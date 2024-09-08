大众CEO:节约势在必行 左翼党主席:请退还股息

“蛋糕越来越小，而分蛋糕的人却越来越多”——大众首席执行官对媒体表示，该集团计划采取更激进的节约措施。德国左翼党领袖则批评大众让员工和纳税人为企业高层的管理不善买单，并要求大股东退还股息分红。

（德国之声中文网）大众汽车（Volkswagen）集团计划进一步扩展缩减计划。该集团首席执行官奥博穆（Oliver Blume，又译为布鲁姆）在接受《周日图片报》（Bild am Sonntag）采访时指出，大众目前的经济状况已经“敲响了警钟”。尤其对于集团核心品牌VW来说，情况已经严峻到“不能让一切像过去那样继续下去了”。

奥博穆强调，欧洲市场的汽车销量日益减少，与此同时在亚洲市场又有越来越多的新兴竞争对手涌现。“蛋糕越来越小，而分蛋糕的人却越来越多”，他指出，整个欧洲汽车工业正面临着一个前所未有的局面。

不过他也强调，大众仍然会坚守德国这个生产基地，不会出现像砍伐森林那样的大面积裁员。“我们有很多员工，从爷爷那一辈就在大众工作了。而我希望，他们的孙辈也还能够在这里工作。”

德国大众30年来未有：员工金饭碗不再 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

这家欧洲最大的汽车制造商此前曾经宣布，由于财政困境日益加剧，将会在核心品牌VW继续收紧现有的节约计划，甚至不排除关闭德国工厂的可能。

来自政界的批评

德国左翼党主席威斯勒（Janine Wissler）则要求大众集团的股东返还股息分红。“像大众这样一家在过去一整个财年向股东支付了45亿欧元红利的大集团，居然现在说存在50亿欧元的财政缺口，所以无法避免关闭工厂和裁撤员工，这简直是令人难以置信的卑鄙。”

德国左翼党主席威斯勒：缺钱是吗？让大股东退还股息分红！ 图像来源: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

她对《莱茵邮报》（Rheinischen Post）表示，如果大众需要钱，那么像保时捷-皮耶希家族（Porsche-Piëch）应该返还他们得到的巨额红利。“不能让员工以及最终是纳税人为多年的管理不善买单，而股东却继续中饱私囊。”

社民党主席艾斯肯（Saskia Esken）则批评大众高层多年来没有重视电动汽车这个发展趋势，同时又过度依赖中国。而恰恰是中国市场现在完全转向电动化，大众在那里已经失去了优势。艾斯肯对《商报》（Handelsblatt）表示：“这些问题我们单纯用政治措施是无法解决的。”她也排除了联邦政府出资救助的可能性：“联邦财政预算的行动空间不大。”

（德新社）

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