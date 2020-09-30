特朗普得新冠 后续如何？

（德国之声中文网）过去24小时内，美国新增新冠感染者45785名，其中便包括总统特朗普及其夫人梅拉尼娅。

特朗普是否还能继续执政？

这位美国总统自己表示已经与妻子梅拉尼娅按照美国防疫规定开始居家隔离。

他究竟是在白宫内的私人住所度过隔离期，还是继续在椭圆形办公室工作，目前仍不清楚。据报道，白宫医生康利表示，特朗普完全可以照常工作。

特朗普可能是被其顾问希克斯感染

特朗普是否得了2019冠状病毒病（COVID-19）?

如果只是没有症状或症状较轻的新冠病毒感染，特朗普的工作能力可能不会受到影响。但如果特朗普此后果然患病的话，情况就可能发生变化。虽然特朗普自己在宣布感染病毒的推特中使用了"COVID-19"一词，但目前时刻他还不太可能已经发病。不过在最糟糕情况下，2019冠状病毒病可能导致具有致命性的肺炎。

目前特朗普阵营取消所有竞选行程

特朗普是高危病人？

根据美国疾控中心的说法，美国新冠疫情死亡者中80%年龄超过65岁。64岁至74岁的美国新冠患者中，需要医疗救治者人数要比年轻人群高出5倍。这一老龄群体的新冠死亡率是13岁至19岁青少年的90倍。

如果总统不能履行职责？

迄今为止的45名美国总统中，有四人在总统任上去世。如果现任总统确认死亡，副总统便接管职权。上一次发生类似情况是在1963年，时任总统尼克松遭到暗杀。事发几小时后，副总统约翰逊在从丹佛返程的空军一号上便宣誓就任总统。

如果总统病重无法执政，也将依据美国宪法第25条修正案按照类似程序处理。该法案正是在肯尼迪暗杀案发生后，在1967进行了大规模修订。

此后，病中的总统可以委托副总统代行职权。如果61岁的副总统彭斯也无法视事，众议院多数党领袖将代替。目前情况下此人选为同属新冠高危人群的80岁民主党人南希·佩洛西。由于总统拥有包括动用核武器在内的重大职权，美国必须在任何时候都拥有一名能够行使总统职权的人物。

如果拜登也感染新冠病毒？

如果特朗普确实是在大选辩论会不久前被顾问感染，他在辩论过程中将病毒传染给77岁挑战者拜登的可能性就不会太大。

即便是拜登如同特朗普一样感染新冠病毒，11月3日的大选日期暂时也不会有所改变。

如果某党失去其候选人，无论出于何种原因，该党就必须提出替补人选。联邦各州的选举名单上只有党派的位置，而并非与单一人选绑定。

如果在大选之前候选人遭遇不测，该党主席团就必须做出决定，11月3日由谁参选。副总统候选人在此情况下并没有自动递补的权利。

如果一党真的提名新候选人，则会遇到法律难题。因为邮递投票已经开始，有可能出现这样的情况：选民投票给一名最后根本没有参选的候选人。

选战如何继续？

共和党选战完全以特朗普及其竞选活动为主轴。过去数周内，特朗普不断出现在媒体上，与其挑战者拜登形成鲜明对比。

在感染新冠病毒后，特朗普暂时无法进行选战行程。对于共和党的选战而言，在选举前一个月出现这样的情况无疑是一次沉重打击。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 特朗普夫妇 美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。