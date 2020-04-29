疫情之后：邮轮业能否东山再起？

全球旅游业因新冠疫情受到重创，邮轮业更是首当其冲。邮轮业者正为疫情后的复苏做准备。可以肯定的是，以往的荣景将不再。邮轮旅游是否将走向没落一途？
（德国之声中文网）新冠危机给了邮轮业者一记重拳：过去几个月里，多艘邮轮发生被拒绝入港，乘客不得下船甚至必须在船上隔离的情况。诸如此类的新闻使邮轮业如同遭遇一场噩梦。
最近一段时间里，世界各国都在思考如何令生活重回正轨。邮轮业也不例外。但无论是船舶公司、造船厂或旅行社，他们面临的挑战不仅是如何抗疫，还有其它有待解决的问题。
在新冠危机降临前，该产业的前景已经开始晦暗。邮轮停泊的城市纷纷抱怨不断运转的发电机造成严重粉尘污染。而体形庞大的邮轮也被认为是"过度旅游"的象征。这些问题在疫情过后并不会消失。
造船厂面临考验
就在柏林宣布德国如何逐步解除封锁的策略之际，德国迈尔造船厂（Meyer Werft）老板伯纳德·迈尔（Bernhard Meyer）也公开发声。迈尔在一只视频中抱怨，目前不需要新船，迈尔船厂必须将新的造船合同延展到未来四年内。"我们必须考虑在所有部门实施短时工作甚至裁员。"
迈尔船厂的信息部门主管对地方报纸《雷德兰报》（Rheiderland Zeitung）透露了确切数字："一般我们每日会有约1万至1万2000名员工在船厂内，现在只有6000人。"
《雷德兰报》报道，迈尔船厂的职工委员会主席布勒姆（Nico Bloem）呼吁出台"如何继续经营的策略"，并指出目前尚不知道客户在危机中的反应，以及具体有哪些订单受到威胁。《世界报》指出，迈尔船厂的新订单目前到2023年，其中包括德国最大邮轮公司爱达邮轮（Aida）的订单。
继续造新船
其竞争对手、位于不来梅哈芬的劳埃德造船厂（Lloyd Werft）的态度则较为从容。劳埃德造船厂在给德国之声的书面回复中写道，该公司正在进行"一个长达100多米的超级游艇订单，但没有接到邮轮订单"。劳埃德船厂"目前没有注意到有订单被取消，但有两艘船受到疫情影响改变航行时间，将延后数周抵达船厂"。此外，总部位于波恩的凤凰旅游（Phoenix Reisen）旗下的知名邮轮阿玛德亚号（MS Amadea）正在不来梅哈芬接受检修。阿玛德亚号曾是德国电视剧《梦之船》（Das Traumschiff ）的拍摄场景，在德国颇负盛名。
汉堡邮轮旅游业务公司途易邮轮（Tui）也是迈尔船厂的客户。途易邮轮在接受德国之声采访时透露，该公司并未取消订单或解除合约。目前途易邮轮预订了三艘新船。"麦希夫7号"（Mein Schiff 7）将由迈尔船厂位于芬兰图尔库的工厂制造，另外两艘船则交由意大利芬坎蒂尼船厂（Fincantieri）生产。
治标不治本
政府正在思考支持邮轮业的方式。德国经济部表示，针对如何免除船运公司通过"出口信贷国家担保"进行融资的邮轮债务，德国、法国、芬兰、意大利和挪威已经取得一致，以防止发生"偿付危机"。
联邦经济部表示，单是德国就为在德制造邮轮提供约250亿欧元的融资承诺。
德国海事部长布莱克曼（Norbert Brackmann）表示，如此一来将能稳定欧洲船厂之间的生意关系。这一系列措施的目的是保护欧洲造船业及其供应链中的成千上万个工作岗位。
"这肯定能在一定程度上帮助我们的客户，而且是正确的第一步。" 迈尔船厂的发言人对《威悉信使报》（Weser Kurier）如是说。但该名发言人认为措施的效用有限，长期下来无法弥补邮轮业市场的停滞。
疫情的冲击
与此同时，新冠疫情继续冲击着邮轮业。海事新闻网站gCaptain报道称，美国邮轮公司"公主邮轮"（Princess Cruises）暂停航行的时间将比原定更长。
该公司总裁斯瓦兹（Jan Swartz）在视频中宣布，旗下邮轮到6月30日都不会航行。在此之前，美国政府对所有邮轮下达长达百日的"禁航令"。
今年二月，美国的钻石公主号因为新冠疫情登上国际头条。当时邮轮上有数百名乘客感染新冠肺炎，并有人死亡。
消费者不减
这样的事件使邮轮业遭遇重创。尽管如此，劳埃德造船厂的格劳登兹（Marco Graudenz）对前景仍旧抱持乐观看法。他认为，新冠肺炎肯定无法改变人们度假的需求。"等到研发出疫苗后，会有更多人想去旅游。"
当前的统计数字似乎也支持这个观点。《洛杉矶时报》报道，美国的网络订票系统接到的2021年订单与2019年相比增加了四成。
爱达邮轮也证实，从网络订位平台Travelbook上的订位需求看来，消费者对明年的邮轮旅游兴趣不减。爱达邮轮发言人透露："2021年夏季旅游询问度特别高，其次是2020/2021年冬季旅游。"
途易邮轮发言人格勒内迈尔（Friederike Grönemeyer）也充满信心地展望未来："虽然市场营销活动减少，但我们已经接到秋季和冬季的新订单，甚至还有2021年春季的。没有迹象显示客户信任度或邮轮旅游的形象出现根本问题。"
邮轮业的老问题
不过即使政府的支援奏效，消费者在疫情过后回流而且跟以往一样热爱旅游，这个产业依旧面临着老问题。
许多因"过度旅游"深受其害的城市，不会忘记这段没有邮轮入港，没有5000多名游客涌入的时光。巴塞罗那、威尼斯或杜布罗夫尼克肯定将会重新审视与邮轮乘客的关系。
此外，未来的邮轮能够而且必须更环保。如此一来，邮轮业就必须投资新船。途易邮轮的格勒内迈尔表示，该公司早就朝这个方向前进，而且"如今已是全球最年轻和最环保的船队"。她举实例称："今年我们的'迈希夫4号'成为船队第一艘装设岸电装置的邮轮，'迈希夫5号'会在秋天也装上同样配备。截至2023年，本公司所有船只都会配有岸电装置。"这应该是能让所有船厂都感到雀跃的消息。