德语媒体：从电动汽车价格战看中国经济

（德国之声中文网）《斯图加特新闻报》评论说，中国电动汽车价格战还将会延烧到德国。

评论写道："…中国领先的制造商比亚迪部分汽车售价低于成本。这是着眼于未来的赌博--寄望于高昂的电池价格很快就能大幅下降。如果现在不跟风，到时候就可能失去客户。因此，继特斯拉之后，大众也祭出跳水价，以便不在中国竞争对手后面落得更远。大众小型车ID.3基础版在中国现在售价仅合15000欧元，比德国便宜约25000欧元。"

评论预计，通过降价打折排挤对手的这场竞争很快会来到德国，特别是小型车。"（中国竞争对手）想要通过有竞争力的技术和低价在德国本土市场上与德国车商一决高低。这对经济界来说听上去是威胁，对顾客来说倒颇有吸引力。"

即便是中国电动汽车市场如今也不再是过去三位数的年增长率

见微知著

《南德意志报》报道说，对汽车业来说，当前情况十分危险。"因为一旦顾客习惯了价格不断下跌，那他们将观望并推迟购车，--因为总可能出现更便宜的。很快，汽车制造商可能就不再有资金，就必须减产、减薪，甚至关厂辞退员工。"

文章说，中国整体经济情况从电动汽车价格战就可见一斑。

文章写道："西方国家对抗的是顽固的高通胀，中国对通缩的忧虑则不断增加。由于本土需求疲弱，6月，消费者价格同比没有上升，这是2021年初以来的头一次。…与此同时，制造业价格甚至同比下降了5.4%，是2015年以来降幅最大的一次。"

文章引述专家分析说，中国真实地面临着通缩的风险。"政府原本希望清零政策终结后，经济会自动复苏。然而，与中国民众交谈，会感受到社会各阶层都存在悲观和不安感。房地产价格下降。出口行业受德国、欧元区等重要市场经济疲弱的影响。…唯一的好消息是在服务业，在疫情封锁下该行业受冲击最大。如今人们重新开始旅游，但花的钱也比疫情前少。"

上海已成电动之城

文章写道，中国政府的调控空间并不大。"国有银行的盈利水平降低到危险的程度，不能不加选择地发放贷款。与此同时，许多地方政府在昂贵的新冠措施后过度负债。"

文章引述业界人士称，预计政府未来数月会提高基建开支、放松购房限制。至于是否会生效，还须拭目以待。

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