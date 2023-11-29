Wesley Rahn

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儿童呼吸道疾病小患者在杭州一家医院等候输液

专家：大多数病人不需要去医院

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冬季也是感冒和流感大行其道的季节。中国尤其是北方地区医院人满为患的画面令人担忧。有专家指出，中国公共卫生专家的沟通能力偏差，是造成人们恐慌和困惑的原因之一。
健康2023年11月29日
习近平和莫迪是否会利用金砖峰会举行双边会晤，受到外界关注

习近平会莫迪谈边境争端 中印能否克服分歧？

习近平会莫迪谈边境争端 中印能否克服分歧？

在本周的金砖国家峰会上，中国带头呼吁扩大该集团的成员和影响力。然而同属该集团的中国和印度仍存在重大分歧。24日，印度外长表示两国领袖已在金砖峰会场边会晤，谈到了边界问题，且双方同意应尽快降低边境冲突。
政治2023年8月24日
肖尔茨受到越南总理范明政的欢迎

德国与越南深化贸易关系、协助安全防卫

德国与越南深化贸易关系、协助安全防卫

德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
政治2022年11月20日
台湾制造的雄风三型反舰导弹的模型

美国如何在军事上协防台湾？

美国如何在军事上协防台湾？

作为台湾的主要军事支持者，美国建议台湾购买旨在实现机动性和精确性目标的武器装备，以对抗可能的、来自中国的海上入侵威胁。
政治2022年8月6日
USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

2022年美中关系将走向何方？

2022年美中关系将走向何方？

美国和中国陷入日益严重的经济和地缘政治之争，这样的竞争关系预期会在明年继续加剧。
政治2021年12月25日
Berlin Hungerstreik für den Klimaschutz

德国气候活动家绝食 盼与总理候选人对话

德国气候活动家绝食 盼与总理候选人对话

一群年轻气候保护活动者在柏林绝食抗议逾半月，其诉求是在本届联邦大选前与总理候选人对话。尽管一名绝食抗议者本周二体力不支送医，活动者仍坚持继续绝食。
自然与环境2021年9月16日
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