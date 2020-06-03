泽林视点：特朗普对北京的威胁有多虚有多实

（德国之声中文网）香港的抗议运动幻想破灭了。不只是香港官方以新冠疫情为由禁止民间举办纪念"六四"民主运动的烛光晚会，同时也是因为美国总统特朗普上周五就"香港国安法"的"强有力回应"非常含糊。对于特朗普来说，对他的选民产生短期效果远比去支持香港的抗议运动要重要得多。

香港人多年来追求自由的抗争，特朗普连提都没有提到，他只是在讲话的最后几分钟指责中国采取的是不公平的经济手段，并且再次把美国新冠疫情造成大量人员死亡的责任推到中国的头上。他说， 他要"开启一个进程"，取消美国和香港之间的"全面协定"。但是他又说，也还会"有一些例外"。

防止自我受损

在对中国采取制裁措施的时候，特朗普需要保持谨慎。因为这么做很快也会伤害到美国自身。特朗普解释说，将对名单上的中国企业的"操作"进行调查，把不合规的赶出美国股市。但是这种做法虽然可以限制中国企业通过发行股票套利的机会，可是到头来削弱的却是纽约证券交易所的地位，同时还加强了香港交易所。因为香港始终都还是亚洲最为重要的金融城市，是企业必须前往的地点。而华尔街刚好要阻止的也正是这一结果。

美国哥伦比亚大学开学典礼上的中国学生

特朗普还威胁要减少在美读书的中国留学生数量，理由是中国军方利用这些学生窃取美国工业和科研信息。中国学生早就成为美国境内人数最多的留学生群体。现在中国学生如果考虑赴美留学，在目前的政策下，恐怕就需要三思而后行了。一方面，接受全世界最好的高等教育的大门对他们锁死，另一方面美国精英大学少了一大批能付得起高昂学费的生源，另外还损害了美国大学的科研声誉。如果这些中国学生永久性地远离美国高校，必将造成美国的人才外流，这对于已经饱受打击的硅谷来说尤其严重。而香港旁边被誉为"新硅谷"的深圳则将大为受益。

特朗普在讲话中还宣布美国要退出世卫组织，因为世卫组织是"中国的傀儡"。但是退出世卫组织根本没有那么简单，因为加入世卫组织是美国国会批准的，而不是总统。从长远来看，如果美国退出世卫组织，贫穷的非洲国家和亚洲国家会更依赖于中国，而台湾想作为观察员身份参与世卫大会也会变得更不可能。

北京的回击

特朗普自己也清楚，北京会回击的。本周初，北京政府就指示一些大型进口企业暂停从美国进口农产品。而特朗普的票仓--美国农民立刻就感受到这一措施的威力：农产品滞销卖不出去。所以，为了能够连任，特朗普需要和中国保持一个完好的贸易协议。这也是为什么虽然特朗普过去几周一再威胁要终止中美之间达成的第一阶段贸易协议，但是在讲话中却完全没有提到的原因。

这一切都显示出，特朗普做出政治决定和香港的自由无关，而只是关乎到美国内政。他想在他的支持者面前展示出一副硬骨头的姿态，但实际上他并不会真的让中国的利益遭到损害。

本文作者泽林

抗争活动没有伙伴

再加上非裔美人弗洛伊德之死引发美国全境的大规模抗议浪潮，而特朗普在应对国内抗议活动时展现出来的是一股毫不妥协蛮横专断的姿态，这就更难以让人相信在香港人的抗争问题上他能成为一个令人信得过的伙伴。特朗普在对美国全国抗议活动做出表态时使用的词句与去年中国媒体抨击指责香港"反送中"运动时的表述惊人地相似。特朗普威胁要派遣"成千上万"的军人制止"暴乱"和"无政府行为"。他将示威者称作"暴徒"和"恐怖分子"。去年北京在反对香港抗议活动的语境中也使用了这样的词汇。

特朗普的言行无法鼓舞香港的抗争者们。而与此同时，时间也变得越来越紧迫。先后由于"反送中"运动和新冠疫情的影响，很多企业已经变得难以维持。失业率开始攀升。现在很多香港人担心，特朗普采取的措施可能会动摇香港的地位和基础，但是却对抗争运动有害无益。

德国之声专栏作者泽林（Frank Sieren）在北京生活了二十多年。

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