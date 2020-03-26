泽林视点：有私心的帮助

（德国之声中文网）中国新冠病毒感染人数不断下降。湖北民众终于又可以有限度地出行了。4月8日，针对武汉的封锁预计也将解除。中国经济正在全面而渐进地得以复苏，并带动了亚洲邻国。这一点至关重要，因为中国和亚洲分别为世界经济增长贡献了30%的份额。中国对亚洲各国的贸易量已经超过对美贸易，而且还有很大的提升空间。

世界各国以期待的眼光关注着这个当初的疫情中心局势不断好转。许多国家担心本国的医疗系统会陷入瘫痪，而中国则以前所未有的隔离措施逆转了疫情。

来自北京的全球援助攻势

疫情刚刚得到控制，北京没有片刻喘息就开始了对全球的援助攻势，对那些疫情严重的国家施以援手。中国向欧盟提供了数以百万计的口罩、防护服以及试剂盒，主要运至意大利、西班牙、法国和奥地利等国。菲律宾、巴基斯坦、斯里兰卡、伊朗、伊拉克和许多非洲国家也得到了中国的支援。有时北京会派出整支医疗队，他们将基于国内的抗疫经验，从一个战场转战另一个战场，帮助国外控制疫情。中国党和国家领导人习近平说："团结和合作是我们最强大的武器。"

他希望以此回报欧盟所提供的援助。今年一月，欧盟曾向中国提供五十吨救援物资。相对于欧盟，中国提供救援更为容易一些，毕竟口罩、呼吸机等大多数医疗产品都是在中国境内生产的。在中国，Aeonmed等医疗企业正在全力生产，区别只是在于，当初是为国内市场，现在则是为国外生产。至少同医疗物资同等重要的是中国应对新冠病毒的经验，这一方面，没有任何国家可以同中国相提并论。

迄今为止，大部分数据和科研结果都来自中国。在武汉和其他一些地区，已经展开了疫苗试验。中国医生深知大面积检测和保护医务人员免受感染的重要性。尽管国与国之间没有绝对的可比性，但仍有大量理由，让人们去认真听取中国的经验。中国人在这方面占据了全球的"真空"。

华盛顿不再是值得信赖的伙伴

2014年，埃博拉疫情期间，美国曾协调国际防疫工作。但这一次，特朗普治下的美国却无声无息。与之相反，这位美国总统为了逃避责任、转移视线，早就开始以"中国病毒"称呼新冠病毒。特朗普政府希望说服西方七国采用"武汉病毒"的说法，但未获成功。即便特朗普想扮演救世主的角色，也没有人会信任这位时刻标榜"美国优先"的总统。

德国之声专栏作家泽林

而欧盟则一如既往地自顾不暇，无法承担全球领袖的重任。非但没能证明自己是一个拥有共同价值观和团结的整体，也没有向世人展示欧洲的互助精神，恰恰相反，欧洲各国很快关闭了边境，并禁止防疫物资的出口。作为第一反应，这些做法虽然是有意义的，也是可以理解的。但各国争相单方采取毫无协调性的措施，却给外界造成了危机之下各自为政的印象。这种情况已经慢慢有所改观：法国和意大利的部分患者已经被送往德国和瑞士治疗。

对欧盟信任的流失

来自中国的援助有时比欧盟内部的援助更快捷更简便，这一点值得深思。早在疫情出现之前，欧盟一些边缘国家其实就更加信任北京，而不是布鲁塞尔。疫情爆发后，这种情况有增无减。塞尔维亚总统武基奇批评说："根本不存在什么欧洲人的团结，这完全是个童话故事。事实证明，没有中国，欧洲几乎不能自保。"

不过，中国的榜样角色也遇到了强劲的竞争对手：台湾和韩国在没有实施绝对隔离措施的情况下，也有效遏制了疫情。而且，他们还及时做出了反应。而因为信息审查，中国的防疫措施慢了好几拍才得以展开。虽然不能因此将新冠病毒命名为"中国病毒"，但却使得北京无法独揽战胜疫情的功劳。

北京正在利用有利时机，重新赢得国际间的信誉。谁首先将疫苗投放市场，意义不容低估。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日 意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 西班牙：封锁至4月11日 西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 法国：封锁措施生效至4月1日，但极可能会延长 法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民购物和处理其他必要事务时才允许外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的1公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 德国：目前封锁措施生效至4月6日 与其他欧洲国家不同，德国没有规定其8000万国民留在家中，3月22日它宣布了严厉的社会隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是禁法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等需关闭。在外独自运动是允许的，而两人之间需至少保持1，5米的距离。拜仁州和萨尔兰州都规定居民必须在家; 而德国境内的学校最快于4月13-24日才可能复课。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估 英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 奥地利：封锁措施生效至4月13日 奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 葡萄牙：封锁令至4月2日 自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。 作者: 周正豪 (实习记者)



专栏作者泽林已在北京生活20多年。

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