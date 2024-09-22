汉诺威商用车展：中国电动卡车表现不俗

本届汉诺威商用车国际车展上有一个趋势相当明显：几乎所有的参展商都推出了电动载重车和运输车。中国车企的庞大阵容尤为引人注目。他们的电动载重车和大巴车有望今后在欧洲市场上占据11%的份额。

（德国之声中文网）经济咨询机构PwC发布的最新调研显示，2030年时， 大约五分之一的载重车将是纯电车辆。PwC专家表示，电池载重车的价格将在短期内低于柴油车，因此，对运输企业来说，将柴油车换成电动车将是一笔合算的生意。戴姆勒载重车公司的总裁道姆（ Martin Daum）表示，其实从购买价格和运营成本而言 ，现在电动车和柴油车之间的差距就已经微乎其微。

不过，就目前而言，电动载重车的销量还少得可怜。今年上半年，欧洲新颁发的载重车牌照中，只有1.9%是电动车。大众载重车控股公司Traton总裁列文（Christian Levin）表示，电动车的销售量还差强人意，政界应为电动车的前景做出明确表态。而道姆则表示，充电网络的建设是电动载重车发展的最大瓶颈。他表示：“鉴于电网建设需要漫长的时间，政府现在就应当采取行动。”

中国车商的表现引人注目

在欧洲，环保标准在不断提升，减少尾气排放已经成了各大运输公司都无法逃避的挑战。而这恰恰为比亚迪、苇渡、江淮和金龙联合等一众中国汽车厂家提供了机遇。波士顿咨询公司提交的一份调研显示，中国电动载重车和大巴车厂家将有望在欧洲市场上占据11%的份额。

为了进军欧洲市场，各大中国厂商也采取了不同的策略。跻身中国五大商用车生产商之一的安徽江淮汽车股份有限公司（JAC）主打本土化战略，并为此目的在意大利图灵开设了设计中心。当一家企业希望对下属车队进行更新换代或进行电动化改造时，江淮汽车就会派员进行实地洽谈，并提供量身打造的方案，最终由图灵设计中心具体实施。

包括载重车和大巴车在内的商用车领域，欧盟制定了严格的减排目标。 图像来源: Daimler AG

相比之下， 苇渡（Windrose）采取的则是全球化战略，借助规模的优势，该企业得以以较低的价格投放市场。苇渡创始人韩文此前在接受报章采访时表示："我们的投资只有卖出 10,000 辆卡车才能收回成本。而相比之下，戴姆勒只需售出500台车，就可以收回成本。”

中国车商选对了时机

中国商用电动车厂家现在大举进攻欧洲市场，绝非偶然。提供新能源物流车数智化运营服务的中国公司DST副总裁康平陆表示：“欧洲的电动车计划同我们的产品高度吻合。”他这里所说的欧洲电动车计划是指欧盟今年年初启动的大幅降低载重车尾气排放的计划，截至2034年，欧洲载重车的尾气排放量应比2019年降低45%，而2040年时则应减少90%的尾气排放。而在公共交通领域，减排指标则更加严格，从2030年开始，城市公交大巴减排应达到90%，而从2035年起则应全面实现零排放目标。

德国计划在2035年实现公交系统零排放。图为位于霍希斯特的一处电动大巴试点。 图像来源: Arne Dedert/dpa/picture alliance

建设充电设施的工作也早已开始实施。欧盟也为此制定了具体目标。截至2030年，德国将拥有314个载重车充电点，重要高速路段每隔六十至一百公里，至少拥有一处载重车充电设施。

本次汉诺威商用车国际车展上就可以看出，今后德国的各大充电设施内，中国出产的商用车也将成为常客。

（德新社，China-Table)

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