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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰
Frank Sieren *PROVISORISCH*
图像来源: picture-alliance/dpa/M. Tirl

Frank Sieren

德国之声专栏作者泽林从1994年起就在北京生活。

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德国之声专栏作者Frank Sieren认为，在新冠大流行瘟疫爆发以来的首次大型国际车展——2020北京车展上的情况显示，继续仰靠驾轻就熟的传统技术从此不再是一种选项了。
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即使TikTok由美国企业收购，其母公司字节跳动仍继续拥有控制权。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren指出，对在美华企来说，此事开了一个让人警惕的先例。
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为什么中国为香港制订国安法引发如此大的争议？德国之声专栏作者泽林指出，这是因为中国与其他国家有着一个根本的不同：中国没有可靠的法治。
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