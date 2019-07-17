泽林视点：透过数字看本质

（德国之声中文网）一则让人惊秫的消息：中国经济增速降至近30年来最低。今年第二季度，国内生产总值与去年同期相比只增长了6.2%；年初以来，出口回落了2%，6月份，降幅4%。受贸易争端影响，尤其是从美国的进口大幅下降约13%。特朗普无法掩饰幸灾乐祸之情：不仅很多外企撤出了中国，而且，该国也因惩罚性关税而失去了数十亿美元。本周一（7月15日），特朗普推文道，"中国现在好不希望，没破坏同美国原先达成的协议就好了!"。由此，他也再度暴露出，他根本不愿预想哪怕仅仅是数星期以后的事情。

事实上，这一回落充其量也就是特朗普的一个短暂的阶段性胜利。中国的增速仍保持在政府确定的6.0至6.5%的2019年增长目标区间内。作为比较：美国目前的增长率是3.1%。对特朗普而言，它是一个超过了平均数的高值，但仍无法与中国的增幅相抗衡，而且，这一增值也还是美方用从中国人那里所借的钱买下的。与日本一起，中国是美国最大的债权人。中国人均收入水平相当于欧盟最穷国之一的保加利亚，因此，还有巨大上升空间。至于这个庞然大国到底需要多快的增长值才能避免沦入困境，这不好说；尤其是，眼下就业的需求越来越多地从制造业转移到了服务业。

再者：北京有着长期计划，而且，手中还有若干杠杆，能保持经济稳定增长。今年初，政府便出台了一揽子措施，其中包括额度约值4000亿美元的降税。供贷条件放宽，尤其使中小企业更易得到资金。地方政府被鼓励发放特殊贷款，重又增加基础建设投资。也因此，零售业和制造业的近期数字好于预期。6月份，零售贸易额增长9.8%，明显好于4月份7.2%的增长率。与去年同期相比，制造业上月增长6.3%。专家们的预期数字却只是5.2%。近来趋弱的汽车市场亦重新走高，虽然其主要原因是，车商赶在7月1日尾气排放标准生效前减价倾销。

作者泽林

对北京的好消息

总体而言，北京的长远计划--将增长建立在国内市场基础之上、越来越减少对外国依赖--结出了果实。即使是贸易战也未能遏止中国中产阶层购买力的增长。对北京来说，它们可都是好消息。亚洲市场对来自中国的最新经济数字作出积极反应。本周一，恒生综指小幅上升，沪深300指数亦然。增幅均在1%以下，却没有暴跌，因为这些新数字而普遍出现的不惊不咤情绪。相反在西方，对爆发经济危机的忧虑主导了西方的视角。

对中国而言，这个风险继续存在：债务。根据美国彭博（Bloomberg）财政咨询公司的估计，中国债务目前已升至经济总量的271%。不过，具决定性意义的外债仍微不足道。而且，对于债务增加隐含的风险，中国政府如今比10年前要敏感得多了。李克强总理保证道，不会再有像2008/09危机后那样的"潮水般供贷"。

有一点是明确的：一个在绝对数字上日益增大的经济体的增长越来越缓慢，乃是一种自然发展。几乎所有工业国家都经历这样的发展。美国也是。因此，即使与华盛顿达成交易，中国的经济增长也会弱化。

低估的挑战

若仅以稍稍回落的增长率来评估中国，那我们就低估了根本的挑战，即：在国际比较中，中国的影响越来越大。麦肯锡全球研究所的一项新研究报告指出，世界对中国的依赖程度将变大，而中国对海外重要销售市场的依赖性将减少。举个例子：2017年，中国工业产品中只有9%出口，而2007年时则高达17%。这样，中国的出口比重明显低于德国（34%）、韩国（28%），或日本（14%）。鉴于中国所拥有的巨大国内市场，这不是一种令人惊讶的发展。它也是日本在上世纪80年代末发展走到极限，而中国现在还有继续往上发展的巨大空间的原因。

在众多未来技术领域，中国今天已比以往任何时候都更有竞争力，并将继续推进其新丝绸之路。这一长期战略的目地不是要向参与国出口，而是要在相关国家为当地市场生产。比如，在非洲已经是这种情况。而西方在那里根本就无所作为。这一巨大的对外投资很久之后才会对中国经济增长发挥影响，这是清楚的。然而，现在就可以预见到，尤其是中国将从新生的非洲中产阶层那里赚钱。冷静观察这一发展，要比因30年来的最低增长率而希望中国的起飞将长期受到遏制、西方继续说了算，要重要得多。

德国之声专栏作者泽林（Frank Sieren）在北京生活了二十多年。

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