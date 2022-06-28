大众总裁：没有对华业务，德国通胀将更严重

（德国之声中文网）德国汽车制造商 大众公司首席执行官迪斯（Herbert Diess）强调了中国市场对德国经济的重要性。接受新闻周刊《明镜》（Spiegel ）采访时他认为，在德国，人们严重低估了 “中国给德国繁荣带来的贡献。”他指出，如果与中国脱钩，德国的情况“看起来将完全不同”，经济增长、繁荣和就业机会都会受到影响。《明镜》在本周四（6月30日）发表的这篇采访中，迪斯表示：“如果没有与中国的业务往来，通货膨胀将进一步加剧。因此我们需要更多的对话。”

自从中国当局被指控在新疆设立“再教育营”、并且以促进就业的名义进行强制劳动以来，大众汽车等在新疆地区设厂生产的德国企业就屡遭诟病。据《明镜周刊》披露，德国联邦政府已经拒绝为大众在华的新投资项目提供担保。

德国专注中国议题的网络媒体China Table委托位于柏林的民意调查机构Civey所做的一项调查显示，67%的受访者支持大众公司关闭新疆工厂。

《新苏黎世报》援引大众首席法律专家多斯（Manfred Döss）表示：“在乌鲁木齐的工厂，没有迹象显示存在对工人的胁迫。”接受这家报刊采访时多斯说：“ 在新冠危机之前，乌鲁木齐的工厂有600名员工，其中近30%员工是自维吾尔等少数族裔。在危机的背景下，工厂员工减少，我们不知道有员工在胁迫下在那里工作。同时，他们的宗教也得到尊重。他们当然可以在工厂进行祈祷，也尊重他们的饮食习惯。”

观看视频 03:25 大众新疆设厂 有什么见不得人？

接受《明镜》采访时，迪斯也回应了新疆问题：“我们一直在思考设置在新疆的工厂。它是2012年，在我担任首席执行官之前成立的。有着良好的愿景，中国政府想让一个不发达地区工业化，我们想成为其中的一部分。我一直关注着这里，并派我们的许多经理去那里，以确保那里的一切都井然有序。时至今日，我认为我们应该留在那里，因为撤出的选项没有任何用处。” 他承认自己还没有亲自去过这家工厂，疫情推迟了他的中国之行，不过他计划尽早与中国业务负责人布兰德斯塔特（Ralf Brandstatter）一道前往新疆工厂。面对“确保人权在工作中不被侵犯？”的问题他回应说：“我每年都会从合资伙伴那里得到几次关于这方面的信息。最近一次我们就这个问题的交流是在上周。有30%的少数族裔在工厂工作，我们在那里有法律保障，有祈祷室。我们可以确保那里不存在强迫劳动。”

中国既是大众汽车的重要生产基地、供货方，也是其极其重要的销售市场。尽管受到疫情、乌克兰危机等因素的影响，中国经济有所降温，德国大众依然相信中国会是全球经济的重要增长引擎。今年5月末，大众首席执行官迪斯就强调表示：“尽管中国如今已经是全球最大的汽车市场，但是按照人口比例，中国的人均汽车销量依然相对较低，每千人汽车拥有量仅在250-300辆之间，德国的这一数字是600，美国更是高达800，仅看这一组数字，就能得出结论：中国仍将是全球最为重要的增长市场。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。





（法新社，《明镜》等）



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