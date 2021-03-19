 昔日顾问的逆袭：卡明斯猛爆约翰逊“黑料” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2021

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时政风云

昔日顾问的逆袭：卡明斯猛爆约翰逊“黑料”

“唐宁街10号一团混乱”：英国首相前特别顾问卡明斯近期大爆约翰逊的黑料，更指其防疫不力导致不必要的死亡。周三他出席英国议会下院听证会，对针对约翰逊的多项指控进行回应。

Grossbritannien London | Rücktritt | Dominic Cummings

2020年11月13日，卡明斯离开唐宁街10号

（德国之声中文网）英国首相约翰逊的前特别顾问多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）周三在英国议会下院接受质询。这回至少他没穿着连帽衫参加听证会，而是身着白色衬衫，挽起袖子，看起来异常放松。卡明斯作为约翰逊曾经的“首席军师”，因为傲慢自大、脾气暴躁以及不同寻常的衣着风格闻名，过去还被认为是唐宁街的“幕后统治者”。

Dominic Cummings sagt vor Mitgliedern von Unterhaus-Ausschüssen des britischen Parlaments aus

5月26日，卡明斯出席英国议会下院听证会

卡明斯曾成功推动了最初的英国脱欧运动，自此之后一直被认为是出色的政治战略家。据称他对约翰逊具有超然的影响力。

不过据他本人所称，实际情况或许并非如此。在英国议会下院长达数小时的“新冠危机的教训”听证会上，卡明斯声称约翰逊不肯听从他的良好建议，反而让唐宁街陷入混乱及无能的境地。

延伸阅读：英首相被指控挪用政党捐款支付官邸装修费用

“对于我的错误感到抱歉”

卡明斯首先承认：“顾问、部长和我都以失败告终。” 他对于政府处理新冠危机的方式深表遗憾：“我想向那些不必要死亡的人的家属说，我对政府以及我自己所犯的错误感到抱歉。”

卡明斯称，他应该更早就采取行动：“公众最需要我们的时候，政府却失能。”

他接着挥出重拳表示：“一个让人民只能在约翰逊和科宾之间做选择的系统是严重脱轨的。” 他还指出，让他拥有如此庞大的权力是“疯狂”的，而约翰逊至今还掌握着这些权力更是疯狂。“英国有成千上万的人可以领导的更好。”

Großbritannien London | Boris Johnson am britischen Parlament

卡明斯曾是英国首相约翰逊的首席顾问

与昔日心腹反目？

这难道是约翰逊与昔日心腹反目成仇，遭到对方捅刀？约翰逊前幕僚摇身一遍成为复仇者不断爆“黑料”已经成为英国媒体几周来引颈期盼的大戏。卡明斯承诺会将所有的备忘录和电子邮件交给委员会，以厘清为何英国两次下令封锁的时机都过晚，以及为什么去年有超过10万人死于新冠疫情。

根据非正式估计，算上在家中和养老院里未经确诊的病亡者，英国去年的死亡人数甚至高达15万人。在2020年第一波新冠疫情爆发时，40%的新冠病亡者是养老院住户。

“首相做出了错误的决定，犯了错后又急转弯。” 卡明斯还指出，英国卫生大臣汉考克必须负上很大一部分责任。他称汉考克是一名“连环骗子”，其“犯罪、可耻的行为”造成了庞大的伤害。

卡明斯指称，英国的卫生部门还指示让老年病患出院以腾出床位，政府甚至声称已经为其进行检测。“在养老院种没有防护衣、口罩，也没有给工作人员测试。所有承诺都是谎言。”

他表示，新冠危机的真正问题是，首相约翰逊每天都会改变主意，他“就像在超市中的购物车，从走道的一侧猛撞道另外一侧”，而且长时间低估了疫情。

Großbritannien Dominic Cummings Proteste

卡明斯的连环爆料引起部分英国人的不满，称其“一派胡言”

群体免疫的错误道路

卡明斯指出，在疫情的第一阶段，政府的首要目标是保护经济。直到统计学家提出，若继续放任病毒传播以达到群体免疫，死亡人数可能达到50万，政策才开始转向。

据传在去年秋天第二次封锁时，约翰逊曾在办公室中发表了臭名昭彰的言论称，宁可尸体堆积成山也不再下令封城。卡明斯在听证会上证实，约翰逊确实说过这番话。

不过卡明斯对于约翰逊的诸多劣评也令人疑惑，为何他能忍受担任约翰逊顾问长达一年半之久？

英国反对派要求在此次的听证会后成立调查委员会，彻底调查政府的失职。此外还应公开卡明斯提供的内部备忘录和邮件。毕竟人们想看的是证据，而不是夸夸奇谈。

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