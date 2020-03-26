泽林视点：有私心的帮助

专栏作者泽林认为：新冠疫情蔓延之际，北京向各国施以援手，以赢取信誉。而曾经值得信赖的伙伴美国则不见了踪影。
（德国之声中文网）中国新冠病毒感染人数不断下降。湖北民众终于又可以有限度地出行了。4月8日，针对武汉的封锁预计也将解除。中国经济正在全面而渐进地得以复苏，并带动了亚洲邻国。这一点至关重要，因为中国和亚洲分别为世界经济增长贡献了30%的份额。中国对亚洲各国的贸易量已经超过对美贸易，而且还有很大的提升空间。
世界各国以期待的眼光关注着这个当初的疫情中心局势不断好转。许多国家担心本国的医疗系统会陷入瘫痪，而中国则以前所未有的隔离措施逆转了疫情。
来自北京的全球援助攻势
疫情刚刚得到控制，北京没有片刻喘息就开始了对全球的援助攻势，对那些疫情严重的国家施以援手。中国向欧盟提供了数以百万计的口罩、防护服以及试剂盒，主要运至意大利、西班牙、法国和奥地利等国。菲律宾、巴基斯坦、斯里兰卡、伊朗、伊拉克和许多非洲国家也得到了中国的支援。有时北京会派出整支医疗队，他们将基于国内的抗疫经验，从一个战场转战另一个战场，帮助国外控制疫情。中国党和国家领导人习近平说："团结和合作是我们最强大的武器。"
他希望以此回报欧盟所提供的援助。今年一月，欧盟曾向中国提供五十吨救援物资。相对于欧盟，中国提供救援更为容易一些，毕竟口罩、呼吸机等大多数医疗产品都是在中国境内生产的。在中国，Aeonmed等医疗企业正在全力生产，区别只是在于，当初是为国内市场，现在则是为国外生产。至少同医疗物资同等重要的是中国应对新冠病毒的经验，这一方面，没有任何国家可以同中国相提并论。
迄今为止，大部分数据和科研结果都来自中国。在武汉和其他一些地区，已经展开了疫苗试验。中国医生深知大面积检测和保护医务人员免受感染的重要性。尽管国与国之间没有绝对的可比性，但仍有大量理由，让人们去认真听取中国的经验。中国人在这方面占据了全球的"真空"。
华盛顿不再是值得信赖的伙伴
2014年，埃博拉疫情期间，美国曾协调国际防疫工作。但这一次，特朗普治下的美国却无声无息。与之相反，这位美国总统为了逃避责任、转移视线，早就开始以"中国病毒"称呼新冠病毒。特朗普政府希望说服西方七国采用"武汉病毒"的说法，但未获成功。即便特朗普想扮演救世主的角色，也没有人会信任这位时刻标榜"美国优先"的总统。
而欧盟则一如既往地自顾不暇，无法承担全球领袖的重任。非但没能证明自己是一个拥有共同价值观和团结的整体，也没有向世人展示欧洲的互助精神，恰恰相反，欧洲各国很快关闭了边境，并禁止防疫物资的出口。作为第一反应，这些做法虽然是有意义的，也是可以理解的。但各国争相单方采取毫无协调性的措施，却给外界造成了危机之下各自为政的印象。这种情况已经慢慢有所改观：法国和意大利的部分患者已经被送往德国和瑞士治疗。
对欧盟信任的流失
来自中国的援助有时比欧盟内部的援助更快捷更简便，这一点值得深思。早在疫情出现之前，欧盟一些边缘国家其实就更加信任北京，而不是布鲁塞尔。疫情爆发后，这种情况有增无减。塞尔维亚总统武基奇批评说："根本不存在什么欧洲人的团结，这完全是个童话故事。事实证明，没有中国，欧洲几乎不能自保。"
不过，中国的榜样角色也遇到了强劲的竞争对手：台湾和韩国在没有实施绝对隔离措施的情况下，也有效遏制了疫情。而且，他们还及时做出了反应。而因为信息审查，中国的防疫措施慢了好几拍才得以展开。虽然不能因此将新冠病毒命名为"中国病毒"，但却使得北京无法独揽战胜疫情的功劳。
北京正在利用有利时机，重新赢得国际间的信誉。谁首先将疫苗投放市场，意义不容低估。
专栏作者泽林已在北京生活20多年。
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