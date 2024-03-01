 德语媒体：西线静悄悄-为何许多西方企业不再向中国投资 | 媒体看中国 | DW | 01.03.2024

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德语媒体：西线静悄悄-为何许多西方企业不再向中国投资

一名在中国生产30年的德国中型企业主说，如今"整个氛围不对了"。一方面，投资条件鲜有改善；另一方面，中国经济形势堪忧。不过，也有大企业经理人认为，他们比中国问题专家更聪明。

China verabschiedet Gesetz zur Abwehr ausländischer Sanktionen

外商曾带来资金和技术，但如今，中国的形势却十分严峻

（德国之声中文网）《资本》杂志写道："宝马和巴斯夫是少数还让习近平高兴的西方企业。"

文章写道：外商直接投资的统计数据在中国具有高度的政治敏感性，目前是这样的德国大型项目让这一数字勉强看得过去。但总体而言，西方企业几乎不再向中国注资。

文章引述华盛顿荣鼎集团合伙人黑恩曼（Tilo Hanemann）说，在中国投资的风险与收益的比例发生不利的变化。而这其中有许多因素：政治风险继续上升、成本上升、竞争者数量增加、增长前景疲弱。此外，越来越多的美国以及也有来自欧洲的企业抱怨法律上的不确定性，比如新的间谍法让任何获取合法信息的行为也具有风险。

文章写道，特别是中小企业越来越不愿意对中国新增投资。"只有少数大企业全力出击：据荣鼎集团的中国专家计算，2018-2021年，巴斯夫、宝马、戴姆勒和大众汽车占到了所有欧洲直接投资的34%。"

文章写道，中国国家主席习近平上台以来，双方的不信任增加。特别是美国大幅限制了对中国高科技产品的出口。尽管仍有许多企业将在中国的盈利用于在当地投资，但几乎不再向该国注入新的资金或者尖端的技术。

文章写道，尽管中国总理李强在达沃斯世界经济论坛强调，中国是一个值得信任的国家，"但除了一些更多是表面化的对迄今政策的纠正之外--比如放宽签证规定，欧洲驻北京商会认为，没有看到值得一提的真正改善投资条件的具体步骤。"

房地产危机、金融体系坏账的消息则让上海等地的外商社群日益感到疑虑。文章引述一名在中国生产30年的施瓦本中型企业主说："整个氛围不对了。"过去，他曾公开就中国表态，但如今不愿让媒体公开其姓名。他对《资本》杂志表示，他所在的行业每额外投资1分钱都会再三考虑。

文章写道，了解中国的行家对中国官方数据以及领导人的表态也几乎不再相信。"尽管政府总理李强在达沃斯高调宣布增长率为5.2%，但几乎所有独立专家都认为这远远高于实际情况。比如荣鼎集团估计2023年的增长率仅为2-3%。而今年的增幅预计也类似。"

中国的股市反映出糟糕的前景。"中国人也不再投资股市，因为已经因房地产损失了大笔钱，目前也不期待形势会好转。"

文章写道，经济学者、美国前财长萨默斯（Lawrence Summers）称，目前在目前的停滞阶段，新增直接投资通常也是"没有意义的"。

"但一些德国企业经理人认为自己比几乎所有中国专家都更聪明，--比如大众总裁布鲁默（Oliver Blume）。2023年底，他令习近平高兴地宣布一项新的大规模投资：为扩大与中国企业'地平线'（Horizon Robotics）共同研发软件投入20亿，特别是人工智能方面。"

德国汽车制造商落后了吗?

美国调查中国联网汽车

美国总统拜登周四下令调查中国联网汽车。《商报》引述美国政府一名高级别官员称，中国电动汽车对美国国安全构成威胁。这包括在中国以及中国企业在墨西哥等国生产的车型。

《商报》引述这名官员称，在中国市场，美国汽车制造商被迫使用中国车用软件以及中国地图服务。拜登称，美国也有权采取限制措施。

文章写道，除国家安全考虑外，美国也有经济上的忧虑。美国政府担心中国现代化和廉价的汽车会充斥美国市场，可能将本土制造商挤出去，就像过去在钢铁行业那样。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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