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Timothy Rooks
Timothy Rooks是记者和资深编辑，长期以来他一直寻找令人意外的故事，以及独特的新闻人物，以更好地解释这个世界如何运作。
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Timothy Rooks 的精选报道
美国经济真的在乎谁当总统吗？
在过去的15年里，与其他国家相比，美国的经济表现令人难以置信地强劲——增加了数百万个就业岗位，并迅速地从新冠疫情的震荡中复苏。美国经济真的需要“让美国再次伟大”吗？
经济
2024年11月4日
2024年11月4日
TikTok被迫“分家” 谁可能接盘？
美国总统拜登已签署TikTok剥离法案，要求字节跳动出售TikTok在美业务。DW研究了TikTok出售的可能性、谁有财力收购，以及收购这样一家社交媒体会遇到哪些障碍。
政治
2024年4月27日
2024年4月27日
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Timothy Rooks 的更多报道
欧盟需要担心与美国的贸易战吗？
欧盟需要担心与美国的贸易战吗？
随着特朗普再次当选美国总统，许多欧洲企业担心他承诺的关税浪潮可能会导致贸易战。是他们反应过度，还是欧盟需要做好更充分的准备？
经济
2024年11月13日
2024年11月13日
私人岛屿经营：过度旅游的解药？
私人岛屿经营：过度旅游的解药？
经营私人度假目的地，成为旅游行业的新趋势。这样做可以一举两得：既能挣得更多旅游收入，又能把游客从过度拥挤的地方转移开，避免若干旅游热门景点爆发的抗议浪潮。
经济
2024年8月25日
2024年8月25日
摆脱对台湾芯片依赖 美国能办到吗？
摆脱对台湾芯片依赖 美国能办到吗？
拜登迫切希望将先进的芯片制造技术引入美国，并愿意为此付出高昂代价。美国想利用《芯片与科学法案》，斥资数十亿美元吸引制造商。但他们能与台湾竞争吗？
经济
2024年4月28日
2024年4月28日
Temu在电商领域的艰难淘金路
Temu在电商领域的艰难淘金路
作为中国电商巨头拼多多的海外母公司，Temu平台已经席卷了世界上很多地区。虽然低廉的定价使其迅速占领了可观的市场份额，但是Temu也面临诸多挑战。
经济
2024年2月29日
2024年2月29日
全球最富有的女性是谁？
全球最富有的女性是谁？
法国化妆品亿万富翁弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）成为了首位身价突破1000亿美元女性。她是谁，她又是如何成为世界上最富有的女性的呢？
经济
2024年1月7日
2024年1月7日
来自中国的Temu：价格与风险孰轻孰重
来自中国的Temu：价格与风险孰轻孰重
中国购物应用Temu风靡全球，以价格低廉和直销方式吸引顾客。隐私、劳工标准和环境保护等抽象概念都会被眼前的低价碾压成粉末。
社会
2023年9月5日
2023年9月5日
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