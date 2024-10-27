特朗普的贸易政策已让德国汽车巨头惶恐不安

卷土重来的特朗普再次呼吁加强美国本土的工业生产，这一背景下，德国汽车制造商对他可能再次当选美国总统感到深切的不安。在目前汽车市场不景气的情况下，宝马、奥迪、大众和梅赛德斯应如何应对？

(德国之声中文网)在乔治亚州举行的总统竞选活动上，特朗普对欢呼的支持者表示，"我希望德国汽车公司变成美国公司。" 他当场做出承诺，如果他再次当选总统，在美国提高产能的外国汽车制造商都将享受最低的税收、低能源成本以及行政负担。

但随后，他话锋一转威胁说，对不在美国生产的那些外国车商，将征收"非常高的关税"。特朗普的这类言辞与2016年竞选时提出的"让美国再次伟大"的口号如出一辙，目标都是将制造业从国外迁回美国。

位于底特律的汽车行业分析师麦克埃尔罗（ John McElroy）认为，特朗普的以上言论是他典型的夸张表述，跟现实关系不大。他对德国之声表示，"很难区分什么是特朗普的夸夸其谈，什么会成为他日后的政策。他的言论经常很狂妄。只有他赢了，我们才会更清楚他究竟要做什么。"

特朗普：希望德国汽车公司变成美国公司 图像来源: Robin Rayne/ZUMA Press/picture alliance

德国企业增加了在美投资

2016年，还是首次竞选总统的特朗普就曾瞄准德国汽车制造商，后者宣布在美国增加投资后，才避免了被课35%的惩罚关税，例如，大众扩大在田纳西州的电动汽车生产，梅赛德斯-奔驰在阿拉巴马州承诺投资10亿美元，宝马在南卡罗来纳州扩大产能。

即便如此，布鲁塞尔智库布鲁格尔的高级研究员科克加德（ Jacob Kirkegaard）认为，德国汽车制造商仍然"非常担忧"，因为特朗普的新算盘可能对他们造成更高的成本。他对德国之声表示，"近年来德国汽车制造商在美国的投资和整合水平都很高，因此他们可能比其他外国公司面临更大的供应链冲击。"

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特朗普称取消对电动车的补贴

特朗普曾说要取消对电动汽车的补贴，这与拜登总统为应对气候变化而推出的绿色投资计划形成鲜明对照。过去六年，德国汽车制造商在美国的许多投资都用于扩大电动汽车生产。科克加德认为，一旦政策上出现逆转，将不可避免地为燃油车生产建立新的供应链。

汽车分析师麦克埃尔罗警告说，"我们看到德国取消补贴后，电动汽车销量暴跌。我认为美国也可能出现类似情况，这不仅会影响德国品牌，还会影响所有推进电动汽车的厂商。"

特朗普会对在墨西哥生产的德国公司下手吗？

墨西哥是大众、宝马和奥迪等德国品牌的重要生产中心，主要面向美国市场。特朗普多次威胁称，对那些将生产转移至墨西哥的汽车制造商征收高达200%的关税。

德国汽车工业协会（VDA）本月早些时候在《世界报》发表声明指出，"墨西哥是德国汽车工业的重要基地。德国制造商在墨西哥拥有自己的工厂，去年创下71.6万辆乘用车的生产新纪录。"

在墨西哥运营的德国汽车制造商，也受益于美墨加协议（USMCA，前身为北美自由贸易协定），该协议是在特朗普总统任期内谈判达成的，预计将在2026年进行复审。

正如在德国国内一样，美国也缺乏熟练工人。几十年的外包以及年长的汽车工人逐渐进入退休年龄，美国也面临着严重的专业技术人员短缺的问题。

德国墨西哥工商会（AHK）总经理豪瑟（Johannes Hauser）本月早些时候接受德广联《每日新闻》采访时表示，"我们已经看到，驻墨西哥的德国公司将员工借调到其美国的姐妹公司，以填补空缺。这显示了美国目前人才匮乏的严重性。"

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如果德企卷入中美贸易战

不仅特朗普口头上威胁要采取更具保护主义的政策，德国汽车生产商在全球汽车市场面临的极度竞争更不容乐观。欧洲的经济增长持续放缓，在电动汽车竞赛中被中国品牌赶超，这一切导致他们在中国和欧洲的销量锐减。 如果德国生产商再卷入中美贸易战，他们一定会对跟中国厂商的合作后悔莫及。

科克加德表示，"假如美国政府明确表示，不希望在美国销售中国造汽车，也不希望销售任何依赖中国技术的汽车，那么，这也可能涉及到德国品牌。"

尽管如此，同中国不同，德国汽车依然具有很高的利润、强大的品牌认知度和良好的声誉，这将帮助他们克服贸易障碍。科克加德总结道，"我绝不会轻视他们，他们会度过难关。不过就雇员人数的规模而言，可能会明显减少。"

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