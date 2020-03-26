 泽林视点：有私心的帮助 | 时事评论 | DW | 27.03.2020

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时事评论

泽林视点：有私心的帮助

专栏作者泽林认为：新冠疫情蔓延之际，北京向各国施以援手，以赢取信誉。而曾经值得信赖的伙伴美国则不见了踪影。

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (imago images/photonews.at)

来自中国的救援物资抵达维也纳机场，之后转送灾情严重的蒂罗尔地区

（德国之声中文网）中国新冠病毒感染人数不断下降。湖北民众终于又可以有限度地出行了。4月8日，针对武汉的封锁预计也将解除。中国经济正在全面而渐进地得以复苏，并带动了亚洲邻国。这一点至关重要，因为中国和亚洲分别为世界经济增长贡献了30%的份额。中国对亚洲各国的贸易量已经超过对美贸易，而且还有很大的提升空间。

世界各国以期待的眼光关注着这个当初的疫情中心局势不断好转。许多国家担心本国的医疗系统会陷入瘫痪，而中国则以前所未有的隔离措施逆转了疫情。

来自北京的全球援助攻势

疫情刚刚得到控制，北京没有片刻喘息就开始了对全球的援助攻势，对那些疫情严重的国家施以援手。中国向欧盟提供了数以百万计的口罩、防护服以及试剂盒，主要运至意大利、西班牙、法国和奥地利等国。菲律宾、巴基斯坦、斯里兰卡、伊朗、伊拉克和许多非洲国家也得到了中国的支援。有时北京会派出整支医疗队，他们将基于国内的抗疫经验，从一个战场转战另一个战场，帮助国外控制疫情。中国党和国家领导人习近平说："团结和合作是我们最强大的武器。"

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (AFP/Stringer/Ansa)

来自上海的医生两周前抵达罗马，机舱载满救援物资

他希望以此回报欧盟所提供的援助。今年一月，欧盟曾向中国提供五十吨救援物资。相对于欧盟，中国提供救援更为容易一些，毕竟口罩、呼吸机等大多数医疗产品都是在中国境内生产的。在中国，Aeonmed等医疗企业正在全力生产，区别只是在于，当初是为国内市场，现在则是为国外生产。至少同医疗物资同等重要的是中国应对新冠病毒的经验，这一方面，没有任何国家可以同中国相提并论。

迄今为止，大部分数据和科研结果都来自中国。在武汉和其他一些地区，已经展开了疫苗试验。中国医生深知大面积检测和保护医务人员免受感染的重要性。尽管国与国之间没有绝对的可比性，但仍有大量理由，让人们去认真听取中国的经验。中国人在这方面占据了全球的"真空"。

华盛顿不再是值得信赖的伙伴

2014年，埃博拉疫情期间，美国曾协调国际防疫工作。但这一次，特朗普治下的美国却无声无息。与之相反，这位美国总统为了逃避责任、转移视线，早就开始以"中国病毒"称呼新冠病毒。特朗普政府希望说服西方七国采用"武汉病毒"的说法，但未获成功。即便特朗普想扮演救世主的角色，也没有人会信任这位时刻标榜"美国优先"的总统。

Frank Sieren *PROVISORISCH* (picture-alliance/dpa/M. Tirl)

德国之声专栏作家泽林

而欧盟则一如既往地自顾不暇，无法承担全球领袖的重任。非但没能证明自己是一个拥有共同价值观和团结的整体，也没有向世人展示欧洲的互助精神，恰恰相反，欧洲各国很快关闭了边境，并禁止防疫物资的出口。作为第一反应，这些做法虽然是有意义的，也是可以理解的。但各国争相单方采取毫无协调性的措施，却给外界造成了危机之下各自为政的印象。这种情况已经慢慢有所改观：法国和意大利的部分患者已经被送往德国和瑞士治疗。

对欧盟信任的流失

来自中国的援助有时比欧盟内部的援助更快捷更简便，这一点值得深思。早在疫情出现之前，欧盟一些边缘国家其实就更加信任北京，而不是布鲁塞尔。疫情爆发后，这种情况有增无减。塞尔维亚总统武基奇批评说："根本不存在什么欧洲人的团结，这完全是个童话故事。事实证明，没有中国，欧洲几乎不能自保。"

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (Reuters/F. L. Scalzo)

马德里的招贴画："病毒是我们的敌人，而不是中国人。中国加油！"

不过，中国的榜样角色也遇到了强劲的竞争对手：台湾和韩国在没有实施绝对隔离措施的情况下，也有效遏制了疫情。而且，他们还及时做出了反应。而因为信息审查，中国的防疫措施慢了好几拍才得以展开。虽然不能因此将新冠病毒命名为"中国病毒"，但却使得北京无法独揽战胜疫情的功劳。

北京正在利用有利时机，重新赢得国际间的信誉。谁首先将疫苗投放市场，意义不容低估。

  • Italien Mailand Dom leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日

    意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

  • Spanien - Madrid - Coronavirus (Imago/O. Barroso)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    西班牙：封锁至4月11日

    西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

  • Frankreich Paris Arc de Triomphe leer Ausgangsbeschränkung (AFP/J. Saget)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    法国：封锁措施生效至4月1日，但极可能会延长

    法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民购物和处理其他必要事务时才允许外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的1公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    德国：目前封锁措施生效至4月6日

    与其他欧洲国家不同，德国没有规定其8000万国民留在家中，3月22日它宣布了严厉的社会隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是禁法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等需关闭。在外独自运动是允许的，而两人之间需至少保持1，5米的距离。拜仁州和萨尔兰州都规定居民必须在家; 而德国境内的学校最快于4月13-24日才可能复课。

  • COVID-19: Leere Straßen in London (picture-alliance/R. Pinney)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估

    英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

  • Österreich Coronavirus (picture-alliance/dpa/AP/K. Joensson)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    奥地利：封锁措施生效至4月13日

    奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

  • Spanien Coronavirus Grenzkontrolle (Reuters/R. Marchante)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    葡萄牙：封锁令至4月2日

    自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

    作者: 周正豪 (实习记者)


专栏作者泽林已在北京生活20多年。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对中国在帮助某些欧洲国家获得医疗装备抗击疫情中采取的“慷慨政策”发出警告。 (24.03.2020)  

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

为减慢新冠病毒的传播速度，欧洲各国都大力控制其国民的公共生活。德国之声将会逐一介绍欧洲多国的封锁措施及其维持时间。 (25.03.2020)  

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