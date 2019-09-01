没有最快 只有更快：布加迪超跑又刷新记录

（德国之声中文网）一辆改装后的布加迪凯龙星Chiron 1型跑车在德国下萨克森州埃拉-莱辛市（Ehra-Lessien）的试车赛道上突破了每小时300英里（每小时482.8公里）的记录。整辆车是专为这条赛道而调试设置的，但其基础是一辆价值300万欧元，有上路许可的布加迪Chiron。

布加迪本周以宣布，在测试赛道上，这辆超级跑车的最高时速一度达到每小时304.7英里（每小时490.4公里）。

驾车完成这一记录的是布加迪的首席试车手华莱士（Andy Wallace）。在大众自己拥有的这条世界上最长的赛道上，技术人员和车手做了好几次尝试才突破了每小时300英里的记录。

布加迪宣称，这辆被改造过的凯龙星1型车是"世界上第一个突破每小时300英里时速的超级跑车。"

完成试车的华莱士表示："一辆汽车能够做到这一点是不可想象的。但是这辆凯龙星已做好充分准备，我觉得非常安全--即便是高速行驶"。

"我从一开始就将油门踩到底，持续了大约70秒。对于我来说，离开弯道的时候我必须达到每小时200公里的速度，只有这样才能在直道中达到最高速度"，华莱士如是说。埃拉-莱辛市的这条赛道从高空看上去像一个巨大的水滴，由两个非常柔和，相互连结的大弯和一条笔直的赛道组成。华莱士正是在这条超过5英里，同时也是世界上最长的直道上打破了记录。到达极速时，车的速度为每秒136米。

布加迪其实在2019年8月2日就完成了上述尝试打破记录。但最终的结果需要等到德国TÜV技术检测部门的认可后才得以公布。

在接受Car and Driver杂志的采访时，华莱士表示，车速最快的时候相关数据已经无法即时传送到技术团队。那一刻，只有他本人知道成功突破了每小时300英里的记录。

布加迪的这款Veyron汽车在2010年7月打破了当时每小时431公里的量产车速度纪录

在第二次世界大战后渐渐衰落并几经转手的布加迪是由意大利人埃多尔·布加迪（Ettore Bugatti）在1909年创造的，专门生产运动跑车和高级豪华轿车 。1998年大众集团收购并复兴了布加迪品牌，将其确立为一个独立运营的法国汽车品牌，一直不断刷新最快，最贵量产车的记录。