大众前CEO文德恩因“柴油门”丑闻接受审判

本周二，大众汽车集团前董事长文德恩（Martin Winterkorn ）出庭接受与大众“柴油门”相关的案件审理。检方指控他犯有商业欺诈、市场操纵和虚假陈述等罪名。他委托的律师对外表示，他既不是大众汽车“柴油门”问题的“主要被告”，也不是“主要责任人”。

（德国之声中文网）在针对大众柴油门丑闻的刑事诉讼中，大众汽车集团前董事长文德恩（Martin Winterkorn ）否认了针对他的指控。本周二（9月3日）文德恩在布伦瑞克法院庭审开始前通过律师对外表示，他既不是大众汽车“柴油门”问题的“主要被告”，也不是“主要责任人”。仅凭他当时担任大众公司首席执行官的职位，并不能证明让他对柴油发动机问题的所有方面负责。 律师表示：“我们的委托人没有欺骗、伤害任何人，没有故意蒙骗资本市场，让投资者受到伤害，也没有向调查委员会撒谎。”

检察机构指控77岁的文德恩犯有商业欺诈、市场操纵和虚假陈述等罪名。此外，据称他在2015年未能及时向资本市场通报大规模操纵柴油机排放事件。如果罪名成立，文德恩将面临罚款或监禁。

文德恩和大众汽车的另外4名高管实际上应该在2021年接受审判。然而，由于健康原因，针对他的案件被推迟。

2015年，在美国国家环境保护局（EPA）的压力下，大众汽车承认其使用软件操纵了柴油机排放值。这确保了发动机在测试台上满足氮氧化物限值，但在道路上排放的尾气全都超标10至40倍。

该丑闻引发了大量诉讼。 2023年6月，大众子公司奥迪前负责人施塔德勒（Rupert Stadler）被慕尼黑地方法院判处缓刑并处以数百万美元罚款。

（路透社）

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