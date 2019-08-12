全球汽车行业陷入销售危机

（德国之声中文网）“所有重要的销售市场都在萎缩。这导致价格压力增大，利润减少。此外，企业还必须对自动化驾驶以及电动车领域进行高额投资”，企业咨询公司安永的机动车及交通领域负责人康斯坦丁·加尔（Constantin Gall)对该公司一份最新报告这样总结道。

汽车工业现在面临的问题并不完全是自身的原因，而是现在的市场环境越来越艰难复杂。“全球汽车工业现在处于销售危机、盈利危机，这首先是经济不景气造成的。”

安永对全球16家最重要的汽车生产商进行了调查，包括宝马、戴姆勒和大众集团。

营业额上升、利润下降

调查显示，由于越野车（SUV）畅销，大部分公司营业额都有所上升。其中德国汽车生厂商的营业额增长5.2%，排名第一。其次是法国生产商，增长4.7%。美国生厂商和日本生厂商的营业额分别下降3%和1.3%。总体而言，被调查的汽车生厂商整体营业额创下新纪录，增长1.3%。大众夺今年第二季度营业额之冠，其次是丰田。

但是，尽管营业额增加，销售的汽车数量却在减少。美国生厂商减少9%，法国生厂商减少10%。大众减少2%。除了宝马外，几乎所有的德国汽车生产商销售的汽车数量都在减少。但日本汽车制造商三菱、本田和丰田销售的汽车有所增加，其中丰田增加4%。

唯一销售业绩较好的是大块头大马力的越野车



德国生产商情况还不错

尽管利润整体不佳，但德国汽车在全球仍然很受欢迎，因为比起美国和法国的竞争对手，德国汽车销售数量虽整体有所下滑，但幅度很小。安永报告认为，德国汽车销售数量下滑的原因是有些型号货源不足以及型号的变化。报告预测下半年的销售量完全可能出现增长。此外，德国汽车生产商利润减少主要是基于一次性的影响因素：这些制造商从账目中大规模清除了以前的负担。过去几年里，柴油门、垄断指控、召回安全气囊有缺陷的车辆都导致利润滑坡。“

库存增加

安永的合作伙伴彼得·富斯（Peter Fuß)指出，汽车生产商现在将面临一个新问题。销售低迷将导致生产过剩。“中国市场的萎缩让一些供应商措手不及。这不符合许多企业寄希望于增长的乐观预期。”

彼得·富斯认为，当前情况暂时不会改变，相反，中国的情况会越来越不好。法国和美国制造商现在对此感受强烈，今年第二季度，它们在中国市场的销售量分别降低14%和55%。

彼得·富斯估计，英国硬脱欧越来越有可能，这将给欧洲销售市场带来沉重一击，而中国也令人忧心。“尽管市场疲软，德国汽车制造商目前情况还不错。但是，如果中美贸易战继续升级，德国汽车工业感受就会更明显了。”

安永机动车及交通领域负责人康斯坦丁·加尔强调，汽车行业真正的挑战还在前面。“今后几年将重新洗牌。更严格的排放规定和电动汽车的推进将带来从未有过的变革，不是所有企业都能经受住这场考验。”

他认为，今后的趋势将是更广泛的合作：“只有这样才能在今后的投资中降低巨额费用和风险。无论如何，我们才处于淘汰赛的开始。”