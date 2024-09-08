大众CEO:节约势在必行 左翼党主席:请退还股息

大众CEO:节约势在必行 左翼党主席:请退还股息2024年9月8日
（德国之声中文网）大众汽车（Volkswagen）集团计划进一步扩展缩减计划。该集团首席执行官奥博穆（Oliver Blume，又译为布鲁姆）在接受《周日图片报》（Bild am Sonntag）采访时指出，大众目前的经济状况已经“敲响了警钟”。尤其对于集团核心品牌VW来说，情况已经严峻到“不能让一切像过去那样继续下去了”。
奥博穆强调，欧洲市场的汽车销量日益减少，与此同时在亚洲市场又有越来越多的新兴竞争对手涌现。“蛋糕越来越小，而分蛋糕的人却越来越多”，他指出，整个欧洲汽车工业正面临着一个前所未有的局面。
不过他也强调，大众仍然会坚守德国这个生产基地，不会出现像砍伐森林那样的大面积裁员。“我们有很多员工，从爷爷那一辈就在大众工作了。而我希望，他们的孙辈也还能够在这里工作。”
这家欧洲最大的汽车制造商此前曾经宣布，由于财政困境日益加剧，将会在核心品牌VW继续收紧现有的节约计划，甚至不排除关闭德国工厂的可能。
来自政界的批评
德国左翼党主席威斯勒（Janine Wissler）则要求大众集团的股东返还股息分红。“像大众这样一家在过去一整个财年向股东支付了45亿欧元红利的大集团，居然现在说存在50亿欧元的财政缺口，所以无法避免关闭工厂和裁撤员工，这简直是令人难以置信的卑鄙。”
她对《莱茵邮报》（Rheinischen Post）表示，如果大众需要钱，那么像保时捷-皮耶希家族（Porsche-Piëch）应该返还他们得到的巨额红利。“不能让员工以及最终是纳税人为多年的管理不善买单，而股东却继续中饱私囊。”
社民党主席艾斯肯（Saskia Esken）则批评大众高层多年来没有重视电动汽车这个发展趋势，同时又过度依赖中国。而恰恰是中国市场现在完全转向电动化，大众在那里已经失去了优势。艾斯肯对《商报》（Handelsblatt）表示：“这些问题我们单纯用政治措施是无法解决的。”她也排除了联邦政府出资救助的可能性：“联邦财政预算的行动空间不大。”
（德新社）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。