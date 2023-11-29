Wesley Rahn

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專家：大多數病人不需要去醫院
專家：大多數病人不需要去醫院
冬季也是感冒和流感大行其道的季節。中國尤其是北方地區醫院人滿為患的畫面令人擔憂。有專家指出，中國公共衞生專家的溝通能力偏差，是造成人們恐慌和困惑的原因之一。
健康
2023年11月29日
2023年11月29日
習近平會莫迪談邊境爭端 中印能否克服分歧？
習近平會莫迪談邊境爭端 中印能否克服分歧？
在本周的金磚國家峰會上，中國帶頭呼籲擴大該集團的成員和影響力。然而同屬該集團的中國和印度仍存在重大分歧。24日，印度外長表示兩國領袖已在金磚峰會場邊會晤，談到了邊界問題，且雙方同意應盡快降低邊境衝突。
政治
2023年8月24日
2023年8月24日
德國與越南深化貿易關係、協助安全防衛
德國與越南深化貿易關係、協助安全防衛
德國正在尋求在亞洲的利益多元化，而越南正在成為一個替代性的製造中心。肖爾茨成為十多年來第一位訪問越南的德國總理，他同時表示不贊成與中國「脫鉤」。
政治
2022年11月20日
2022年11月20日
美國如何在軍事上協防台灣？
美國如何在軍事上協防台灣？
作為台灣的主要軍事支持者，美國建議台灣購買旨在實現機動性和精確性目標的武器裝備，以對抗可能的、來自中國的海上入侵威脅。
政治
2022年8月6日
2022年8月6日
2022年美中關係將走向何方？
2022年美中關係將走向何方？
美國和中國陷入日益嚴重的經濟和地緣政治之爭，這樣的競爭關係預期會在明年繼續加劇。
政治
2021年12月25日
2021年12月25日
德國氣候活動家絕食 盼與總理候選人對話
德國氣候活動家絕食 盼與總理候選人對話
一群年輕氣候保護活動者在柏林絕食抗議逾半月，其訴求是在本屆聯邦大選前與總理候選人對話。儘管一名絕食抗議者本周二體力不支送醫，活動者仍堅持繼續絕食。
自然與環境
2021年9月16日
2021年9月16日
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