泽林视点： Libra-世界的新货币

（德国之声中文网）Facebook总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，他希望明年推出一款名为"Libra"的数字货币。这一消息在中国引起轰动。从谷歌的搜索数据来看，任何一个国家对这一主题的搜索量都没有像中国这样多。"Libra与支付宝、微信支付竞争"等相关词的搜索量在微博上排名第二。中国热门搜索引擎搜狗的创始人兼首席执行官王小川则说，对于中国来说，这是一个"真正的挑战"。

在西方人面前，中国人在这一领域首次成为领跑世界的佼佼者。现在他们感觉受到挑战。除了高速列车，共享单车和电子商务外，数字交易是中国特别自豪的"新四大发明"之一。到目前为止，西方在移动数字货币支付方面进展缓慢，而在中国却早已进入人们的日常生活。互联网巨头阿里巴巴和腾讯的支付宝和微信支付等应用程序已经被大部分中国人使用，现金支付正在逐渐消失。

对于脸书的Libra电子货币来说，这些中国公司显然是其楷模。但其实就在不久前，情况还曾完全相反。

略有差异的体系

脸书希望将其电子货币与已经收购的服务平台(如Instagram和WhatsApp)整合到一个类似于微信的自有数字生态圈统中。然而，脸书的数字钱包只是复制中国的多功能应用程序的模式。虽然系统相似，但存在显著差异：Libra将采用开源模式和区块链技术。

Libra不会像微信或者支付宝支付应用程序那样，绑定一个单一货币，比如人民币。它将会与一篮子货币挂钩。因此，作为一种可以跨国使用的货币，它不会像比特币那样容易受到价格波动的影响。

Libra不是由国家级中央银行监管，而是受控于二十多家大公司组成的共同组织，其中包括优步、Ebay和Spotify等西方科技巨头，以及Mastercard，Visa和Paypal等知名的金融服务商。中国公司则不在其中。

一方面，拥有高达24亿用户的脸书很有可能迅速在全球立足，特别是在发展中国家。因为那里的大部分人口往往拥有智能手机，却很少拥有自己的银行账户。对于旅居他乡的劳工来说，该货币也令人感兴趣，因为迄今跨境向家乡汇款还要支付昂贵的汇款费用。

从另一方面来说，中国的支付应用程序已经向非洲国家、印度和印度尼西亚扩展。这也关系到地缘战略问题。北京方面担心，尽管Libra有一篮子货币，但实际上主要与美元挂钩，因此得以提升其霸主地位。如果来自西方的数字货币在全球普及，那么中国将人民币作为世界主要货币的计划将会受到遏制。2013年至2018年担任中国央行行长的周小川就预言，未来会有一种非常强势的国际电子货币，以至于"能够迫使所有其他主要货币与其紧密挂钩。该数字货币不一定是Libra，因为会有越来越多的公司想要推出这样的货币。"

中国是最早相信数字货币会在全球金融市场发挥重要作用的国家之一。自2014年以来，中国央行就一直在研究国家掌控的数字货币。为了推出能够与Libra抗衡的电子货币，中国正在加强这方面的努力。北京绝对想保住其领先地位。

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数字货币 谁来"印钞"？

为了加强人民币的国际化，周小川建议在允许私人银行的香港推行新的、通过美元储备得到保障的数字货币。他说，数字货币的"钞票"可以"由中央银行或商业集团发行。"他所指的商业集团无疑是像阿里巴巴和腾讯这样的大型中国科技公司。通过他们的支付应用程序，这些公司已经拥有了最丰富的经验和基础设施。

几周前，中国大型科技公司获得了香港的银行牌照，现在开始着手运作。金融业正在从传统的银行领域转向科技领域。由于中国的传统银行业不像西方国家的同行那样强大，因此在这方面中国比其他国家更开放。但是两个重要的局限性是不容忽视的。首先，由于国家对货币的垄断，在中国是不可能通过新的支付系统不受控制地将资金转移国外的。基于这些原因，虽然中国一度成为世界上最大的比特币市场，但实际上两年前就已禁止这一加密货币的交易。

然而事实表明，北京已经认识到金融行业的新技术潜力。例如，中国获得批准的区块链专利申请多达790个，在全世界名列前茅，甚至领先美国。对于Libra的发展，北京也将密切关注。从政治角度而言，监管机构不太可能简单地对Libra予以放行，因为这也关系到走向衰落的美国与正在崛起的中国这两个世界强国之间的权力之争。

美国总统特朗普说："我不是比特币和其他加密货币的粉丝。"这位美国总统最近呼吁国会停止Libra项目。这不难理解：因为有了一种受控于企业财团的全球数字货币，国家不仅会失去财政垄断，而且还会失去通过货币政策手段应对经济波动的能力。

在抵制Libra项目问题上，华盛顿和北京倒是观点一致。巴黎近郊举行的G7峰会上，这个话题就被提上了议事日程。最终，七国财政部长和央行行长一致认为需要"认真考虑"。他们认为，世界不需要逃避民主监督的额外货币，或者更准确地说：避开G7控制的额外货币。

尽管美国和中国人在开展数字支付竞赛，但是欧洲人还没有走出"瞻前顾后"的阶段，就像在互联网科技领域一样。他们还在不停地思考着如下的问题：如何保障币值稳定？如何处理汇率风险和洗钱？ 脸书还会进入信贷市场吗？哪些规则适用于隐私保护和消费者保护？

然而，迄今只有中国能够证明：采用一种创新、迅速和便捷的付款方式，方便用户的日常生活，从而促进经济发展是完全可行的。在这方面中国领先了一大步，扎克伯格必须快快追赶。