头运营的负面新闻。

前雇员豪根（Frances Haugen）3日晚间接受电视节目「60分钟」访问，透露她是内部文件和研究的来源，显示脸书早就知道其平台造成的有害影响。

这位数据科学家说，该公司目前的运营形式助长了仇恨、动乱和错误信息，并说该组织知道这些问题，但没有采取行动。

为何故障？

上次类似的当机问题发生在2019年4月，但时间没有这次这么长。这次官方尚未给出中断的原因。据德新社报道，一些技术专家认为，域名系统（DNS）问题可能是系统崩溃的原因。该系统能将字母输入的网站名称转换为计算机可以处理的IP地址。

云服务Cloudflare的首席技术官葛翰康宁（DJohn Graham-Cumming）说，大量用户拥入是导致了DNS服务过载的原因。

今年7月，互联网公司阿卡麦（Akamai）也出现问题导致几个主要网站短暂瘫痪。当时，该公司表示，这个问题是由于引导浏览器进入网站的DNS所造成。6月，云服务Fastly出现问题使得英国政府、《卫报》、《纽约时报》、Reddit和其他网站短暂中断。

(综合报道)

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