更多中俄黑客瞄准德国 攻击所求为何？

德国IT行业联合会Bitkom指出，在德国，来自中国和俄罗斯的网络攻击越来越多。该机构主席霍雷德表示，攻击的背后往往是犯罪团伙，也有外国情报机构参与其中。有些黑客是为了勒索赎金，也有人想要对能源供应或医院等重要基础设施造成破坏。

（德国之声中文网）德国IT行业联合会Bitkom发出警告，来自中国和俄罗斯的黑客攻击越来越多。该机构主席霍雷德（Bernhard Rohleder）在周一（5月13日）德国电视二台ZDF的《晨间节目》（Morgenmagazin）中表示，俄罗斯的攻击数量在两年内翻了一番。此外，已知的来自中国黑客的攻击事件也增加了 50%。大约有80%的公司遭遇数据盗窃、间谍或破坏等攻击的影响。

德国内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser）和德国联邦刑事调查局BKA局长慕尼希（Holger Münch）周一公布了《2023 年德国网络犯罪形势报告》。德国联邦刑事调查局指出，来自海外或者未知地点的黑客攻击多年以来一直在增加。网络犯罪给德企造成的损失也一直在增加。Bitkom主席霍雷德表示：“仅网络攻击造成的损失每年就高达 1480 亿欧元……这是一个相当可观的数字。背后往往是有组织的犯罪团伙，也有外国情报机构参与其中。”他还补充说，对某些黑客来说，攻击的目的是为了勒索钱财，也有人则希望造成尽可能多的破坏，包括能源供应或医院等重要基础设施：“还有一些人，尤其是个人，只是想找点乐子。”

《2023 年德国网络犯罪形势报告》指出，勒索攻击是严重的威胁之一，犯罪分子会加密企业或公共管理部门的数据，以勒索赎金。2023年在德国有超过800家企业和机构报告了黑客勒索案件。报告写道：“警方数据库以及一些IT安全服务提供商的调查显示，2023年网络攻击无论是在数量和质量上都呈上升趋势。”涉及国外网络犯罪案件比去年增长了约28％。

德国媒体上个月报道，在中国大量投资的德国汽车制造商大众，大约十年前曾被网络黑客窃取数据，主要涉及汽车领域关键的传动技术。大众公司虽然证实，共有数千份文件被窃，但不愿进一步透露细节。德国电视二台引述的一位知情人士表示，技术专家循黑客的IP地址一直追溯到北京，线索指向同中国人民解放军接近的单位，但最终仍缺乏确凿无疑的证据。两家媒体所询问的专业人士，包括德国安全部门人士均认为，效力于中国政府的黑客窃取大众公司数据的可能性非常高。在回应德国媒体的问询时，中国驻德国大使馆否认黑客事件与中国有关，称这样的联系是“美国和其他西方国家一些人散布的传言和不实信息”，并称中国谴责任何形式的网络间谍活动。

黑客大举盗窃德国政客数据 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社等）

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