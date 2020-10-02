特朗普确诊新冠之后 他的朋友和对手如何表态？

（德国之声中文网） 美国总统特朗普和夫人双双感染新冠病毒公布之后，人们一方面在猜测美国大选的局势会发生何种变化，另一方面也在观察他在美国国内和国际上的盟友和"宿敌"分别作何反应。

拜登：愿上帝保佑第一家庭

作为选战中的竞争对手，并且在特朗普确诊前两天刚刚与之同堂辩论过，拜登和他的夫人周五也迅速接受了新冠病毒检测。法新社报道，阴性检测结果一出，拜登的竞选团队立刻全力投入工作，前往密歇根州举行助选造势活动。2016年，特朗普在大选中拿下了该州的选票。按原计划，特朗普和拜登应该在10月15日进行第二轮的总统候选人辩论，至于这场辩论能否如期举行，目前尚不清楚。

拜登继续呼吁人们，坚持佩戴口罩、勤洗手和保持社交距离。"请热爱你的国家"，他在竞选活动上说，"现在不是你耍酷的时候，你应该尽自己的义务。"在过去一段时间里，特朗普曾经多次嘲讽拜登身体虚弱、谨小慎微。虽然现在特朗普自己感染了新冠病毒，拜登还是采取了克制，并未向对手发出直接的批评，而是表达了良好的祝愿："愿上帝保佑第一家庭，和每一个正在和新冠病毒斗争的家庭。"

世卫组织：敦促所有领导人加强应对疫情措施

10月2日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的记者会上表示，祝愿美国总统特朗普和夫人早日康复，并为他们祈祷。联合国秘书长古特雷斯和联合国大会第75届会议主席博兹克尔也分别通过发言人向特朗普和梅拉尼娅致以最良好的祝愿，希望他们迅速全面康复。

在新闻发布会上，有记者问道，特朗普总统"无视"戴口罩的建议是否会使他不可避免地感染新冠病毒，世卫组织紧急情况问题执行主任迈克尔·莱恩表示，该机构不对任何个人的风险管理措施或行为发表评论。特朗普曾经多次抨击世卫组织无能，指责该机构听命于北京，并且已经宣布了美国2021年7月将退出WHO的决定。

谭德塞总结了世界各国目前的疫情状况表示："我们在世界每个地区所学到的是，凭借强大的领导力，清晰而全面的战略，始终如一的沟通，以及全面参与、能力得到增强的人口，扭转这一趋势永远不会太迟。"他敦促每位领导人加强应对，采取有针对性的措施，确保卫生系统及其人员得到保护，并挽救生命。

来自欧洲盟友的良好祝愿

欧盟理事会主席米歇尔在推特上发文表示，希望特朗普和第一夫人能尽快康复，并强调所有人必须继续和新冠病毒抗争，每一天，不管身在何地。

德国政府发言人塞贝特也发推文表示，默克尔总理"向唐纳德和梅拉尼娅·特朗普送去良好的祝愿"。希望他们能够早日恢复健康。

巴黎方面的语气相比之下则略有深意：法国政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）在祝愿特朗普早日康复的同时也表示，新冠病毒"对任何人都不会手下留情"，"包括那些持怀疑态度的人"。

对于这一点，英国首相约翰逊（Boris Johnson）应该是感同身受了。他本人曾在今年3月底感染新冠病毒，之后一度因为病情严重而进入重症监护室。据路透社报道，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周六表示，在首相患新冠肺炎住院期间，他十分担忧。帮助约翰逊代理首相指责近一个月的拉布回忆道："当时我真的非常担心会失去他，而且也为怀孕的凯莉而忧虑。"约翰逊患病住院期间，他的未婚妻凯莉身怀六甲，他们的儿子威尔夫在4月底降生。

习近平和普京致慰问电

英国首相约翰逊、巴西总统博尔索纳罗，再加上特朗普，这几位被感染过新冠病毒的国家领导人有一个共同点，就是他们都曾经对新冠病毒的危害力掉以轻心。而对于特朗普在国际上的"敌人"来说，在这个时候加以冷嘲热讽可能也并非上策，比如莫斯科和北京都传递出了礼貌性的祝愿。

俄罗斯总统普京表示，希望特朗普能早日恢复健康。"我希望，您那与生俱来的活力、您的勇气和乐观精神能够帮助您，早日战胜这一险恶的病毒"，他在致特朗普的信中写道。莫斯科总统府还表示，普京总统将会接受新冠疫苗的接种。俄罗斯自称已经研发出能有效预防新冠病毒的疫苗，但是国际专家对此表示质疑。

在中国，虽然社交媒体上对特朗普感染新冠的幸灾乐祸以及嘲讽声音颇多，但是官方仍然表达了礼节性的良好祝愿。外交部发言人华春莹在推特上发文表示，"对于美国总统及其夫人新冠病毒检测呈阳性感到难过，希望他们早日康复，恢复健康。"官媒《环球时报》主编胡锡进在其推特账号上也转发了这条推文。

10月3日，中国国家主席习近平向特朗普致慰问电。据“央视新闻”报道，电文中写道：“得知总统先生和梅拉尼娅女士感染新冠病毒，我和我夫人彭丽媛谨向你和你的夫人表示慰问，祝你们早日康复。”

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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 特朗普夫妇 美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier





