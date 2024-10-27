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特朗普的贸易政策已让德国汽车巨头惶恐不安

Nik Martin
2024年10月27日

卷土重来的特朗普再次呼吁加强美国本土的工业生产，这一背景下，德国汽车制造商对他可能再次当选美国总统感到深切的不安。在目前汽车市场不景气的情况下，宝马、奥迪、大众和梅赛德斯应如何应对？

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包括大众在内的德国汽车巨头对特朗普可能的制裁政策深感焦虑
包括大众在内的德国汽车巨头对特朗普可能的制裁政策深感焦虑图像来源: dpa/picture alliance

(德国之声中文网)在乔治亚州举行的总统竞选活动上，特朗普对欢呼的支持者表示，"我希望德国汽车公司变成美国公司。" 他当场做出承诺，如果他再次当选总统，在美国提高产能的外国汽车制造商都将享受最低的税收、低能源成本以及行政负担。

但随后，他话锋一转威胁说，对不在美国生产的那些外国车商，将征收"非常高的关税"。特朗普的这类言辞与2016年竞选时提出的"让美国再次伟大"的口号如出一辙，目标都是将制造业从国外迁回美国。

位于底特律的汽车行业分析师麦克埃尔罗（ John McElroy）认为，特朗普的以上言论是他典型的夸张表述，跟现实关系不大。他对德国之声表示，"很难区分什么是特朗普的夸夸其谈，什么会成为他日后的政策。他的言论经常很狂妄。只有他赢了，我们才会更清楚他究竟要做什么。"

特朗普：希望德国汽车公司变成美国公司
特朗普：希望德国汽车公司变成美国公司图像来源: Robin Rayne/ZUMA Press/picture alliance

德国企业增加了在美投资

2016年，还是首次竞选总统的特朗普就曾瞄准德国汽车制造商，后者宣布在美国增加投资后，才避免了被课35%的惩罚关税，例如，大众扩大在田纳西州的电动汽车生产，梅赛德斯-奔驰在阿拉巴马州承诺投资10亿美元，宝马在南卡罗来纳州扩大产能。

即便如此，布鲁塞尔智库布鲁格尔的高级研究员科克加德（ Jacob Kirkegaard）认为，德国汽车制造商仍然"非常担忧"，因为特朗普的新算盘可能对他们造成更高的成本。他对德国之声表示，"近年来德国汽车制造商在美国的投资和整合水平都很高，因此他们可能比其他外国公司面临更大的供应链冲击。"

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特朗普称取消对电动车的补贴

特朗普曾说要取消对电动汽车的补贴，这与拜登总统为应对气候变化而推出的绿色投资计划形成鲜明对照。过去六年，德国汽车制造商在美国的许多投资都用于扩大电动汽车生产。科克加德认为，一旦政策上出现逆转，将不可避免地为燃油车生产建立新的供应链。

汽车分析师麦克埃尔罗警告说，"我们看到德国取消补贴后，电动汽车销量暴跌。我认为美国也可能出现类似情况，这不仅会影响德国品牌，还会影响所有推进电动汽车的厂商。"

 

特朗普会对在墨西哥生产的德国公司下手吗？

墨西哥是大众、宝马和奥迪等德国品牌的重要生产中心，主要面向美国市场。特朗普多次威胁称，对那些将生产转移至墨西哥的汽车制造商征收高达200%的关税。

德国汽车工业协会（VDA）本月早些时候在《世界报》发表声明指出，"墨西哥是德国汽车工业的重要基地。德国制造商在墨西哥拥有自己的工厂，去年创下71.6万辆乘用车的生产新纪录。"

在墨西哥运营的德国汽车制造商，也受益于美墨加协议（USMCA，前身为北美自由贸易协定），该协议是在特朗普总统任期内谈判达成的，预计将在2026年进行复审。

正如在德国国内一样，美国也缺乏熟练工人。几十年的外包以及年长的汽车工人逐渐进入退休年龄，美国也面临着严重的专业技术人员短缺的问题。

德国墨西哥工商会（AHK）总经理豪瑟（Johannes Hauser）本月早些时候接受德广联《每日新闻》采访时表示，"我们已经看到，驻墨西哥的德国公司将员工借调到其美国的姐妹公司，以填补空缺。这显示了美国目前人才匮乏的严重性。"

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如果德企卷入中美贸易战

不仅特朗普口头上威胁要采取更具保护主义的政策，德国汽车生产商在全球汽车市场面临的极度竞争更不容乐观。欧洲的经济增长持续放缓，在电动汽车竞赛中被中国品牌赶超，这一切导致他们在中国和欧洲的销量锐减。 如果德国生产商再卷入中美贸易战，他们一定会对跟中国厂商的合作后悔莫及。

科克加德表示，"假如美国政府明确表示，不希望在美国销售中国造汽车，也不希望销售任何依赖中国技术的汽车，那么，这也可能涉及到德国品牌。"

尽管如此，同中国不同，德国汽车依然具有很高的利润、强大的品牌认知度和良好的声誉，这将帮助他们克服贸易障碍。科克加德总结道，"我绝不会轻视他们，他们会度过难关。不过就雇员人数的规模而言，可能会明显减少。"

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