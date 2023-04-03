德国电动车在中国市场步履蹒跚

（德国之声中文网）中国民众对德国品牌的电动汽车有着怎样的看法？德广联记者在北京街头随机采访了一些市民，他们的回答会让德国车企的高官们揪心不已："电动汽车必须要有亮点，但是德国大众却没让我看出有什么亮点。""德国人的燃油车很不错。我也想买德国的电动汽车，但是目前为止它们还不怎么好。"还有一名路人说，她不觉得德国品牌的电动车有赶超的希望。

很显然，德国车企的电动汽车没能在中国市场继承其燃油车型的良好声誉，只有售价10万欧元以上的豪华车型是例外。在这个今年预期销量1000万辆、且还在加速增长的电动车市场，到底是什么原因导致德国车企表现低迷？

中国厂商长城汽车的欧洲区发言人埃德曼斯多夫(Philipp-Maximilian Kemmler-Erdmannsdorffer)指出，德国厂商面临的一大问题就是产业链分工："在中国，电池和汽车都是同一家企业生产的，在德国却不是这样。德国厂商对电池供应商的依赖度非常高，这就造成了各种各样的供应瓶颈。"

中国电动汽车挺进欧洲市场

汽车也要像手机一样"多功能"？

相比电池供应，数字化很可能是德国厂商面临的更严重问题。中国消费者在社交网络上时常抱怨电动汽车的严重软件故障，比如有些德国品牌电动汽车会突然出现中控黑屏。德国大众等厂商近年来一直在许诺尽快解决这些问题。

熟悉中国市场的德国汽车专家希伯特(Jochen Siebert)在接受德广联采访时指出，如今的汽车必须要像手机一样地"多功能"，"但是德国大众、奔驰并没能做到这一点。"他认为，德国厂商已经错过了这波潮流。

中国车企时常会在其车型中提供卡拉OK等花哨功能，这对于老牌德国厂商而言几乎是不可想象的。蔚来汽车等中国新兴厂商还为其产品内置了智能助手，能够自动化地开启座椅按摩等功能。

德国人会购买中国电动车吗？

德国厂商面临重压

目前，蔚来汽车已经在欧洲市场销售。该公司欧洲业务负责人张晖对德广联表示，要想在电动汽车市场上生存，就必须要增加客户的品牌粘性。他透露，目前销售了约30万辆汽车，而蔚来汽车的APP下载量已经达到400万次，"软件的日活跃用户数量已经突破了40万。"

这为汽车厂商开启了一篇巨大的新天地，他们能够更直接地接触消费者，而传统的汽车经销商则受到了挤压。对于更加依赖传统经销商的德国汽车而言，这并非好消息。

在中国市场，德国车企还面临着许多其他压力：中国政府已经在2022年底取消了原有的电动车补贴计划，而电动车产量最低配额制度也已经在几年前开始推行。与此同时，美国厂商特斯拉也在中国市场大举降价。

汽车专家希伯特说，整个中国市场正在振荡中，德国厂商必须尽快解决自己的问题。长城汽车的欧洲区发言人埃德曼斯多夫则说："列车员已经吹哨了，德国厂商好歹跳上了火车，但是必须抓紧时间奋力追赶，才能保持国际竞争力。"

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