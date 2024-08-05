奥迪与上汽合作 新款车型放弃传统四环标

据知情人士透露，大众子公司奥迪与中国合作伙伴上汽共同开发的新款车型将不采用传统的奥迪四环LOGO。奥迪做出这一决定的原因是什么？

（德国之声中文网）据知情人士透露，德国大众汽车子公司奥迪与中国合作伙伴上汽共同开发的新款车型将在今年11月亮相，不过这一新系列将不采用传统的奥迪四环LOGO。此举旨在将中国开发的电动车与德国开发的现有项目区分开来。

奥迪拒绝发表置评。上汽则表示，联合开发的电动汽车是“真正的奥迪车，拥有纯正的奥迪基因"。

奥迪与上汽在今年五月达成了广泛的合作协议，奥迪希望通过这次合作加快开发速度，首批车辆预计将在明年上市。初步计划推出B级和C级的三款小型车型。据一位知情人士透露，到2030年，车型可能会增加到九款。根据新浪科技，这个针对中国市场推出的全新新能源汽车系列Purple，将会搭载宁德时代的电池技术、Momenta的自动驾驶辅助系统（ADAS）以及智己汽车的电气架构。

奥迪和大众最初对中国电动汽车市场的迅速崛起措手不及，现在他们希望通过与合作伙伴的协作重新赢回市场份额。为此，大众还与中国汽车制造商小鹏达成合作协议，计划在2026年推出首批两款中档车型。

咨询公司普华永道思略特7月末发布的一份报告指出，今年第二季度，中国本土生产的汽车已占到该国总销量的近65%，与2019年夏天相比增加了逾四分之一。报告称，这主要归功于电动汽车的市场份额增加，包括纯电动和各种混合动力汽车。



（路透社等）

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