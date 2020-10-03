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图像来源: picture-alliance/dpa/M. Tirl
Frank Sieren
德国之声专栏作者泽林从1994年起就在北京生活。
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Frank Sieren 的更多报道
泽林视点：北京车展上的电动车竞赛
泽林视点：北京车展上的电动车竞赛
德国之声专栏作者Frank Sieren认为，在新冠大流行瘟疫爆发以来的首次大型国际车展——2020北京车展上的情况显示，继续仰靠驾轻就熟的传统技术从此不再是一种选项了。
经济
2020年10月3日
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泽林视点：TikTok交易——华而不实
泽林视点：TikTok交易——华而不实
即使TikTok由美国企业收购，其母公司字节跳动仍继续拥有控制权。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren指出，对在美华企来说，此事开了一个让人警惕的先例。
经济
2020年9月24日
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泽林视点：美中芯片之争
泽林视点：美中芯片之争
华盛顿意欲对中国芯片制造巨头中芯国际（SMIC）实施禁运。德国之声专栏作者泽林认为，禁运可能会暂时阻碍中国的半导体研发和制造，但无法遏止其发展进程。
经济
2020年9月13日
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泽林视点：北京对香港的昏招
泽林视点：北京对香港的昏招
德国之声专栏作者泽林认为，推迟立法会选举、取消多人的参选资格显示，北京不打算再赋予香港其依据法律应享有的自由。而这步棋不会成功。
政治
2020年8月8日
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泽林视点：鹰派的梦想
泽林视点：鹰派的梦想
华盛顿对中国的攻击比以往任何时候都猛烈。本台专栏作者Frank Sieren认为，冷战言论不太可能导致 "自由世界 "结盟对抗中国，但它可能会在美国选战中对内政产生影响。
政治
2020年8月2日
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泽林视点：被毒化的氛围
泽林视点：被毒化的氛围
为什么中国为香港制订国安法引发如此大的争议？德国之声专栏作者泽林指出，这是因为中国与其他国家有着一个根本的不同：中国没有可靠的法治。
政治
2020年7月17日
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