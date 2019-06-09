何时该用抗生素？-学问大了

（德国之声中文网）

什么是抗生素？

抗生素是能将细菌及其它微生物杀死（杀菌抗生素）或阻止其继续增生（抑菌抗生素）的药品。它是细菌及真菌的天然代谢产物，盘尼西林（青霉素）便是一例。部分霉菌可以制造出青霉素以抵抗细菌攻击。其它抗生素则是在实验室中设计或经过化学修改，以增加其效果。抗生素又可分为窄谱抗生素与广谱抗生素，前者针对特定病原体，后者则可用于对抗许多细菌。

抗生素如何起作用？

通过抗生素杀死细菌或抑制其生长，能增强身体的防御系统。抗生素的主要作用之一是攻击这些微生物的细胞壁以及代谢功能。例如盘尼西林能阻碍细菌的细胞壁合成。病原体细胞壁破损后便失去生命力，最终破裂而死。

其它种类抗生素则能阻止原生动物制造维持生命所需的蛋白质，或是阻挡细胞壁中的物质转运机制，由此打破细胞的自然平衡。还有一些抗生素能破坏病原体增生。经过一段时间后，剩余的原生动物会死亡，新的原生动物无法生成。但这一切效用只发生在细菌上，抗生素无法对抗病毒。

该何时使用抗生素？

流鼻涕、咳嗽、嗓子疼、发烧：由于许多疾病初发时症状相似，难以判定究竟是病毒或细菌引发。多数感冒及流感是由病毒引起，所以服用抗生素无法起作用。

如果细菌通过弱化的免疫系统侵入人体并在体内增生，此时抗生素就能发挥作用。若不及时治疗此类症状可能引发炎症，甚至造成器官永久损伤。肺炎、扁桃腺炎、膀胱炎或脑膜炎多数都是由细菌引起，此时就有必要使用抗生素。为了抑制细菌的耐药性，应该在绝对必要的情况下才用抗生素，而且每次疗程都不应提早中断，否则可能让存活的细菌找到机会产生对抗生素的耐药性。

为何许多抗生素药效不再？

医生通常会直接开抗生素药给受到细菌感染的病人。不过大量使用抗生素往往会使药品不再有效，因为细菌很快会适应抗生素，并且发展出对抗生素的抵抗机制。

例如细菌会制造能切割抗生素分子的新蛋白质，使抗生素无法发挥作用；细菌也可能改变其细胞壁，让抗生素无法到达细胞内部。病原体还经常会改变抗生素停靠的目标结构：比如细菌会制造出另一种蛋白质，在细胞中接手原蛋白质的功能，而且不受抗菌物质的影响。

一旦细菌找到对付抗生素的途径，就会将改变后的遗传物质传给后来者。细菌甚至通过接触就能交换遗传物质。如此一来，细菌的耐药性会不断扩大。常见的情况是病原体同时能抵抗多种抗生素。

据世界卫生组织统计，每年全球约有70万人死于抗生素耐药性感染。

备用抗生素？

当出现抗生素耐药性或严重感染症状，还有最后手段是采用所谓的备用抗生素，但医生只在病情严重时才会开此药。由于此类抗生素鲜少被使用，细菌还未有机会发展出抵抗此种物质的防御机制。但备用抗生素并不比常规抗生素更好。它们通常效用较低、耐受性较差或有更多副作用，因此只在紧急情况下才会采用备用抗生素。

据世界卫生组织指出，粘杆菌素（Colistin）是最重要的备用抗生素之一。粘杆菌素是一种极为古老的抗生素，数十年来由于强劲副作用几乎不被使用。世界卫生组织表示，粘杆菌素作为备用抗生素应尽可能少被使用，如此才不会失去药效。

但实际上备用抗生素非常频繁地被用于大规模动物饲养中。许多医生认为在动物身上使用此类抗生素问题非常严重。

为何不开发新抗生素？

不断开发细菌不认识的新药是长期对抗并战胜细菌的唯一途径。尽管如此，目前各大制药厂对于新抗生素的研究明显减少。原因在于开发新抗生素需要投入数亿欧元。在成功取得药品许可后，还得支付制药和营销成本。

此外，一般服用抗生素的时间只需要数日。如果新抗生素只是在紧急情况下被采用，制药厂几乎无法获利。对于大型制药厂而言，研究抗癌或慢性病药物更有利可图。

有鉴于此，政府应该遵循许多国际专家的建议，更大力补助制药集团或国家资助的研究机构的新抗生素研发项目。