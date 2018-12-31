汽车工业：中国是成败的关键

(德国之声中文网) 新建企业和初创公司正在迅速赶超汽车工业界的老牌厂家。这些后起之秀带来的新潮流和新技术令老牌汽车品牌疲于应付。很多专家们坚信，电动汽车将决定汽车工业的未来。而在这一领域，新型企业要比老牌汽车厂家更具有优势。

德国街头已经能够看到特斯拉推出的电动车，但数量很有限，还只是一种并未得到广泛认可的新产品。尽管特斯拉的量产技术还需要进一步完善，但其发展势头已经对德国传统的汽车工业构成了压力。杜伊斯堡爱森大学的杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer ）表示："我们坚信，2019年年内，特斯拉将成为德国电动车市场上的龙头老大。"

杜登霍夫对德国之声表示，在全球第二大汽车市场 - 美国，特斯拉过去三个月的销量比奥迪总销量多出25%。"2019年春季，特斯拉3将进入德国市场，届时德国的特斯拉热也会进一步升温。"

赢得中国市场 就是最终赢家

由于中国市场的重要性，特斯拉首先加大了对中国的投资。本周一，特斯拉创办者马斯克亲自参加了上海新厂的奠基仪式。按照计划，特斯拉不仅会在上海生产电动车，还将在这里制造配套的电池。今年年底，上海的特斯拉3生产线将建成投产。马斯克希望以这款电动车在中国这一世界最大的汽车市场取得突破。

马斯克在上海特斯拉新厂的奠基仪式上

德国人创办的中国企业

另一家值得德国汽车厂家密切关注的企业是中国的拜腾。几名宝马高管创建了这家公司。虽然迄今为止，该公司还只有几款概念车，但据称年底首批量产的城市越野SUV就将投放中国市场。拜腾总裁毕福康（Carsten Breitfeld）对德国《商报》表示，位于南京的工厂已接近完工，而试验车型的生产早在去年五月就已经开始。

在拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上，人们可以对一些新车型先睹为快。这些新车将于2019年第三季度进入包括美国和欧洲在内的汽车市场。去年，拜腾曾在洛杉矶展出一款电动城市越野概念车：M-Byte（上图）。现在该车的内饰也已达到批量生产水平。不过，外形还没有最终确定。

除了铁皮和马达，软件和服务更为重要

毕福康在洛杉矶宣布："单纯造车和买车的时代即将成为历史。"同智能手机一样，汽车将成为一个硬件平台，目的是向客户推销各类数码服务。他说："这才是未来的营销模式，我们开办公司也正是为了这一目的。"

他认为，拜腾作为初创公司比传统汽车厂家更具有这一方面的优势。毕福康说："对于那些拥有15万或25万员工的企业来说，要想完全转变营销模式将会非常困难。"

毕福康在洛杉矶CES国际消费电子展上

不过，在拉斯维加斯展会上，一些传统汽车厂家也推出了电动车技术和服务，期望引起业界的关注。过去几年来，拉斯维加斯消费电子展正在逐步转变为汽车技术展，核心内容包括汽车联网和自动驾驶。今年，奥迪、福特和戴姆勒也参加了展会。

大众汽车今年则没有参加CES。不过，作为德国最大的汽车厂家，大众事实上也非常重视自动驾驶和汽车联网技术的研发。

拜腾Byton智能SUV

大众汽车希望能够继续保持在中国市场上的成就。为此目的，大众已经将中国市场定义为核心业务。本周一，大众董事会主席蒂斯（Herbert Diess）已经亲自接管中国业务。他在北京表示："大众公司的未来将取决于中国市场。"他说，过去很长时间内，西方汽车企业将技术带入中国，而现在很多创新技术是直接在中国诞生的，比如自动驾驶和电动车技术领域中国就已经"遥遥领先"。

通过对电动车的补贴以及对燃油汽车的限制，中国政府计划在2020年实现至少运行500万辆电动车的目标。据称，去年中国市场总共销售了100万台电动汽车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车新秀EQC 戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动公交车eCitaro 2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 纯电动小精灵Smart 戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宝马紧追其后推新款 戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 从i3到i8 宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车 大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车家族 大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 奥迪也加入竞争队伍 9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动跑车 保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 欧宝很快将告别暂时的解决方案 欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车初创企业 不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国邮政自己的电动车 由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宏伟的计划 2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国市场将取得突破 在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。



竞争日益白热化

大众车总销量的40%得益于中国市场。但今年的业务将异常艰难，因为中国政府规定，汽车厂家必须完成一定的电动车销售配额。完不成规定指标的汽车厂家将面临处罚。

此外，由于中国经济增速放缓，可供瓜分的蛋糕正在变得越来越小。老牌企业同市场新秀的竞争则将愈演愈烈。而在电动汽车领域，德国厂家迄今为止还没有做好充分的准备。