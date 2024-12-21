德国大众许诺不关厂但会裁员3.5万

经过艰苦谈判，大众与工会最终达成协议，不会关闭工厂，但将在未来对德国业务全面改革,包括裁去3.5万员工并大幅削减产能。

（德国之声中文网）本周五（12月20日），德国大众汽车与劳工代表就削减成本措施进行的马拉松式谈判终于取得突破，尽管最终将裁去数万个工作岗位，但双方都将达成协议视作一场胜利。

尽管德国金属行业工会（IG Metall）表示，员工担心的大规模非自愿裁员和工厂关闭已经避免，但大众汽车表示，仍计划以“对社会负责”的方式，至2030年裁去逾3.5万个工作岗位，以重新获得竞争优势。

大众品牌负责人舍费尔（Thomas Schäfer）表示：“在谈判中，我们有三个优先事项：减少德国工厂的过剩产能，降低劳动力成本，以及将研发成本降低到具有竞争力的水平。我们在这三个问题上都达成了可行的解决方案。”

与此同时，大众将大幅削减其在德国工厂的产能，减产超过70万辆汽车。“这是艰难的决定，但也是为了未来的重要决定，”他补充道。

劳工代表回应

德国金属行业工会谈判代表格雷格（Thorsten Gröger）承认，一些达成的妥协是“痛苦的”，包括在几年内将削减数万个岗位，但无论如何，最坏的结果已然避免，例如对德国员工实施全面减薪10%。

大众汽车工会委员会主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）对协议持积极态度：“工厂不会被关闭，没有人会因运营原因被裁员，从长远来看，公司集体协议将得到保障。”

据卡瓦洛透露，与管理层达成的协议包括至2030年底的工作保障，尽管在薪酬方面，劳工代表在集体谈判中做出了一些让步。

政府回应

德国总理肖尔茨对达成的这一集体协议表示欢迎，称其为“良好的，对社会负责任的解决方案”。

“对于大众汽车的员工来说，这不是一个容易的时期，”肖尔茨在一份声明中表示。

经济部长哈贝克则表示，每一个被裁去岗位都是一个损失。“我们现在必须共同努力，重塑并增强汽车行业的竞争力，同时为电动车的推广注入新的动力。”

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艰难谈判

对大众汽车来说这也是艰难时期。有关薪酬和工作保障的谈判断断续续进行了数周。最新一轮谈判从周一开始进行，在汉诺威市北部的一家酒店内，谈判持续了70多个小时。

据德国金属行业工会称，这场艰难卓绝的谈判也是大众历史上最长的一次。大众高管表示，作为欧洲最大的汽车制造商，大众财务业绩令人失望，而德国高昂的劳动力成本是原因之一。来自中国的激烈竞争以及向电动车转型的困难，则进一步加剧了这一状况。

大众公司高管指出，需要更高的利润率以保持大众核心品牌的竞争力，并为必要的投资提供资金。谈判于今年9月开始时，大众在德国10家工厂中有3家面临关闭风险。

为向公司施加压力，德国金属行业工会于12月组织了为期两天的工厂罢工。据工会称，共有9个工厂的约10万名员工参加了罢工。工会当时承诺，倘若在圣诞假期前未能达成协议，将在新的一年举行更长时间的罢工。

（德新社）

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