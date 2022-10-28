比贝索斯和马斯克更有钱：新晋世界首富何许人也？

（德国之声中文网）马斯克（Elon Musk）作为世界首富的时间并不长。据商业杂志《福布斯》12月14日的相关排名，马斯克登上世界首富宝座一年多后，被73岁的法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺拉下马来。该杂志估计阿尔诺的财富为1802亿美元（约1700亿欧元），比马斯克多了近170亿美元。

阿尔诺是路威酩轩集团（LVMH）的联合创始人、董事长兼首席执行官。其控股公司为集团最大股东，并拥有该上市公司的多数投票权。

这不是阿尔诺第一次成为世界首富。他曾于2019年、2020年和2021年数次短暂地跃居首位。当然如果马斯克能在短期内扭转推特的颓势，那么阿尔诺的首富位置可能也不会坐太久。尽管如此，这位法国人的成就仍可算是上是传奇。

奢侈品帝国

路威酩轩是一家总部位于巴黎的跨国奢侈品集团，旗下有75个独立品牌，经营领域主要集中于饮料、高端时装和化妆品，2021年集团收入642亿欧元（682亿美元），同比增长20%。其中时装和皮具产品占总收入的48%。

路威酩轩是全球最大的奢侈品集团，拥有超过17.5万名员工和5500家分店。据统计门户网站 Statista计算，至2022年11月，其市值约为3710亿欧元，成为世界上最有价值的公司之一，超过了万事达、雪佛龙和雀巢。

抛开富豪榜，与世界其他富豪相比，阿尔诺为人低调，在法国以外的地区甚至鲜为人知。与本人相比，其拥有的品牌就一点儿也不低调了：包括宝格丽、迪奥、芬迪、纪梵希，路易威登等众多传统品牌，零售连锁品牌丝芙兰（Sephora）和位于巴黎的百货公司。该集团历史最悠久的品牌是创立于16世纪末的伊库姆酒庄（Chateau d'yquem）。

2019年，阿尔诺在美国以近160亿美元的价格收购了著名珠宝商蒂芙尼(Tiffany & Co.)，引起轰动；此后又于2021年初因收购了德国勃肯鞋（Birkenstock）的控股权，登上头版头条。不过目前尚不清楚的是，作为可以生产出舒适、健康但肯定谈不上优雅的凉鞋制造商，将要如何脱胎换骨变成一个奢侈品牌。

如何将LV包包卖出数十亿？

阿尔诺出生在法国北部靠近比利时边境的地方。从工程学院毕业后，他加入了父亲的建筑公司，专注于房地产开发，并很快成为了公司的一把手。

1984年，他接管了一家破产企业，其中包括克里斯汀·迪奥（Christian Dior）和乐蓬马歇百货公司（Le Bon Marche）。这是他首次进军奢侈品市场。1987 年，他进一步收购了路易威登（Louis Vuitton）和酩悦轩尼诗（Moët Hennessy），创立了奢侈品牌集团路威酩轩。同样是通过恶意收购，他很快将其他公司陆续纳入集团。1989年，阿尔诺当选路威酩轩集团董事长--并一直延任至今。

在确立了自己的领导核心后，阿诺尔开始了长达数十年、数十亿欧元的收购狂潮，一路收购了一家又一家公司。许多品牌彼时经营不善且过时，阿尔诺引入了革新，任命了新的管理层并聘请了年轻的设计师以改变局面。

成功的关键

据报道，阿尔诺在公司内部被简称为"B.A."。时尚评论家苏西·门克斯（Suzy Menkes）在1999年的《国际先驱论坛报》人物报道中称他为"标识之王"（Lord of the Logos）。她还指出了他当时和现在成功的关键。

"他的目标是与时代同步，保持现代感，让品牌讲一种通用的语言。"她写道。"阿尔诺坚持认为，在精简的公司结构中，保持每个品牌的个性和独特性是首要考虑的问题。"这一策略让每个品牌在保持一定程度独立性的同时，变得更加专业。

该集团一直致力于扩张，特别是通过其在亚洲市场业务的增长。亚洲是该公司最大的市场，其次是美国和欧洲。对于那些年轻的，经济实力不甚雄厚的购物者--公司通过光鲜亮丽的广告展示稍小一些，更便宜一些的商品来吸引和留住年轻人。

阿尔诺认为线上销售同等重要。一切都可以在线购得--路威酩轩也不例外，与此同时也不必担心失去品牌的专属性。现在，许多品牌都有了各自的网站和网店，也不再回避公开展示价格。

展望未来

如今，路威酩轩已成为家族企业。阿尔诺的五个孩子均在集团中任职。一头浓密灰发，阿尔诺总是衣着整洁，注重隐私，过着非常低调的生活。同事们也很少谈论他。唯一知道的是：他热爱网球运动、喜欢音乐并收藏艺术品。

他还拥有菲利普斯拍卖行（Phillips de Pury）多年。路易威登基金会于 2014 年在巴黎成立。由弗兰克·盖里(Frank gehry)设计的当代艺术博物馆是阿尔诺个人藏品的所在地，有朝一日会捐尽数赠给巴黎市。他还向慈善机构捐赠了数百万美元，并帮助重建巴黎圣母院。

眼下最大的问题是：下一步该怎么走？他的哪个孩子来接管公司？是已经有了候选人还是将由他们共同执掌呢？公司还在寻找接班人吗？竞争品牌如香奈儿、爱马仕、阿玛尼等仍活跃在市场上。阿尔诺创建的家族式奢侈品牌帝国的战略也启发了历峰集团（Richemont）和开云集团（Kering）等其他公司来竞相模仿。他们有可能会成为竞争对手--但那也将会是在由阿尔诺一手制定规则的领域与其竞争。

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