 何时该用抗生素？-学问大了 | 科技环境 | DW | 01.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

何时该用抗生素？-学问大了

许多医疗人员对抗生素治疗并不是全盘了解。抗生素并不能杀死病毒；再者，错误使用抗生素，还会帮助细菌具备抗药性。

Klinische Mikrobiologie Immunologie Hygiene Petrischale (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

（德国之声中文网）

什么是抗生素？

抗生素是能将细菌及其它微生物杀死（杀菌抗生素）或阻止其继续增生（抑菌抗生素）的药品。它是细菌及真菌的天然代谢产物，盘尼西林（青霉素）便是一例。部分霉菌可以制造出青霉素以抵抗细菌攻击。其它抗生素则是在实验室中设计或经过化学修改，以增加其效果。抗生素又可分为窄谱抗生素与广谱抗生素，前者针对特定病原体，后者则可用于对抗许多细菌。

抗生素如何起作用？

通过抗生素杀死细菌或抑制其生长，能增强身体的防御系统。抗生素的主要作用之一是攻击这些微生物的细胞壁以及代谢功能。例如盘尼西林能阻碍细菌的细胞壁合成。病原体细胞壁破损后便失去生命力，最终破裂而死。

其它种类抗生素则能阻止原生动物制造维持生命所需的蛋白质，或是阻挡细胞壁中的物质转运机制，由此打破细胞的自然平衡。还有一些抗生素能破坏病原体增生。经过一段时间后，剩余的原生动物会死亡，新的原生动物无法生成。但这一切效用只发生在细菌上，抗生素无法对抗病毒。

该何时使用抗生素？

流鼻涕、咳嗽、嗓子疼、发烧：由于许多疾病初发时症状相似，难以判定究竟是病毒或细菌引发。多数感冒及流感是由病毒引起，所以服用抗生素无法起作用。

如果细菌通过弱化的免疫系统侵入人体并在体内增生，此时抗生素就能发挥作用。若不及时治疗此类症状可能引发炎症，甚至造成器官永久损伤。肺炎、扁桃腺炎、膀胱炎或脑膜炎多数都是由细菌引起，此时就有必要使用抗生素。为了抑制细菌的耐药性，应该在绝对必要的情况下才用抗生素，而且每次疗程都不应提早中断，否则可能让存活的细菌找到机会产生对抗生素的耐药性。

Erkältung (picture-alliance )

大多数感冒是由病毒引起的，使用抗生素无效

为何许多抗生素药效不再？

医生通常会直接开抗生素药给受到细菌感染的病人。不过大量使用抗生素往往会使药品不再有效，因为细菌很快会适应抗生素，并且发展出对抗生素的抵抗机制。

例如细菌会制造能切割抗生素分子的新蛋白质，使抗生素无法发挥作用；细菌也可能改变其细胞壁，让抗生素无法到达细胞内部。病原体还经常会改变抗生素停靠的目标结构：比如细菌会制造出另一种蛋白质，在细胞中接手原蛋白质的功能，而且不受抗菌物质的影响。

一旦细菌找到对付抗生素的途径，就会将改变后的遗传物质传给后来者。细菌甚至通过接触就能交换遗传物质。如此一来，细菌的耐药性会不断扩大。常见的情况是病原体同时能抵抗多种抗生素。

据世界卫生组织统计，每年全球约有70万人死于抗生素耐药性感染。

备用抗生素？

当出现抗生素耐药性或严重感染症状，还有最后手段是采用所谓的备用抗生素，但医生只在病情严重时才会开此药。由于此类抗生素鲜少被使用，细菌还未有机会发展出抵抗此种物质的防御机制。但备用抗生素并不比常规抗生素更好。它们通常效用较低、耐受性较差或有更多副作用，因此只在紧急情况下才会采用备用抗生素。

据世界卫生组织指出，粘杆菌素（Colistin）是最重要的备用抗生素之一。粘杆菌素是一种极为古老的抗生素，数十年来由于强劲副作用几乎不被使用。世界卫生组织表示，粘杆菌素作为备用抗生素应尽可能少被使用，如此才不会失去药效。

但实际上备用抗生素非常频繁地被用于大规模动物饲养中。许多医生认为在动物身上使用此类抗生素问题非常严重。

为何不开发新抗生素？

不断开发细菌不认识的新药是长期对抗并战胜细菌的唯一途径。尽管如此，目前各大制药厂对于新抗生素的研究明显减少。原因在于开发新抗生素需要投入数亿欧元。在成功取得药品许可后，还得支付制药和营销成本。

此外，一般服用抗生素的时间只需要数日。如果新抗生素只是在紧急情况下被采用，制药厂几乎无法获利。对于大型制药厂而言，研究抗癌或慢性病药物更有利可图。

有鉴于此，政府应该遵循许多国际专家的建议，更大力补助制药集团或国家资助的研究机构的新抗生素研发项目。

  • Candida auris in einer Petrischale

    那些最危险的超级细菌

    耳念珠菌

    耳念珠菌是一种酵母菌。对迄今一直成功用于对抗念珠菌的抗菌药，它已经具有多重抗药性。目前这种真菌已经出现在五大洲，碍难应对。为消除它们，若干医院不得不关门。

  • Bacteria Pseudomonas Aeruginosa

    那些最危险的超级细菌

    铜绿假单胞菌

    这种具有高度抗药性的细菌已被世界卫生组织确定为对人类健康的最大威胁之一。它也是医院最常见的细菌之一。对免疫功能低下的人来说尤其危险，但即使是健康的人接触到这种细菌也会引起耳朵或皮肤感染。

  • Illustration von Neisseria gonorrhoe

    那些最危险的超级细菌

    淋球菌

    由于没有针对淋病的疫苗，抗生素成了治疗感染的唯一选择。然而，性传播疾病对治疗中常用的药物越来越有抵抗力。 2018年，澳大利亚报告了两例所谓的超级淋病，2019年初英国也报告发现了两例。

  • Salmonellen in der Petrischale

    那些最危险的超级细菌

    沙门氏菌

    沙门氏菌感染可引起各种疾病，如伤寒、副伤寒或肠道炎等症。最近几十年，出现了一种对抗生素具有高度抗药性的菌株。例如，在亚洲和非洲，就已经多次发生因受污染食物和水而传播的具有抗药性细菌引发的传染病。

  • 3D-Modell von Acinetobacter

    那些最危险的超级细菌

    鲍曼不动杆菌

    这种病原菌在土壤和水中很常见。对于健康的人来说，它基本上没有危险。但对重病和身体虚弱者就可能导致严重的肺炎，伤口感染和败血症，并带来致命的后果。因此，医院急诊室的病人尤其容易受到鲍曼不动杆菌的感染。

  • Mycobacterium Tuberculosis unter dem Elektronenmikroskop

    那些最危险的超级细菌

    结核分枝杆菌

    结核分枝杆菌是引发耐药性肺结核病的一种杆菌，这是世界上最常见的传染病之一，每年导致170多万人死亡。 据估计，在所有新发生的结核病病例中，高达6％的病例都是耐药性结核病，即便是最有效的治疗方法对这种病也不具治疗作用。

    作者: Charli Shield


 

DW.COM

研发抗生素不赚钱 制药公司没兴趣

如今致力于研发新抗生素的制药商日益减少。北德意志电台的的一项调研结果表明，制药公司不再遵守自己的承诺。 (15.09.2019)  

印度抗生素随便买 耐药性问题严重

印度卫生部门敲响了警钟：有三分之二的人体内携带对抗生素有耐药性的细菌，主要原因是大量抗生素使用不当。 (09.06.2019)  

廉价超市过半鸡肉受耐药细菌污染

一项研究发现，廉价超市售卖的鸡肉中，一半以上受到耐抗生素细菌的污染，对人体健康构成严重威胁。该研究结果表明，抗生素在产业化家禽养殖中被过度使用。 (28.04.2019)  

过度治疗：伤害病患 浪费资源

研究人员发现：美国近70%的子宫切除术，西班牙四分之一的膝盖更换手术以及中国一半以上的抗生素类治疗都属于过度治疗范畴。 (15.01.2017)  

抗生素问世90年：神奇利器可能威力减弱

对于人类，抗生素的发现实乃一大幸事。然而，盘尼西林发明90年后，这一对抗细菌感染的利器正在变钝。世卫组织已发出警报。 (02.09.2018)  

那些最危险的超级细菌

无论是在医学还是农业方面，滥用或者过度使用抗生素都会导致多重耐药细菌的出现。以下是几种最危险的抗药性细菌。 (26.04.2019)  

相关内容

MRSA - Antibiotika-Resistenz

印度抗生素随便买 耐药性问题严重 09.06.2019

印度卫生部门敲响了警钟：有三分之二的人体内携带对抗生素有耐药性的细菌，主要原因是大量抗生素使用不当。

Antibiotikum in Tablettenform

研发抗生素不赚钱 制药公司没兴趣 15.09.2019

如今致力于研发新抗生素的制药商日益减少。北德意志电台的的一项调研结果表明，制药公司不再遵守自己的承诺。

Antibiotikum in Tablettenform

抗生素问世90年：神奇利器可能威力减弱 02.09.2018

对于人类，抗生素的发现实乃一大幸事。然而，盘尼西林发明90年后，这一对抗细菌感染的利器正在变钝。世卫组织已发出警报。

广告

经济纵横

Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014 (Reuters/Jason Lee)

全球宽松：中国央行表态不让票子变“毛”

在包括韩国和日本在内的亚洲主要经济体，以及欧美国家继续维持并扩大货币宽松政策的背景下，中国官方层面发出了不一样的声音。中国金融政策的一位掌门人最近公开表示：不能让老百姓手中的票子变“毛”了。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  