汽车工业：中国是成败的关键

电动车和信息技术对传统汽车工业构成了越来越大的挑战。尤其是中国给德国汽车工业带来了沉重的竞争压力，而更为吊诡的是，中国竞争力提升，德国功不可没。
(德国之声中文网) 新建企业和初创公司正在迅速赶超汽车工业界的老牌厂家。这些后起之秀带来的新潮流和新技术令老牌汽车品牌疲于应付。很多专家们坚信，电动汽车将决定汽车工业的未来。而在这一领域，新型企业要比老牌汽车厂家更具有优势。
德国街头已经能够看到特斯拉推出的电动车，但数量很有限，还只是一种并未得到广泛认可的新产品。尽管特斯拉的量产技术还需要进一步完善，但其发展势头已经对德国传统的汽车工业构成了压力。杜伊斯堡爱森大学的杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer ）表示："我们坚信，2019年年内，特斯拉将成为德国电动车市场上的龙头老大。"
杜登霍夫对德国之声表示，在全球第二大汽车市场 - 美国，特斯拉过去三个月的销量比奥迪总销量多出25%。"2019年春季，特斯拉3将进入德国市场，届时德国的特斯拉热也会进一步升温。"
赢得中国市场 就是最终赢家
由于中国市场的重要性，特斯拉首先加大了对中国的投资。本周一，特斯拉创办者马斯克亲自参加了上海新厂的奠基仪式。按照计划，特斯拉不仅会在上海生产电动车，还将在这里制造配套的电池。今年年底，上海的特斯拉3生产线将建成投产。马斯克希望以这款电动车在中国这一世界最大的汽车市场取得突破。
德国人创办的中国企业
另一家值得德国汽车厂家密切关注的企业是中国的拜腾。几名宝马高管创建了这家公司。虽然迄今为止，该公司还只有几款概念车，但据称年底首批量产的城市越野SUV就将投放中国市场。拜腾总裁毕福康（Carsten Breitfeld）对德国《商报》表示，位于南京的工厂已接近完工，而试验车型的生产早在去年五月就已经开始。
在拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上，人们可以对一些新车型先睹为快。这些新车将于2019年第三季度进入包括美国和欧洲在内的汽车市场。去年，拜腾曾在洛杉矶展出一款电动城市越野概念车：M-Byte（上图）。现在该车的内饰也已达到批量生产水平。不过，外形还没有最终确定。
除了铁皮和马达，软件和服务更为重要
毕福康在洛杉矶宣布："单纯造车和买车的时代即将成为历史。"同智能手机一样，汽车将成为一个硬件平台，目的是向客户推销各类数码服务。他说："这才是未来的营销模式，我们开办公司也正是为了这一目的。"
他认为，拜腾作为初创公司比传统汽车厂家更具有这一方面的优势。毕福康说："对于那些拥有15万或25万员工的企业来说，要想完全转变营销模式将会非常困难。"
不过，在拉斯维加斯展会上，一些传统汽车厂家也推出了电动车技术和服务，期望引起业界的关注。过去几年来，拉斯维加斯消费电子展正在逐步转变为汽车技术展，核心内容包括汽车联网和自动驾驶。今年，奥迪、福特和戴姆勒也参加了展会。
大众汽车今年则没有参加CES。不过，作为德国最大的汽车厂家，大众事实上也非常重视自动驾驶和汽车联网技术的研发。
大众汽车希望能够继续保持在中国市场上的成就。为此目的，大众已经将中国市场定义为核心业务。本周一，大众董事会主席蒂斯（Herbert Diess）已经亲自接管中国业务。他在北京表示："大众公司的未来将取决于中国市场。"他说，过去很长时间内，西方汽车企业将技术带入中国，而现在很多创新技术是直接在中国诞生的，比如自动驾驶和电动车技术领域中国就已经"遥遥领先"。
通过对电动车的补贴以及对燃油汽车的限制，中国政府计划在2020年实现至少运行500万辆电动车的目标。据称，去年中国市场总共销售了100万台电动汽车。
竞争日益白热化
大众车总销量的40%得益于中国市场。但今年的业务将异常艰难，因为中国政府规定，汽车厂家必须完成一定的电动车销售配额。完不成规定指标的汽车厂家将面临处罚。
此外，由于中国经济增速放缓，可供瓜分的蛋糕正在变得越来越小。老牌企业同市场新秀的竞争则将愈演愈烈。而在电动汽车领域，德国厂家迄今为止还没有做好充分的准备。
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