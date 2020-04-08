泽林视点：谨慎解禁 安全第一

（德国之声中文网）现在日本也宣布该国几个县市进入紧急状态，为期一个月。这听起来严重，而实际情况并没有这么糟糕。日本首相安倍晋三就表示："我们目前的状况是疫情还没有在全国范围内迅速传播。"日本只有大约4000个感染案例，92个死亡案例，感染数量仍然相对较低。该国有1.26亿人口，东京是世界上人口最稠密的地区之一。

安倍还进一步表示："这不像是世界其他地方那样的封城，而仅仅是一项预防措施。"公共交通仍在继续运营。几乎没有商店关门，除非店主自愿停业。对于政府而言，该措施主要是呼吁人们自我管制。公民不会因不予理睬政府的呼吁受到惩罚，公司也不会被强行关闭。

对限制措施的普遍认同

和韩国、新加坡、香港、台湾以及中国大陆一样，日本从一开始就对疫情的爆发非常重视。但是，虽然日本对阻止病毒的大流行给予了足够的重视，但是对病毒并没有彻底清除却重视不足。在过去的十二天中，东京的新感染病例再次有所回升。无论如何，日本人一直是只要感冒就戴口罩。而且与西方国家不同的是，最近在TBS电视台的一项民意测验中，80％的日本人投票赞成对公共生活实行更严格的限制。现在，新一轮病毒测试将重新开始。政府还制定了斥资大约9190亿欧元的经济刺激方案，旨在减轻新冠疫情给这个世界第三大经济体造成的有史以来最严重影响。

新加坡和香港的感染人数也再次略有上升，也都因此加强了安全措施。但是，无论是在新加坡还是香港，情况都是可以控制的。在只有550万人口的新加坡，周二（4月7日）报告的感染病例大约1375例，共六人死亡。香港有934人感染，其中四人死亡。几乎所有新增感染案例都来自欧洲或美国的境外输入感染。因此，东南亚正在发生的事情并非是西方人所担心的第二个感染浪潮，而是余震。而新措施遵循的宗旨是："万事小心胜过事后懊悔"（Better Safe than Sorry）。

众多预防措施

目前中国的情况也类似。周二（4月7日），这个最先爆发新冠疫情的国家自1月份以来首次没有出现新的死亡案例，但有32例境外输入感染案例。尽管各地都令人感觉恢复了正常，但中国人仍然保持谨慎，很多限制仍未取消。即使是永久居住在中国的外国人也不被允许进入中国。所有从国外返回的中国人，无论是否有症状，一律接受新冠病毒感染测试并隔离。此外还有应用程序来证明你是否有被感染的风险。没有无懈可击的数字化"健康码"，你几乎不可能在中国任何一地自由出入。

在此期间，每个中国省份都正在权衡着是否解封以及解封的时间。有些地方则又开始收紧限制措施。例如该国7万家电影院中的一部分影院已经在3月中旬重新开放，但一周后再次关闭。音乐厅、卡拉OK吧和著名的上海东方明等旅游景点也经历了类似的情况。对无症状患者传播病毒的恐惧实在太大了。何时才能真正战胜疫情的不确定性当然也对经济产生了影响。 现在，90％的大型购物中心和超级市场以及80％的餐馆已经重新营业。

出现破产潮的可能性不大

尽管如此，许多地方仍生意萧条。到目前为止，大型购物中心的销售额仅占去年同期水平的30％至70％。人们仍然持谨慎态度。从一月到二月，失业率从5.3％上升到6.2％。不过出现大规模破产浪潮仍不太可能。中国85％的中小型企业还拥有可以再维持三个月的储备金。而私人家庭的存款率远超西方国家的水平。

德国之声专栏作者泽林

平均而言，中国人将其可支配收入的34％都存入银行。在美国，这一比例仅为7.9％。除此之外，政府还提供贷款和税收优惠，地方政府现在正在发放购物券，以重新拉动消费和旅游业。这些措施行得通，但当然不是一朝一夕便能奏效。本周最令人看到希望的信号是被封城两个半月的武汉解封了。作为此次疫情"震中"的武汉，一度成为整个病毒危机的代名词。

毕竟，目前中国的消费者情绪比受到病毒严重打击的大多数其他国家更为积极。根据麦肯锡咨询公司的一项调查，有49％的中国人认为经济将在未来两到三个月内复苏，并且至少会像以前一样强劲地增长。在美国，这一比例为39％，在意大利仅为13％。只有6%的中国人担心此次疫情对经济造成长期的负面影响。在美国有16％，在西班牙甚至有36％的人有这种担心。

有一点很清楚，这就是只有真正感到安全的人才会乐观。迄今为止，中国和日本已经度过了危机，原因就是它们一直保持谨慎，并将继续保持谨慎。这也是向德国和欧洲发出的一个重要信息：宁可在家多忍耐几天，也不要日后再感到后悔。

本文作者20多年来生活在北京。

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