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Timothy Rooks

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Timothy Rooks是记者和资深编辑，长期以来他一直寻找令人意外的故事，以及独特的新闻人物，以更好地解释这个世界如何运作。

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Timothy Rooks 的精选报道

图中显示美国总统拜登2021年在底特律通用汽车工厂发表讲话

美国经济真的在乎谁当总统吗？

在过去的15年里，与其他国家相比，美国的经济表现令人难以置信地强劲——增加了数百万个就业岗位，并迅速地从新冠疫情的震荡中复苏。美国经济真的需要“让美国再次伟大”吗？
经济2024年11月4日
美中关系将是任何想收购TikTok的买家无法回避的问题

TikTok被迫“分家” 谁可能接盘？

美国总统拜登已签署TikTok剥离法案，要求字节跳动出售TikTok在美业务。DW研究了TikTok出售的可能性、谁有财力收购，以及收购这样一家社交媒体会遇到哪些障碍。
政治2024年4月27日
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Timothy Rooks 的更多报道

特朗普威胁全面施加关税，欧盟做好准备了吗？

欧盟需要担心与美国的贸易战吗？

欧盟需要担心与美国的贸易战吗？

随着特朗普再次当选美国总统，许多欧洲企业担心他承诺的关税浪潮可能会导致贸易战。是他们反应过度，还是欧盟需要做好更充分的准备？
经济2024年11月13日
私人岛屿不再只是007电影中的大反派或希腊航运大亨的秘密藏身之地

私人岛屿经营：过度旅游的解药？

私人岛屿经营：过度旅游的解药？

经营私人度假目的地，成为旅游行业的新趋势。这样做可以一举两得：既能挣得更多旅游收入，又能把游客从过度拥挤的地方转移开，避免若干旅游热门景点爆发的抗议浪潮。
经济2024年8月25日
拜登政府希望将先进芯片制造技术本土化，为美国创造就业机会并减少对亚洲进口的依赖

摆脱对台湾芯片依赖 美国能办到吗？

摆脱对台湾芯片依赖 美国能办到吗？

拜登迫切希望将先进的芯片制造技术引入美国，并愿意为此付出高昂代价。美国想利用《芯片与科学法案》，斥资数十亿美元吸引制造商。但他们能与台湾竞争吗？
经济2024年4月28日
Temu在美国的营销口号：像亿万富翁一样购物

Temu在电商领域的艰难淘金路

Temu在电商领域的艰难淘金路

作为中国电商巨头拼多多的海外母公司，Temu平台已经席卷了世界上很多地区。虽然低廉的定价使其迅速占领了可观的市场份额，但是Temu也面临诸多挑战。
经济2024年2月29日
梅耶斯是首位身价突破1000亿美元大关的女性

全球最富有的女性是谁？

全球最富有的女性是谁？

法国化妆品亿万富翁弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）成为了首位身价突破1000亿美元女性。她是谁，她又是如何成为世界上最富有的女性的呢？
经济2024年1月7日
Temu在西方国家吸引了消费者，但也引发了争议

来自中国的Temu：价格与风险孰轻孰重

来自中国的Temu：价格与风险孰轻孰重

中国购物应用Temu风靡全球，以价格低廉和直销方式吸引顾客。隐私、劳工标准和环境保护等抽象概念都会被眼前的低价碾压成粉末。
社会2023年9月5日
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