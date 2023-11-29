Wesley Rahn

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专家：大多数病人不需要去医院
专家：大多数病人不需要去医院
冬季也是感冒和流感大行其道的季节。中国尤其是北方地区医院人满为患的画面令人担忧。有专家指出，中国公共卫生专家的沟通能力偏差，是造成人们恐慌和困惑的原因之一。
健康
2023年11月29日
2023年11月29日
习近平会莫迪谈边境争端 中印能否克服分歧？
习近平会莫迪谈边境争端 中印能否克服分歧？
在本周的金砖国家峰会上，中国带头呼吁扩大该集团的成员和影响力。然而同属该集团的中国和印度仍存在重大分歧。24日，印度外长表示两国领袖已在金砖峰会场边会晤，谈到了边界问题，且双方同意应尽快降低边境冲突。
政治
2023年8月24日
2023年8月24日
德国与越南深化贸易关系、协助安全防卫
德国与越南深化贸易关系、协助安全防卫
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
政治
2022年11月20日
2022年11月20日
美国如何在军事上协防台湾？
美国如何在军事上协防台湾？
作为台湾的主要军事支持者，美国建议台湾购买旨在实现机动性和精确性目标的武器装备，以对抗可能的、来自中国的海上入侵威胁。
政治
2022年8月6日
2022年8月6日
2022年美中关系将走向何方？
2022年美中关系将走向何方？
美国和中国陷入日益严重的经济和地缘政治之争，这样的竞争关系预期会在明年继续加剧。
政治
2021年12月25日
2021年12月25日
德国气候活动家绝食 盼与总理候选人对话
德国气候活动家绝食 盼与总理候选人对话
一群年轻气候保护活动者在柏林绝食抗议逾半月，其诉求是在本届联邦大选前与总理候选人对话。尽管一名绝食抗议者本周二体力不支送医，活动者仍坚持继续绝食。
自然与环境
2021年9月16日
2021年9月16日
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